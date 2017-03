Kilder til VG: Helgesen får flertall for ulve-forlik

Den politiske ulvestriden kan snart være over. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) skal ifølge VGs opplysninger ha fått støtte i Høyre, Frp, Ap og KrF for en ny lovendring fredag morgen.

Helgesen har varslet en pressekonferanse klokken 13 fredag, etter at regjeringen via Kongen i Statsråd nå sender et forslag til endring i naturmangfoldloven til Stortinget.

Flere kilder bekrefter nå overfor VG at lovforslaget er i tråd med det som klima- og miljøministeren sendte ut på høring i forrige uke.

Les om endringen her: Slik vil regjeringen løse ulvestriden

– Dersom lovforslaget svarer på Stortingets bestilling slik at ulveforliket på Stortinget kan gjennomføres, da er det lovende og bra, sier Terje Aasland, Aps klima og miljøtalsmann, til VG fredag formiddag.