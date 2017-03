Jonas Gahr Støre mener Erna Solberg dekker over beredskapskritikken

Ap-leder Jonas Gahr Støre beskylder statsminister Erna Solberg for å skjule alvoret i kritikken fra Riksrevisjonen om kritiske mangler i sikring av objekter som må beskyttes i tilfelle krise eller krig.

Solberg har torsdag avslått Stortingets ønske om å avgradere et sammendrag av Riksrevisjonens rapport om manglende sikring av nøkkelobjekter fra politiets og Forsvarets side.

Rapporten er grunnlaget for en planlagt høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite kommende mandag og tirsdag.

Forsøk på å dekke over



Jonas Gahr Støre sier til VG at han har lest rapporten som regjeringen nekter å avgradere:

– Det er ikke mulig å se at sammendraget fra rapporten, som ikke nevner noen deler av infrastrukturen ved navn, bør være unntatt offentlighet, sier Støre.

– Det må forstås som et forsøk på å dekke over alvoret i saken, og det er jeg sterk kritisk til. legger han til.



Mangler hjemmel



Men Erna Solberg svarer og sier at sikkerhetsloven ikke gir henne eller hennes kontor noen hjemmel til å frigi sammendraget av den kritiske rapporten fra Riksrevisjonen:

– Sikkerhetsloven er tydelig på at det er den som eier opplysningene, som har ansvar for graderingen. Forsvarsdepartemenet og Justisdepartementet står fast på sin gradering, skriver statsministeren i en tekstmelding til VG.

– Jeg synes det er uheldig at man lager politisk spill om prinsippene som ligger i sikkerhetsloven, legger hun til.

Nytt avslag



Ifølge brevet som statsministeren sendte til komiteen torsdag, har hun bedt Forsvardepartementet om enda en vurdering av rapporten og om den fortsatt måtte holdes hemmelig.

Men i et vedlagt brev fastholder forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) at sammendraget som Riksrevisjonen selv ville offentliggjøre, fortsatt må holdes hemmelig:

«Dokumentet inneholder enkeltopplysninger som, dersom de blir kompromittert, i noen grad kan medføre skadefølger for rikets sikkerhet», skriver forsvarsministeren.

Dermed er det stor fare for at Stortingets høring kommende mandag og tirsdag om rapporten, delvis må skje bak lukkede dører.

Sterkt beklagelig



– Det er sterkt beklagelig at offentligheten ikke får et bredere innsyn i forhold som har stor betydning for befolkningens sikkerhet, og som Riksrevisjonen mener er kritisk for liv og helse, sier Martin Kolberg (Ap), leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, til VG.

Kolbergs partileder, Jonas Gahr Støre, mener at Erna Solberg ikke har levert på sine egne løfter om «økt gjennnomføringskraft» på beredskapsområdet:

– Nå bør statsministeren forklare hvorfor gjennomføringskraften hennes på beredskapsområdet har vært så svak. Riksrevisjonen er oppsiktsvekkende krass i sin kritikk av regjeringens arbeid for å sikre viktige objekter i Norge mot terror. I den åpne rapporten fra Riksrevisjonen skriver de at Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet, sammen eller hver for seg, er ute av stand til å sikre kritisk viktig infrastruktur. Det er svært alvorlig, sier Støre.

Ærlig og direkte



– Jeg ser fram til å komme til kontroll- og konstitusjonskomiteen for å fortelle om alt regjeringen har gjort for å løfte beredskapen og trygge Norge, svarer Erna Solberg.

Men Støre fastholder at Solberg og hennes regjering burde følge Gjørv-kommisjonens prinsipp om full åpenhet:



– Gjørv-kommisjonen ble bedt om å være ærlig og direkte. Rapporten var åpen og offentlig, sier Støre.

Helt siden oktober har kontrollkomiteen på Stortinget forsøkt å få nedgradert deler av rapporten. I vinter laget riksrevisor Per-Kristian Foss et nytt sammendrag, men de to departementene nektet fortsatt å fjerne hemmeligstempelet.

I stedet tilbød regjeringen å sende over sitt eget sammendrag av rapporten, men det nektet Kolberg og komiteen å ta imot.

Ikke god nok beskyttelse



Det ugraderte sammendraget som Riksrevisjonen publiserte i oktober, var knusende for forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) og eks-justisminister Anders Anundsen (Frp):

** Politiet og Forsvaret samarbeider ikke godt nok om å sørge for at offentlige eiendommer sikres.

** Det er risiko for at politiet og Forsvaret, sammen eller hver for seg, ikke vil være i stand til å gi viktige objekter god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon.

** Det mangelfulle samarbeidet omtales som «svært alvorlig». Det er det sterkeste uttrykket fra Riksrevisjonen, og kan bety risiko for liv eller helse.