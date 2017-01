Kastet Helgesen til ulvene

Ulvedramaet fortsatte bak lukkede dører på ulvetoppmøtet hos klimaminister Vidar Helgesen (H), hvor gruppelederne i Høyre og Frp ga klar beskjed til sin egen statsråd at det er hans ansvar å rydde opp.

– Utålmodigheten blant forlikspartnerne er til å ta og føle på, erkjente Helgesen selv etter møtet.

Flere kilder med kunnskap om hva som skjedde på møtet, sier til VG at Trond Helleland (H) og Harald Tom Nesvik (Frp) var fullstendig på linje med den uttalte kritikken fra Ap og KrF.

De to toppene fra regjeringspartiene gjorde ingen forsøk på å forsvare sin egen statsråd. Tvert imot skal de ha ironisert over at regjeringens vedtak langt på vei har gjort den vedtatte ulvesonen til et ulvereservat.

Bakgrunn: Helgesen sier nei til ulvejakt

Gikk i oppløsning



Etter halvannen time bak lukkede dører gikk møtet nærmest i oppløsning uten noen omforent konklusjon, får VG opplyst.

Beskjedene til Helgesen var ikke til å misforstå:



** At regjeringen ikke har fulgt opp ulveforliket slik Stortinget forutsatte.

** At bestandsmålet skal overholdes, og at regjeringen må finne en måte å gjøre det på.

** At regjeringen burde ha informert Stortinget med en gang de så at de hadde støtt på juridiske hindre med å gjennomføre lisensjakt i ulvesonen.



ULVETOPPMØTE: KrFs Hans Olav Syversen, AP-leder Jonas Gahr Støre og Trond Helleland (H) på vei ut fra møtet med Heglesen onsdag ettermiddag. Bak ses Frp-topp Harald Tom Nesvik. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Ap-lederen til stede



Kildene sier at den svært direkte og kritiske tonen fra Nesvik og Helleland var overraskende, i lys av at opposisjonsleder Jonas Gahr Støre (Ap) også var til stede.

– Nå må Høyre og Frp rydde i egne rekker. Den uoversiktlige situasjonen som nå øker spenningen ytterligere, i strid med Stortingets mening, skyldes regjeringens mangelfulle kommunikasjon med Stortinget, og mangelen på oppfølging av et veldig klart forlik mellom fire partier, sa Støre til VG etter møtet.

Knallharde krav



Bak lukkede dører bekreftet alle fire partiene at bestandsmålet de ble enige om i fjor, om et begrenset antall ulv i Norge, skal overholdes. De var samstemte om at ulvestammen ikke skal få vokse i ulvesonen, selv om ekspertene ikke har klart å påvise det skadepotensialet som Helgesen mener må til for å tillate lisensjakt.

Men hvordan det skal gjøres, er det nå opp til regjeringen å finne ut av.

– Nå må de finne en løsning som holder juridisk, sier Harald Tom Nesvik (Frp) til VG.

KRITISKE: De parlamentariske lederne for Høyre og Frp, Trond Helleland (H) og Harald Tom Nesvik (Frp), skal ha vært like kritiske til klimaministeren som opposisjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Holder regjeringen til ansvar



Heller ikke etter møtet var Helleland og Nesvik til å misforstå:

– Stortinget har vært veldig tydelig på at vi må kunne ta ut flere ulv. Hvis vi ikke skal kunne ta ut flere ulv i ulvesonen, er Stortinget satt sjakk matt, sa Helleland.

– Regjeringen må sørge for å vurdere ulike alternativer så ulveforliket kan oppfylles. Vi har gitt beskjed til departementet og regjeringen om å gjøre det arbeidet og komme tilbake til Stortinget med en sak som sørger for at vi kan ta ut flere ulv enn det som er tilfelle i dag. De må finne en løsning på den juridiske biten, sa Harald Tom Nesvik.

– Betyr det at loven må endres?

– Om vi må endre loven eller lovens fortolkning eller hvordan det skal gjøres, må man komme tilbake til. Det viktigste her er å få fortgang i arbeidet med å få tatt ut flere dyr, fastslår Nesvik.

Vedtaket står fast



Trass i flere dagers intens jobbing, har regjeringsapparatet fortsatt ikke løsningen som kan skape ro i ulvesonen, uten å bryte naturmangfoldsloven eller Bern-konvensjonen om vern av truede arter.

– Vedtaket om ikke å tillate lisensfelling av 32 ulv, består, sa Helgesen mens de fire partienes representanter forlot Klima- og miljødepartementet.

– Stemmer det at du fikk mye kjeft, også fra dine egne, på møtet?

– Det er veldig sterke synspunkter på at ulveforliket skal gjennomføres, det er også regjeringens ønske, sier Helgesen, men påpeker igjen at de ikke kan sette loven til side for å nå et forvaltningsmål.

På møtet orienterte klima- og miljøministeren om hva slags råd han hadde fått fra Justisdepartementets lovavdeling.

Helgesen viste også til at han, allerede i stortingsmeldingen i fjor vår, hadde tatt forbehold om at man ikke kunne skyte dyr med mindre det forelå et skadepotensiale,

Men klimaministeren fikk kritikk over bordet for at dette ikke var blitt løftet opp som en sentral motforestilling da de fire partiene jobbet ut ulveforliket i Stortinget våren 2016.

Leter etter skadepotensiale



Det eneste Helgesen kunne love i møtet, var det samme som statsminister Erna Solberg hadde sagt til VG tidligere på dagen:

«Om det ikke blir lisensjakt i vinter, så kan det bli annen jakt, men avhengig av ny dokumentasjon av skader og skadepotensial med en økende ulveflokk. Da kan det bli skyting i løpet av våren av noen ulv», sa Solberg.

Hun antydet også at det kunne bli aktuelt å endre naturmangfoldloven, men den muligheten skjøt Venstre-nestleder Ola Elvestuen raskt ned:

– Naturmangfoldsloven endres ikke. Den ligger fast i samarbeidsavtalen, fastslår Elvestuen overfor VG.

I punkt 4e i samarbeidsavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF står det at: «Naturmangfoldloven ligger fast, men praktiseringen gjennomgås». Elvestuen legger til grunn at regjeringen kommer til å forholde seg til det og frykter ikke at de skal bli fristet til å forsøke å endre loven.

– Nei, for her har vi en avtale. Når vi inngår avtaler, så holder vi avtaler, understreker han.

Fant åpning i loven



Etter møtet sa Aps miljøtalsmann Terje Aasland at regjeringen burde ha utforsket handlingsrommet i naturmangfoldloven, som åpner for uttak av dyr ut fra «allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning».

– Regjeringen har laget en kaotisk situasjon for seg selv, i forhold til vedtaket i Stortinget. Nå må regjeringen selv rydde opp, sa Aasland.