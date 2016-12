Grande: – Det mest krevende jeg har vært med på

Budsjettmøtene mellom regjeringen og støttepartiene førte ikke fram fredag kveld. Men kilder i Venstre og KrF uttaler seg ulikt om status i de fastlåste forhandlingene.

Kilder i Venstre sier til Adresseavisen at «forhandlingene har kollapset». Kilder i Kristelig Folkeparti, derimot, sier til avisen at de «ikke har konkludert ennå».

Høyre og Fremskrittspartiet skal ha presentert en ny budsjettpakke på 6,3 milliarder for å komme i havn med budsjettforhandlingene fredag. Men til tross for intens møtevirksomhet ble det ikke oppnådd enighet. Ifølge Aftenposten har både Venstre og KrF akseptert at Frps «bilpakke» blir stående, men har vært tydelige på at regjeringen må innfri på budsjettløftet om kutt i utslipp.

Fakta: Høyre/Frps bil-ultimatum Regjeringen la i oktober fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017.

Forslaget innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre per liter.

Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes med seks øre og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.

Det kommer en tilskuddsordning for reduserte bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner på dette formålet, noe som vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter.

Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Det er ventet at regjeringspartiene vil legge fram sitt seneste tilbud til støttepartiene på en pressekonferanse i helga, men talsmenn for Høyre ville ikke kommentere dette fredag kveld.

– Det eneste jeg kan si er at vi ikke har innkalt til noen pressekonferanse, sier statssekretær Sigbjørn Aanes ved Statsministerens kontor til Aftenposten.

Kabinettsspørsmål?

Tilbudet vil uansett bli lagt fram i finansdebatten mandag, og da vil de to støttepartiene ta stilling til om de skal støtte forslaget subsidiært eller avvente et eventuelt kabinettsspørsmål fra statsminister Erna Solberg (H).

En kilde opplyser til NTB at KrF er skeptiske til å subsidiært støtte et budsjettforslag partiet ikke er enig i, og forbereder seg derfor på en situasjon hvor det blir stilt kabinettsspørsmål.

Det vil være en mye bredere politisk vurdering som ligger til grunn for å redde regjeringen i en slik situasjon.

Resultatløst møte

Fredag ettermiddag hadde de fire partilederne et fire timer langt møte uten resultat. Venstre-leder Trine Skei Grande dro tilbake på Stortinget, mens KrF-leder Knut Arild Hareide dro hjem.

Sammen med sin finanspolitiske talsmann Terje Breivik, satt Skei Grande fredag kveld bak lukkede dører på stortingskontoret for å jobbe fram et svar til tilbudet som lå på bordet. Ifølge Venstre-lederen har det ikke vært noen utvikling i løpet av dagen.

– Nei, dette er ekstremt krevende. Det mest krevende jeg har vært med på, sier hun.

– Pakke på 6 mrd.

Det siste tilbudet fra regjeringspartiene inneholdt en pakke på over 6 milliarder kroner for å oppnå enighet, skriver Stavanger Aftenblad. Pakken skal inneholde 2,5 milliarder kroner til klima- og miljøtiltak, blant annet satsing på jernbane.

Videre skal det være 1 milliard kroner til familietiltak, inkludert kontantstøtte, og 1 milliard kroner til forskning og utvikling.

Noen av midlene skal være nye penger, mens andre skal være omdisponeringer. Noen av de friske midlene skal komme fra asylområdet.

Ifølge Aftenbladet skal de fire partiene ha satt en frist for å bli ferdig i løpet av helgen, og de skal ha blitt enige om at de ikke skal forhandle natten før finansdebatten mandag.

Fristen for å fremme budsjettforslag går ut mandag morgen klokka 8.30. Halvannen time senere starter finansdebatten i Stortinget. Etter hvert som fristen nærmer seg, øker muligheten for at Solberg vil stille kabinettsspørsmål under finansdebatten, det vil si true med å gå av hvis hun ikke får støtte for budsjettet.