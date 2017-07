Høyre og Frp mener kommunene må ordne opp i økonomien

Helge Andre Njåstad (Frp) og Kapur Mudassar (H) kritiserer Ap- og Sp-kommuner for høye skatter og avgifter. – En ansvarsfraskrivelse og tom retorikk, mener Ap.

Den årlige undersøkelsen av kommunale avgifter SSB gjennomfører for Huseiernes Landsforbund, basert på tall kommunene har rapportert inn til Kostra-databasen, avdekker store sprik i hvor mye man må betale i kommunale avgifter og eiendomsskatt i norske kommuner.

Forskjellen i det totale skatte- og avgiftsnivået mellom den billigste og dyreste kommunen er hele 18000 kroner.

Undersøkelsen får får Frps Helge Andre Njåstad (Frp), leder av stortingets kommunal- og forvaltningskomité, til å reagere.

Slakter Ap- og Sp-kommunene

Njåstad påpeker at Ap og Sp har ordføreren i mange av de dyreste kommunene.

– De aller fleste av disse kommunene går i tillegg med overskudd, og da er det forkastelig at disse partiene pålegger folk enorme skatter og avgifter.

Disse har ordføreren i de dyreste og billigste kommunene. Regnet med både kommunale avgifter og eiendomsskatt:

De billigste – Fire Høyre-ordørere: Sola, Klepp, Sandefjord og Forsand – Tre Ap-ordførere: Sandnes, Lørenskog og Rælingen De dyreste: – Seks Ap-ordførere: Hjartdal, Flakstad, Gjerstad, Nord-Aurdal, Nord-Odal og Nome – Tre Sp-ordførere: Gjemnes, Saltdal og Flesberg Kun regnet med kommunale avgifter:

De billigste: – Fire Høyre-ordførere: Sola, Andøy, Stavanger og Tysnes – Fire Ap-ordførere: Sande i Vestfold, Årdal, Volda og Trondheim – To Sp-ordførere: Vestnes og Kongsberg De dyreste: – Seks Sp-ordførere: Flesberg, Høylandet, Engerdal, Nordre Land, Lardal, Åseral, – Fire Ap-ordførere: Hjartdal, Søndre Land, Gratangen og Dyrøy

Han forteller at FrP er klare på at eiendomsskatten må forbys og at de kommunale avgiftene må reduseres. Kommunene med høyest avgifter har også til felles at de er distriktskommuner med få innbyggere.

– Klart det har noe å si at de har færre å fordele kostnader for dyre anlegg på, men de må gjøre seg mer attraktive med bedre planlegging og utbygging. Hvis ikke er det en selvforsterkende negativ trend.

Høyre stemmer i

Kapur Mudrassar, i kommunal og forvaltningskomiteen fra Høyre er enig i kritikken.

– Med politikken til Ap og Sp er det dyrt lokalt og dersom de skulle komme til makten er det naturlig å tenke at det også blir dyrt nasjonalt.

Han mener den dyreste kommunen, Hjartdal, er et typisk eksempel på Ap- og Sp-politikk der man ikke vil reformere og effektivisere, for eksempel gjennom kommunesammenslåing eller interkommunalt samarbeid.

– APs og SPs politikk både lokalt og nasjonalt er å reversere istedenfor å reformere, og la innbyggerne betale regningen i form av økte skatter og avgifter, sier han.

Arbeiderpartiet: En ansvarsfraskrivelse

Eirin Sund i kommunal-og forvaltningskomiteen for Arbeiderpartiet stiller seg spørrende til Høyre og Frps kritikk.

– Eiendomsskatten har økt med 40 prosent i kommunene under denne regjeringen, med Høyre og FrP i forsetet. I stedet for å dele ut skyld burde de ta ansvar, sier Sund.

Hun understreker at Ap er for at kommunene ha mulighet til å skrive ut eiendomsskatt, men påpeker at kommunene skriver ut skatten for å ivareta velferdstilbudene.

– Regjeringen bruker hundre milliarder kroner mer i oljepenger og gir skattelettelser til de rikeste. De burde heller sette seg ned å finne ut av hvordan kommunene skal klare å produsere tjenester til innbyggerne.

Greni mener kommunesammenslåing og interkommunale samarbeid kan deler av løsningen for å effektivisere driften og senke avgifter, men at kommunene må avgjøre det selv.

– For alle ligger det ikke til rette for å gjøre det. Å tro at størrelsen automatisk skal gi effektiv drift er en ansvarsfraskrivelse og tom retorikk.

KAN SKYLDE SEG SELV: Heidi Greni (Sp) mener det er regjeringen må ta på sin egen kappe at eiendomsskatten i norske kommuner har økt. Foto: VIDAR RUUD, , NTB SCANPIX

Senterpartiet: Avviser kritikken

Heidi Greni (Sp) er enig med Sund i at kritikken er feilslått. Hun peker også på at de dyreste kommunene der Sp har ordføreren er distriktskommuner.

– Det er helt naturlig at det blir dyrere i kommuner med få innbyggere, særlig med regjeringens underfinansiering av distriktskommunene. Mange har sett seg nødt til å kompensere for bortfall av statlige midler med eiendomsskatt.

Hun mener ikke det er noe å spare på kommunesammenslåing, og påpeker at man vil trenge like mange meter med vann- og avløpsrør i distriktskommuner med spredt befolkning, tross interkommunalt samarbeid eller sammenslåing.

– De totale kostnadene vil være de samme. Sp vil bruke mer penger på kommunene. Det prioriterer vi fremfor skattelette til de rikeste, sier hun.

