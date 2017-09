Hareide etter bruddet: Opp til regjeringen om den overlever fire år

Statsminister Erna Solberg (H) mislyktes med å få fire borgerlige partier i sin regjering. Etter bruddet sier KrF-lederen at han håper han slipper å felle hennes regjering.

Onsdag kveld var det over. KrF går i opposisjon, Venstre går i tenkeboksen før de starter videre samtaler om eventuelt å gå inn i regjeringen, mens Høyre og Frp regjerer videre med det Erna Solberg erkjenner er et tynnere parlamentarisk grunnlag.

Regjeringens valg



Og kort tid etter bruddet kunne Knut Arild Hareide ikke helt utelukke at det kan komme en situasjon de neste fire årene hvor KrF kan være med å felle den blåblå regjeringen:

– Det håper ikke jeg, sier Hareide til VG.

– Jeg håper vi kan finne gode løsninger. Det ligger en forpliktelse på oss når vi har pekt på Erna Solberg gjennom denne valgkampen. Det må vi gjøre så godt vi kan.

Men så legger han til:

– Men det er ikke bare opp til KrF. Regjeringen velger selv hva slags politikk de vil føre og hva slags forslag de vil komme med, sier KrF-lederen.

Før møtet: Et tidsspørsmål hvor lenge KrF ble med



Hadde ett mål



Flere kilder i Høyre bekrefter at partiet hadde ett eneste mål med møtet mellom ledelsen i de fire partiene på Stortinget onsdag ettermiddag; Det var å få KrF med på videre samtaler og unngå bruddet.

Men det klarte de ikke.

Etter om lag fire timer – lunsj inkludert – var det ikke grunnlag for å fortsette.

– Vi er ikke enige om noen samarbeidsavtale, kunngjorde Erna Solberg.

Kom aldri til politikken



MINDRETALL NÅ: Statsminister Erna Solberg (H) måtte forklare KrF forlot den borgerlige varmen. Her sammen med partilederne Trine Skei Grande., Siv Jensen og Knut Arild Hareide etter møtet onsdag ettermiddag. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

– Men jeg regner med at KrF vil være hovedsamarbeidspartner, og det samme gjelder Venstre. Vi er enige om at vi skal snakke sammen om budsjettet når det er lagt fram, og fortsette et konstruktivt samarbeid, sa statsministeren.

Før møtet hadde hennes rådgivere laget lange notater om alt de fire partiene var enige om gjennom fire år med samarbeidsavtale, forpliktelser som utbygging av vei og jernbane, psykiatri, klimasatsinger og mye annet stort og smått.

VGs kilder sier at håpet var at KrF kanskje kunne være med å formulere nye politiske mål som de fire kunne eie og nå sammen. Men det skjedde ikke. Ifølge Erna Solberg ble det aldri reelle politiske diskusjoner inne i møterommet onsdag ettermiddag.

– Vi har i realiteten ikke begynt å diskuterte politikk, sa Solberg etter bruddet.

Avviste KrFs modell



Knut Arild Hareide sier til VG at det var Solbergs blanke avvisning av KrFs regjeringsmodell, en regjering med sentrum og Høyre, men uten Frp, som førte til brudd:

– Vi konstaterte at regjeringen hadde to hovedspor: Enten å fortsette som en blåblå regjering, eller å utvide den blåblå regjeringen med ett eller to partier. Det å sitte og tro at denne prosessen kunne føre til en sentrum-høyre regjering, var ikke realistisk. Det tror jeg også Høyre og Frp kan bekrefte. Da er det noe med å ta realitetene inn over seg, sier KrF-lederen.

– Vi sa til velgerne at alternativet var å gå i opposisjon, så da gjør vi det. Jeg tror velgerne forventer at et politisk parti etter valget gjør det de sa før valget. Når vi ikke lykkes med det, er det likevel naturlig at Erna Solberg fortsetter som statsminister, selv om vi selvsagt ikke kan gi noen garantier i fire år, legger han til.

– Mener du at de fortsatt er avhengige av KrF for å styre landet?

– Ja, og vi ønsker å være konstruktive, og å ha et godt forhold til regjeringen.

Har andre muligheter



– Venter du at regjeringspartiene alltid skal komme til KrF først for å få flertall?

– Vi må ha forståelse for at regjeringen nå har andre muligheter enn de fire årene da vi hadde en avtale. Det har vi respekt for.

– Tror du KrFs velgerne vil forstå at du ikke sjekket ut hva dere kunne få igjen for fortsatt samarbeid regjeringen?

– Vi vil kunne få betydelig innflytelse de neste fire årene. Vår posisjon vil være innflytelsesrik. Det skal vi forvalte med klokskap for å få gjennomslag for våre saker. Den rollen vi vil ha nå vil gi oss mange muligheter, men den må både vi og regjeringen håndtere med stor ansvarlighet.

– Vil KrF være forpliktet til å følge opp alt som dere ble enige med regjeringspartiene om fram til valget?

– Ja, vi vil følge opp det vi har vært enige om. Vi løper ikke fra ansvaret for det vi har påtatt oss, sier Hareide.

