Gro om tåkefyrste-kritikken: Jonas er veldig klar i hodet

Tidligere Ap-statsminister Gro Harlem Brundtland (78) mener kritikken mot Jonas Gahr Støres «tåketale» har vært urettferdig, og mener han har vært hemmet av at Arbeiderpartiet har brukt tid på politiske avklaringer.

– Jonas har ikke vært utydelig, men han har pekt på at det har pågått prosesser i partiet. I Arbeiderpartiet har vi sterke tradisjoner for at det er landsmøtet som vedtar politikken. Nå som han har fått de avklaringene, er han endelig fri til å presentere det for velgerne, sier Brundtland til VG.

Støre bekrefter selv dette inntrykket.

– Arbeiderpartiets landsmøte var en befrielse for meg. Da avklarte vi standpunkter i saker som gjør at jeg kan klippe til, både i språk og vendinger, Det at vi går mot valgkamp, har også en befriende virkning på meg, sa Støre til VG i forbindelse med LO-kongressen i forrige uke.

– Vet hva han vil



Etter at han overtok som Ap-leder har Støre blitt angrepet av både politiske motstandere og kommentatorer for å være både vinglete og uklar. Nå tar hans tidligere sjef et oppgjør med stempelet som «tåkefyrste».

– Det er veldig mye lettere å stemple politiske motstandere med slike karakteristikker enn å argumentere mot realitetene, men i valgkampen vil det være de politiske forskjellene folk er opptatt av, sier hun.

– Jonas er veldig klar i hodet. Han har enorm oversikt og vet hva han vil.

Nær rådgiver



Det var Brundtland som hentet Støre inn i norsk politikk, som rådgiver på Statsministerens kontor (SMK) i 1989. Han fulgte statsministeren tett gjennom forhandlingene om EØS-avtalen, og ble senere med henne til Geneve da hun ble direktør for Verdens helseorganisasjon. Hun innrømmer at hun ikke så noen fremtidig statsminister i den unge rådgiveren.

VESKEBÆRER: Jonas Gahr Støre var i mange år en betrodd medarbeider for statsminister og WHO-direktør Gro Harlem Brundtland. Foto: Petter Oftedal

– Jeg så at han var en stor begavelse, og han gjorde et viktig bidrag på SMK, men det var langt derfra til å peke han ut som en mulig statsminister, sier hun.

– Først et stykke ut i Jens Stoltenbergs regjeringsperiode, etter at han også fikk erfaring som helseminister, ble det en aktuell problemstilling.

– Diskuterte du det med Stoltenberg før han gikk av?

– Det har jeg ingen kommentar til.

– Ser du noe av deg selv i Støre, når det gjelder måten å kommunisere på?

– Det må nesten andre bedømme. Det er vanskelig å gi en slik vurdering av seg selv.

Krever trening



VG har tidligere omtalt hvordan Støre selv, og hans taleskrivere, har jobbet med å fjerne stempelet som «tåkefyrste».

– Jeg er i utvikling som alle andre. Det å stå på store talerstoler krever både trygghet og trening, sier Støre til VG.

78-åringen Gro Harlem Brundtland holder fortsatt et stort tempo. Tirsdag var hun hovedtaler da Business for Peace Foundation delte ut priser til næringslivsledere som har gjort en innsats for bærekraftig utvikling.