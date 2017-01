Høyres stortingsrepresentant Hårek Elvenes (57) er i harnisk over retorikken til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (38).

Elvenes, som er fra Vesterålen i Nordland, men innvalgt fra Akershus, karakteriserer Vedums retorikk som «uverdig», «kynisk» og «respektløs».

– Ordbruken hans er splittende. Han dyrker motsetninger og setter nordmenn opp mot hverandre. By mot land. Sp fornekter kunnskap og karikerer store grupper i befolkningen. Det er noe unorsk over dette. Vi er få her i landet. Vi er ett folk. Og vi har gjensidig tillit til hverandre. Vedum angriper selve «samfunnslimet», tordner Elvenes.

Han reagerer på bakgrunn av intervjuet i fredagens VG+ med Sp-lederen, som betraktes som norsk politikks farligste rovdyr i forkant av stortingsvalget.

– Vedums hang til å stigmatisere Oslofolk som en «elite» i utakt med resten av befolkningen er respektløs. Oslo og Akershus er innflytterområder med folk fra hele landet, ja fra hele verden. Det er flere bønder i byen enn på bygda. Hvor er denne eliten? Skal vi avskaffe statsapparatet? Slagsvold Vedum spiller grupper ut mot hverandre. Det er destruktivt og uverdig, sier Elvenes.

Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre, medlem av justiskomiteen. Foto: Frode Hansen , VG

– Hva opprører deg aller mest med det Trygve Slagsvold Vedum sier?

– Det er det gjennomgående forsøket på å splitte. Det gamle slagordet «by og land, hånd i hånd», synes helt fremmed for ham. For Vedum er det «by og land, mann mot mann». Han sprer mistillit mellom myndighetsapparatet og befolkningen. Er det selve det norske demokratiet som er et «elitestyre»? Det virker som om når demokratiske beslutninger ikke går hans og Sps vei, så er det beslutninger tatt av en «elite».

– Har det vært en utvikling i Vedums retorikk, som, etter din mening, har vært til det verre?

– Ja, det synes jeg. Jeg synes det har vært en utvikling til det verre i løpet av denne stortingsperioden. Gjennom Vedum som leder i Sp, har det vært en utvikling i populistisk, kunnskapsfornektende retning. Han anstrenger seg nok til det ytterste for å nå sin menighet. Dette er en form for halleluja i hans menighet. Og så forsøker han å skape noen strømninger, som jeg tror han er litt inspirert av ifra utlandet.

– Er det Brexit og Donald Trump du har i tankene?

– Ja, Brexit. Boris Johnson, utenriksministeren i Storbritannia, driver med dette. Donald Trump er kanskje å gå litt for langt. Kanskje, sier Elvenes.

– Er Vedum etter din mening kynisk?

– Ja. Han er manipulerende. Han forsøker å regissere en konflikt mellom sentrum og periferi. Men det gagner ikke distriktene. Han forsøker å «klientifisere» Distrikts-Norge, komme i en offerrolle. Er dette det samme embetsverket som var underlagt Sp i regjering for tre år siden, som nå er blitt et «elitestyre»? Er det en forakt for folk som har akademisk utdannelse? Eller det et utslag av en form for underdanighet og et provinsielt kompleks? Han er mer beregnende og kynisk enn han vil at vi skal vite. Han er en ulv i fåreklær, fastslår Elvenes.

Vedum selv tar imidlertid beskyldningene fra Elvenes med knusende ro.

– Det er Høyre som splitter ved å kalle en den sentraliserende politireformen for en «nærpolitireform». I kommunereformen vil Høyre tvinge gjennom sammenslåinger. Vi vil at det skal være frivillig. Jeg har dessuten brukt mindre sterke uttrykk for miljøvernminister Vidar Helgesens ulvevedtak enn Høyres politikere i Hedmark, sier Vedum.

