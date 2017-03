Høyres ulveopprører: Lovforslaget er et skuespill

Gunnar Gundersen (H) sier at forslaget som skulle roe ned ulvestriden, er en katastrofe og et skuespill for å hindre ny lisensjakt på ulv i hans hjemfylke.

– Det skal ikke herske noen tvil om at jeg og Hedmark Høyre vil kjempe videre internt i Høyre for å hindre denne lovendringen, sier Gundersen til VG.

Han er stortingsrepresentant for Hedmark Høyre, og den som først gikk i krigen mot sin egen statsråd, klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

Helgesen sa fredag at lovendringen vil åpne for en sterkt begrenset lisensjakt på ulv i ulvesonen, fordi det åpner for å ta «vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og

rekreasjonsmessige hensyn», i tillegg til skade på husdyr.

Det er Gunnar Gundersen helt uenig i:

Strammer inn



– Forslaget er en katastrofe fordi det strammer inn dagens lov, og det hindrer oss fra å drive den forvaltningen av ulv innenfor sonen, som vi avtalte i Stortingets ulveforlik i fjor, sier han til VG.

Ulveopprøreren fra Flisa sa til VG i januar at han ikke vil gi seg før Helgesen gir opp. Eller forsvinner.

– Nå har de lyktes med å hindre at Stortingets opprinnelige forslag om bestandsmål og forvaltning ikke kan følges opp. Derfor kaller jeg saksbehandlingen for et skuespill, legger Gundersen til.

Høyre-Frp regjeringen har trolig flertall for å endre naturmangfoldloven, med støtte fra Ap og KrF, som begge sier at de vil støtte tiltak som bidrar til at ulveforliket oppfylles. De fire partiene ble orientert av Helgesen fredag morgen, før lovendringen ble fremmet i Statsråd.

Overrumplet



– Jeg er så lei av å bli orientert via media, og gjennom rykter. Vi blir overrumplet av nye forslag hele tiden. Jeg opplever at statsråden ikke er interessert i å lytte før han presenterer lovforslaget, i stedet for å snakke med meg og Hedmark Høyre på forhånd, sier Gundersen.

Regjeringen trenger imidlertid Venstres tillatelse for å få endret loven og åpne for en sterkt begrenset lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen, må Venstre være enig i at naturmangfoldloven kan endres, fordi den er fredet i samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og Venstre/KrF.

Venstre: Nei til endringer



Men det godtar ikke Venstre uten kamp, og dermed kan Gundersen få hjelp til å stoppe loven fra de som står på ulvens side i selve striden:

– Samarbeidsavtalen gjelder. Vi kommer ikke til å godta endringer i dagens lov, sier Ola Elvestuen, Venstres nestleder, til VG.

Kan bli jakt i år



Men Vidar Helgesen sier at det blir forhandlinger med Venstre i Stortinget i henhold til samarbeidsavtalen. Men han fastholder at det må en lovendring til for å kunne gjennomføre en høyst begrenset lisensjakt etter ulv, forutsatt at Stortinget endre loven.

– Tempoet i Stortingets behandling vil avgjøre om det blir lisensfelling i år, sier Helgesen.

Han avviser Gundersens innvending om at dagens lov kan åpne for jakt slik at bestanden holdes der Stortinget har bestemt: 4-6 ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger.

– Det er ikke mulig med mer forvaltning, særlig innenfor ulvesonen, uten en lovendring, sier Vidar Helgesen, som mandag reiser til Trysil for å møte folk som bor i ulvesonen.

– Allerede i 2012 lovet Høyre-leder Erna Solberg at ulveforvaltningen skulle gi mindre belastning for menneskene som bor i ulvesonen. Nå blir den større, Det kommer jeg til å slåss imot, sier Gundersen.

Rasende naturvernere



Men også naturvern-interessene er rasende på Helgesen:

–Dette en svart dag for norsk miljøpolitikk, sier Arnodd Håpnes, fagsjef i Naturvernforbundet.

– Å undergrave Bern-konvensjonen ved å tolke den til fordel for ytterligere nedskyting av truede arter i norsk natur, er det motsatte av konvensjonens intensjoner, legger han til.