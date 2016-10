Holder Stortingets ledere ansvarlig for byggesprekk på 700 millioner

Per Olaf Lundteigen (Sp) sier at ansvaret for overskridelsen ligger hos stortingspresident Olemic Thommessen og direktør Ida Børresen.

– Det er Stortingets direktør og president som sitter med ansvaret. Og nå er ansvaret enda større gjennom den nye og gedigne overskridelsen som nå blir kjent, sier Lundteigen til VG.

Han er medlem i Stortingets kontoll- og konstitusjonskomite, som behandler budsjettkapitlene for Stortinget og Kongehuset.

Også komitelederen, Martin Kolberg, er urolig over at kostnadssprekken for byggearbeidene på Stortinget har vokst fra 300 millioner kroner i fjor høst, og opp mot 700 millioner kroner nå:

MÅ STILLES TIL ANSVAR: Per Olaf Lundteigen (Sp) peker på Stortingets direktør og president som de ansvarlige for overskridelsen på 700 millioner kroner.

– Dette er en meget urovekkende overskridelse. Mer vil jeg ikke si før jeg har lest redegjørelsen i statsbudsjettet, sier Kolberg til VG.

Lundteigen sier at stortingspresidenten i desember i fjor ga inntrykk av at kostnadene nå var under kontroll for Stortingets store byggeprosjekt: Rehabilitering av et kontorbygg, nytt post- og varemottak, og en ny innkjøring til stortingsgarasjen.

– Dette er et meget komplisert prosjekt. Det er alunskifer i grunnen, det er fasader som skal beholdes, og innmaten skal vekk. Og jeg har ikke fått noen forklaring på hvorfor ikke statens beste eksperter i Statsbygg har fått ansvaret for prosjektet. Stortinget har ingen kompetanse selv op et slikt krevende byggeprosjekt, sier han.

– Jeg imøteser en selvkritikk og en opprydding av en helt annen grundighet enn det vi har sett til nå, legger Sp-representanten til.

– Bør noen gå av som følge av overskridelsene?

- Et av de store problemene i offentlig virksomhet er at feilvurderinger sjelden får konsekvenser. Når det skjer i Stortinget, er det ekstra alvorlig. Men før jeg sier min mening om dette, så får de ansvarlige selv forklare seg, svarer Lundteigen.

Tilsynelatende svikt



Allerede høsten 2015 reagerte en enstemmig komité på overskridelsene:

«Komiteen viser til at kostnadsrammen på prosjektet har økt med 305 mill. kroner. Stortinget skal administrativt ledes på en solid måte. Her har det tilsynelatende skjedd svikt ved planlegging og/eller gjennomføring», skrev komiteen i sin innstilling til Stortinget.

Per Olaf Lundteigen krevde i en særmerknad at ansvaret for overskridelsene «ble tydelig plassert», mens komiteen uttalte at de ville «gå dypere inn i prosjektet uten å avvente neste års rapportering i budsjettet».

11.desember i fjor sa stortingspresident Olemic Thommessen i Stortinget at det fortsatt var usikkerhet knyttet til prosjektet:

«Et annet kostnadsdrivende element har vært forholdene i grunnen (...) og materialet som beskriver dette. Her er det avdekket mange feil og mangler, som har resultert i nye og fordyrende løsninger, sa Thommessen fra Stortingets talerstol.

Allerede da var det også klart at den nye innkjørselen til garasjen sprakk betydelig:

«Tunnelens lengde er et resultat av Oslo kommunes omlegging av kollektivtrafikken i sentrum», opplyste Thommessen.

