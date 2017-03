KrF-leder Knut Arild Hareide mener Sylvi Listhaug og FrP ikke oppfattes som troverdige i flere kristne miljøer.

– Jeg opplever at hun driver med dobbeltkommunikasjon, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Og grunnen er enkel:

Fra talerstolen på den omstridte kristne konferansen Oslo Symposium kom innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug med flere stikk mot både Hareide og KrF.

Hun tok opp flere av Arbeiderpartiets forslag fra deres partiprogram, blant annet om å tillate flere enn to personer som foreldre for et barn og om å tillate et tredje kjønn.

– Jeg holdt på å få kaffen i halsen da jeg hørte KrF-partileder Knut Arild Hareide si at han ville vurdere det. Heldigvis snudde han på det, sa hun.

Det faller ikke i god jord i KrF-leiren.

– Hvis hun fikk kaffe i halsen fordi vi vil hjelpe sårbare mennesker rundt sin kjønnsidentitet, hva tenkte hun da hennes egen regjering gikk inn for juridisk kjønn som gjør at menn kan bli mamma, og som gjør at barn fra seks til 16 år kan skifte kjønn uten foreldres samtykke? Det er mye mer radikalt, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Pride-kritikk

I sin tale kom Listhaug også med et stikk til Hareides deltakelse i homoparaden Pride i sommer.

– Du trenger ikke gå i Pride for å vise avsky mot de grufulle drapene som skjer på homofile i verden, sa hun i sin tale til de flere hundre som hadde tatt turen til Oslo kongressenter i dag.

– Hun sier hun er blitt kritisert for å komme hit, og så kritiserer hun meg for å gå i Pride. Jeg hadde en veldig sterk, personlig forklaring på hvorfor jeg gikk i Pride, så det lever jeg godt med, sier Hareide.

Frp ikke kristen-konkurrent

– Er det kristen-krig mellom KrF og Frp?



– Nå tror jeg nok ikke vår største utfordring er Frp og Sylvi Listhaug, sier Hareide, som forklarer at det er flere årsaker til det.

– Det er fordi at når Listhaug sitter i regjering, har de innført tvillingaborter som ikke er lov i Sverige eller Danmark, og som vekker noen følelser hos mange, og som fagmiljøene er uenige i. Når de går så langt og kutter i bistand, når de sier ja til aktiv dødshjelp, da har du ingen grenser på den fronten, sier KrF-lederen.

– Når de går lengst på bioteknologi - og ønsker et samfunn som blir et sorteringssamfunn - går lengre enn Arbeiderpartiet på det, og støtter SVs forslag om å begrense tros- og livsynssamfunnets mulighet til religionsfrihet - da blir de ikke troverdige i mange av de kristne miljøene, hevder Hareide.

Stikk tilbake

Da Hareide talte til de flere hundre i storsalen fredag, tok han opp en rekke saker han mener viser KrFs gjennomslagskraft i det blåblå regjeringssamarbeidet, men stilte også kritiske spørsmål rundt Sylvi Listhaug og Frps holdninger og handlinger i regjering.

– Jeg kan ikke sitte stille når Listhaug vil ha full shopping på søndagen. Når Listhaug snakker om gullstol for flyktninger som opplever livet så vanskelig at vi knapt kan fatte det - skal jeg sitte stille da? Når de kutter i bistand til de fattigste og våre aller minste, skal KrF sin leder sitte stille? Sa Hareide.

– Pirker i KrFs område

Professor og valgforsker ved NTNU, Toril Aalberg, sier det er naturlig at KrF og Frp kjemper om de kristne velgerne. Hun mener moral- og religionsdimensjonen tradisjonelt har vært viktigst for Krf, men at Frp innimellom kan løfte den frem for å vinne velgere.

– Her blir det et spørsmål om hvem som mener mest om moral og religion. Dette er først og fremst et område som er viktig for KrFs velgere og det er derfor Listhaug pirker borti det. Dersom KrFs velgere tviler på partiets politikk om moral og religion, har Frp potensielt en måte å få velgere på, sier hun.

Tror på kamp mellom Knut Arild Og Sylvi

Listhaug har, i likhet med sine politiker-kollegaer som Knut Arild Hareide og Torbjørn Røe Isaksen, blitt kritisert fra flere hold for å delta på den omstridte konferansen, der flere av de inviterte gjestene blir beskrevet som «kristenfundamentalister».

Overfor VG forsvarte Listhaug sin deltakelse med at hun deltar på mange arrangementer, også på venstre-siden, der hun er uenig i det andre deltakere står for og sier.

Arrangøren av Oslo Symposium, Bjarte Ystebø, er ikke enig i kritikernes karakteristikk av konferansen.

– Det er ikke noe godt tegn når folk bruker merkelapper for å plassere folk i en bås. Det viktige for oss er de tingene som blir fremført her av argumenter og politiske synspunkter og jeg tror det er av interesse for mange, sier han til VG.

– Hvem mener du retter seg mest mot de kristne velgerne?

– Både Sylvi Listhaug og Knut Arild Hareide er flinke og har et veldig offensivt forhold til den kristne bevegelsen. Og så tror jeg det er mange som synes godt om Erna. Jeg tror det er liten oppslutning om venstre-siden i den kristne bevegelsen. De åtte rød-grønne årene blir ikke glemt så fort, sier Ystebø.

– Det er sentrum-høyre som er den politiske fargen nå for mange kristne, legger han til.

Fredag kveld kommenterte Listhaug Hareides påstand om dobbeltkommunikasjon.

– Når Hareide klarer og på samme dag være for og mot innføring av et tredje kjønn må jeg innrømme at det blir vanskelig å ta anklager om dobbeltkommunikasjon veldig seriøst, skriver hun i en e-post til VG.