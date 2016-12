Kilder til VG: Det blir ingen budsjettavtale

Dagens forhandlinger mellom de fire borgerlige partiene kollapset. Det er ikke planlagt nye møter mellom de fire partilederne.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017.

Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter.

Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.

Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter.

Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Regjeringspartiene vil lørdag holde en pressekonferanse hvor de presenterer det endelige tilbudet de ga KrF og Venstre. Dette tilbudet vil regjeringspartiene også legge frem i Stortinget mandag. Dermed vil KrF og Venstre måtte vurdere om de vil gi såkalt subsidiær støtte for budsjettet - eventuelt etter et kabinettspørsmål fra statsminister Erna Solberg.

Knut Arild Hareide og Trine Skei Grande ble hentet i samme bil på Stortinget like før klokken ett fredag ettermiddag. Ingen av dem visste hvor de skulle før de satt i bilen.

Ved 17-tiden varTrine Skei Grande tilbake på Stortinget, mens Hareide dro hjem.



Da han forlot Stortinget kom Hareide rett fra møte med stortingsgruppen sin etter at statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen fredag morgen la frem nok en ny skisse. Skissen er et siste forsøk på å få til en enighet i det fastlåste budsjettforhandlingene.

Både Venstre og KrF brøt forhandlingene om budsjettet tidligere i uken fordi de mente det ikke var mulig å komme videre så lenge regjeringen nekter å forhandle om den såkalte bilpakken (se faktaboks).

Hareide ville ikke betegne møtet om skissen som nye forhandlinger, og ville heller ikke kommentere hva regjeringen tilbød dem.

Seks milliarder



Tiden er i ferd med å renne ut for Solberg i kampen om å sikre et flertall for budsjettet mandag. Får hun ikke det, er det mulig hun vil stille kabinettspørsmål under finansdebatten mandag.

Får hun ikke da flertall, blir det regjeringskrise.

Skissen Venstre og KrF fikk forelagt fredag morgen skal verdt over seks milliarder kroner, melder Stavanger Aftenblad.



I pakken skal det ha ligget nye grønne tiltak til om lag 2,5 milliarder. Det inkluderer både klima- og miljøtiltak samt samferdselstiltak med betydelig satsing på jernbane, men ingen endring i bilpakken.

Etter det VG kjenner til, er sentrumspartiene fremdeles ikke fornøyde og mener det grønne skiftet mangler.

– Det er fortsatt mest sannsynlig at vi ikke får til en enighet om statsbudsjettet, sa Hareide fredag ettermiddag.

– Jeg har håpet veldig lenge at vi skulle få til en enighet, men nå er jeg ikke optimist. Det er veldig krevende, sa Trine Skei Grande til NTB.

Vil kunngjøre innholdet



Regjeringspartiene vil fredag eller lørdag kunngjøre innholdet i det siste budsjettilbudet til støttepartiene Venstre og KrF, etter det NTB erfarer.

Tidspunktet avhenger av når det blir klart hvor de siste budsjettforhandlingene bærer hen, opplyser en kilde tett på forhandlingene.

Dersom partiene helt på tampen greier å bli enige om et budsjett for neste år, vil det bli holdt en pressekonferanse.

Om de ikke skulle bli enige, vil trolig representanter for regjeringspartiene orientere om innholdet i det siste tilbudet, som også vil bli lagt fram som et forslag under finansdebatten på mandag.

Opposisjonen har dermed krav på å bli orientert om innholdet «i rimelig tid» før debatten.