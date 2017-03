Helgesen får flertall for ulve-forlik

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) får støtte i Høyre, Frp, Ap og KrF for en ny lovendring om begrenset ulvejakt, fredag morgen.

Fredag sendte regjeringen via Kongen i Statsråd et forslag til endring i naturmangfoldloven til Stortinget.

Lovforslaget er i tråd med det som klima- og miljøministeren sendte ut på høring i forrige uke.

– Dette vil ikke gi hjemmel til alle fellingene som rovviltnemdene vedtok i fjor, men det gir mulighet for forvaltning med sterke begrensninger, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

– Dersom lovforslaget svarer på Stortingets bestilling slik at ulveforliket på Stortinget kan gjennomføres, da er det lovende og bra, sier Terje Aasland, Aps klima og miljøtalsmann, til VG fredag formiddag.

Rigmor Eide i KrF sier at partiet vil støtte alle forslag som gjør at ulveforliket kan oppfylles, men tar forbehold om at KrF ikke er kjent med alle detaljer i dagens forslag.

Venstre: I strid med samarbeidsavtalen



Men Venstre varsler nå fredag formiddag at de vil stå knallhardt på at samarbeidsavtalen hindrer en slik lovendring:

«Jeg har fått vite at Vidar Helgesen i dag har kalt inn til en pressekonferanse hvor han vil foreslå å endre naturmangfoldsloven for å skyte mer ulv. Det har Venstre ikke tenkt til å la ham gjøre, skriver Venstre-nestleder Ola Elvestuen på Facebook fredag formiddag.

Venstre varslet denne holdningen allerede i forrige uke:

– Bare så det er klart: Samarbeidsavtalen gjelder. Vi må ha en enighet mellom alle fire partiene før det skal gjøres noen endringer, sier nestleder i Venstre, Ola Elvestuen til VG.

Vidar Helgesen bekrefter at regjeringen foreløpig ikke er enig med Venstre.

– Vi har hatt en god dialog med Venstre. Den dialogen er ikke ferdig. Vi legger dette frem nå, og fortsetter dialogen i Stortinget, sier han.



Ny ulve-hjemmel

Lovforslaget som Helgesen fremmet i Statsråd fredag, er en ny hjemmel for at regjeringen kan tillate, i strengt kontrollerte former, på selektivt grunnlag og i begrenset utstrekning, fangst, forvaring og annen skjønnsom bruk av enkelte individer av jerv, bjørn og ulv i et lite antall.

«I vurderingen av om uttak skal skje, kan det i tillegg til

naturmangfoldhensyn legges vekt på vitenskapelige, kulturelle, økonomiske og

rekreasjonsmessige hensyn», skriver regjeringen.

FREMMER ULVELOVENDRING: Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H), fotografert i Stortinget i februar. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Minst fem ynglinger i vinter

Ifølge Helgesen viser foreløpige bestandsvurderinger fra Rovdata for for vinteren

2016-2017, at det så langt denne vinteren er registrert tre helnorske ynglinger og tre

ynglinger i grenserevir.

«I tillegg er det påvist én yngling som har uklar status i forhold til

om det er et helnorsk revir eller grenserevir. Videre er det ytterligere 2 sannsynlige ynglinger i grenserevir, men status i disse to revirene er uavklart. Totalt er det dermed foreløpig påvist 5-6,5 ynglinger i Norge vinteren 2016-2017, inkludert halvparten av grenserevirene», skriver Helgesen i proposisjonen.

Ap, Høyre, Frp og KrF ble i mai i fjor enige om et bestandsmål på 4-6 ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger.

Svart dag

– Hvis dette stemmer er det politisk fullstendig på trynet. Her river Høyre samarbeidsavtalen i filler i full offentlighet, rett i ansiktet på Venstre. Nå gjør Erna Solberg hele det borgerlige samarbeidet til latter, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet de grønne.

Naturvernforbundet sier i en uttalelse fredag at «hvis VGs opplysninger stemmer er dette en svart dag for norsk miljøpolitikk, der vi aktivt reduserer Europas arbeid for å bevare vårt fantastiske artsmangfold».



– Å undergrave Bern-konvensjonen ved å tolke den til fordel for ytterligere nedskyting av truede arter i norsk natur, er det motsatte av konvensjonens intensjoner. Den skal beskytte de mest truede artene i Europa, sier Arnodd Håpnes, fagsjef i Naturvernforbundet.