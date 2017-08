Fersk måling: Her mener 3 av 5 at Hareide bærer kristne verdier bedre enn Listhaug

VENNESLA (VG) Midt i bibelbeltet i Vest-Agder sier et klart flertall at Knut Arild Hareide (KrF) representerer kristne verdier bedre i norsk politikk enn Sylvi Listhaug (Frp).

KrF og Frp kjemper begge en hard kamp om de kristne velgerne, og onsdag barjet de to sammen i en intens debatt om hva som er kristne verdier.



VG har i en meningsmåling utført av InFact spurt velgerne i Vest-Agder om hvem som representerer kristne verdier best i norsk politikk av Hareide og Listhaug. Undersøkelsen er den første av mange VG skal gjennomføre i alle landets fylker frem mot valgdagen.

I undersøkelsen svarer 20,4 prosent at Listhaug representerer kristne verdier best, mens 61,4 prosent peker på Hareide. 18,1 prosent av de spurte sier de ikke vet.

Kontroversiell Listhaug

VG møter onsdag Frp på stemmejakt i sørlandskommunen Vennesla. I 12-tiden høljer det ned ved partiets valgtelt på torget i tettstedet utenfor Kristiansand. Her står både KrF og frikirkene sterkt, noe som gir mange potensielle kristenstemmer å sanke for Frp.

Førstekandidat Geir Saudland i Frp tror Listhaug sanker kristne velgere.

– Jeg mener Sylvi Listhaug representerer kristne verdier bedre enn Knut Arild Hareide. Hun er tydelig i støtten til Israel og i debatten om norske verdier. Det tjener vi på, og det blir viktig for å vinne kristne velgere, sier han til VG.

FRIKIRKE: Pagna Phen og kona Hilde T. Phen er barnepastorer i Filadelfia-kirken i Vennesla og setter begge kristne verdier høyt i valgkampen. Foto: Lise Skogstad/VG

Ved forrige stortingsvalg fikk KrF 19,5 prosent av stemmene i Vennesla og kommunen har hatt KrF-ordfører i mange perioder. Med andre ord er dette midt i KrFs kjerneområde.

Barnepastorene Hilde T. Phen og Pagna Phen hos pinsekirken Filadelfia er et av mange ektepar som setter kristne verdier høyt når de skal stemme i september.

Men Listhaug har så langt ikke lokket dem til Frp.

Tvillingabort, alkoholspørsmål og innvandringspolitikken fører til et klart nei.

– For meg blir det KrF i år. For kristne velgere handler det om ikke å la seg lure av enkeltsaker, men isteden å se helheten i partiprogrammet, sier Pagna Phen.

VELGERKAMP: Line Vennesla Fraser (52), Gisle M. Saudland (31), Theodor B. Helland (23) og Unni Nilsen Husøy (44) sanket onsdag stemmer i Vennesla i Vest-Agder. Foto: , Lise Skogstad/VG

Knalltall for Sp

Neste uke starter VG fylkesvise målinger som skal gå fram mot stortingsvalget 11. september. Vest-Agder tyvstarter målingene denne uken.

På VGs ferske partimåling i fylket går Frp tilbake 4 prosentpoeng, til 14,3 prosent. Høyre blir hardest straffet etter fire år i regjering og går tilbake 6,2 prosentpoeng. KrF står nesten på stedet hvil, men blir likevel større enn Frp med 14,7 prosent.

Den store vinneren er Sp. De ligger an til å kunne ta ett av Høyres to direktemandat. Med 11 prosent har partiet nesten firedoblet oppslutningen fra forrige stortingsvalg, da partiet fikk 3 prosent av stemmene i Vest-Agder.

VG har også spurt velgerne om KrF bør samarbeide med Ap eller Høyre etter valget, og om den nye ekteskapsloven som tillater likekjønnet ekteskap bør reverseres.

57,7 prosent av de spurte er positive til ekteskapsloven. 29,9 prosent er negative. På spørsmålet om borgerlig eller sosialdemokratisk retning fremover svarer 16,1 prosent av KrFs velgere at de foretrekker Ap. Hele 69,4 prosent vil ha Høyre.

Pastor: Hareide har modnet

Meningene om Listhaug og Hareide er sterke, men delte hos folk i Vennesla. På Kulturhuset i Vennesla møter VG en venninnegjeng som treffes til kaffe, kaker og god prat hver onsdag. Marit Eidet (70) er kritisk til Knut Arild Hareide.

Spesielt mener hun hans deltagelse på Pride-markeringen i fjor var et feilsteg.

– Jeg synes ikke Hareide representerer KrF slik han burde gjøre. Sylvi Listhaug er tydelig på politikken. Det er viktig at de som kommer til landet integreres skikkelig, kanskje burde også innvandringen begrenses, sier hun til nikk fra sidedamen.

VENNESLA: F.v.: Margit Eidet (70), Marit Eikland (56) og Marit Nilsen (57) mener at Sylvi Listhaug er en god representant for kristne verdier. Foto: Lise Skogstad/VG Foto: Foto: Lise Skogstad/VG , IKKE VG-BILDE

Geir Stomnås er medpastor i Filadelfia-menigheten hvor ekteparet Phen jobber. Han vil ikke flagge politisk side på trykk, men sier at han tror det er to hovedårsaker til Hareides gode tall på VGs spørsmål om kristne verdier i norsk politikk.

Han tror en del er kritiske til Frp i alkohol- og innvandringsspørsmål. Både han og barnepastor Hilde T. Phen mener alle som kommer til Norge må sees på som ressurser. Hvordan disse ressursene utnyttes, avhenger av integreringen.

Samtidig mener han at Hareide har tatt store steg som partileder.

– Jeg mener at han har modnet, både som partileder og når det kommer til å velge de sakene som betyr noe for kristne velgere. I tillegg er det tydelig for folk at han mener det han står for, uavhengig av hva som gir ham stemmer, sier Stomnås.