Frp: Ap åpner ny asylbølge

Ap vil lørdag ettermiddag endre praksis for enslige mindreårige asylsøkere. Frp hevder at det vil føre til økt tilstrømning av nye asylsøkere.

-– Ap kan ikke konkurrere med oss om å være strenge, sier Frps Helge André Njåstad, når han får opplest Aps kompromissforslag om enslige mindreårige asylsøkere.

Arbeiderpartiets landsmøte kommer ikke til å ta initiativ til å endre loven for å sikre flere barn permanent opphold i Norge.

Men det ligger an til at partiet samler seg om et kompromissforslag om å endre praksis og vurdere hvor sårbart det vil være for den enkelte mindreårige asylsøker å bli returnert til hjemlandet.

– Alt prat fra Trond Giske om at Sylvi Listhaugs innstramninger like gjerne kunne vært Ap sine, faller på steingrunn. Nå viser Ap sitt sanne ansikt, og de går i en mildere retning i asylpolitikken, sier Njåstad til VG.

En tabbe



«Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen», heter det i det siste programutkastet som Ap etter alt å dømme vedtar lørdag ettermiddag.

Med dette forslaget vil Ap-landsmøte gjør samme feil som for to år siden da landsmøtet sa ja til å imot 10.000 kvoteflyktninger, mener Frp-representanten.

– Det etterlatte inntrykket ble at Norge hadde en mindre streng innvandringspolitikk, at det bare var å komme til Norge. Nå kopierer Ap-landsmøte dette. Ledelsen skjønte at vedtaket for to år siden var en tabbe. Men det har ikke partiet skjønt. Aps grasrot er mindre streng enn partiledelsen, og nå drar de Ap i feil retning.

Frykter økt tilstrømning



Njåstad stiller også spørsmål ved hvordan Ap skal kunne oppnå målet sitt om å begrense midlertidig opphold når de ikke går inn for å endre loven.

TABBE: Frps Helge Andre Njåstad mener Aps asylkompromiss er en tabbe. Her fra vandrehallen på Stortinget. Foto: Silje Ensrud , VG

– Det er ikke Stortinget som bestemmer praksis. Stortinget vedtar lov. Ap-forslaget henger ikke sammen. Det forutsetter at de skal i regjering, og at de skal føre en mildere asylpolitikk enn nå. Det er utakt med folket.

– Hvis Ap er i utakt med folket, burde vel det glede Frp?

– Oppslutningsmessig er ikke dette klokt av Ap. Men det viktigste for oss, er at dette ikke er bra for landet. Jeg er redd signaleffekten av dette, vil føre til en økt tilstrømning til Norge, sier Njåstad.

Jonas advarte



Aps landsmøte rører ikke utlendingsloven etter klar formaning fra Ap-sjefen selv, Jonas Gahr Støre.

«Jeg mener at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring, for det bør den ikke være», sa Ap-lederen fra landsmøtets talerstol fredag ettermiddag.

Torsdag ble en gruppe sentrale fylkeslag, etter det VG erfarer, enige om å kreve at Ap-ledelsen gjeninnførte rimelighetsvilkåret. Det ville bety færre midlertidige tillatelser, og at et stort antall av de enslige mindreårige fikk opphold.

Men det forslaget er nå ute av programprosessen på Ap-landsmøtet.

Venstre-leder Trine Skei Grande er like skuffet over Ap som Frp. Men av helt motsatt grunn:

–Jeg hadde håpet Ap hadde brutt alliansen mellom Frp og Ap på asylfeltet. Men nå gir de full backing til Sylvi Listhaug.

Hun mener Ap-landsmøtet feiger ut når de lytter til Støres formaning:

-– Vi er veldig skuffet over at Ap ikke går inn for å endre loven når de ser virkningene av den og hører hva faginstansene sier. Ap viser maktesløshet når de fatter et vedtak som ikke fører til reell endring i praksis, sier Grande.