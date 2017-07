Den nye faktasjekk-tjenesten Faktisk gir flere norske politikere strykkarakter for påstander de har kommet med. – Håper det vil ha en oppdragende effekt, sier FrP-veteran Carl. I Hagen.

Selv fikk han vurderingen «delvis feil» på en påstand han kom med på NRK-programmet Dagsnytt 18 i mars i år.

Da sa han at det har vært en del eldre i Oslo som har reagert på at det har kommet hjemmehjelpere som har politiske eller religiøse symboler, og at det som regel har dreid seg om klager på hijab.

Etter å ha undersøkt Hagens påstand, mener Faktisk-redaksjonen at den ikke oppfyller kravene de har satt for at en påstand vurderes som sann.

– Det var en blanding av fakta og meningsytring, sier Carl I. Hagen til VG, som påpeker at utsagnet var basert på flere telefonoppringninger han hadde fått fra Oslo-borgere om tematikken.

Sjekk vurderingen av påstandene som faktasjekkerne ikke mener holder vann, og alle de øvrige faktasjekkene på Faktisk.no.

Åtte av 20 feil

Slik vurderer de påstandene Faktisk helt sant: Etterprøvbar. Påstanden er fakta, entydig og i riktig kontekst



Faktisk delvis sant: Påstanden lar seg begrunne i fakta, eller er isolert sett riktig. Konteksten kan også være riktig eller delvis riktig, men summen gir ikke det fulle og hele bildet. Påstanden er en del av et selektivt budskap, eller er en over- eller underdrivelse.



Faktisk ikke sikkert: Påstanden lar seg ikke etterprøve enten fordi det ikke finnes åpne og troverdige kilder, eller dokumentasjonen ikke kan gi noen entydig konklusjon

Faktisk delvis feil: Fakta eller kontekst brukes feil. Svært unøyaktig eller motstridende bruk av fakta. Fakta er omgått eller utelatt. Fakta kan isolert sett være riktig, men tatt ut av kontekst.

Faktisk helt feil: Påstanden er direkte gal, noe etterprøving vil vise.

Kilde: Faktisk

Nettsiden Faktisk, som ble lansert onsdag morgen, er et historisk samarbeid mellom VG, Dagbladet, NRK og TV2. Målet er å bidra til et mer faktabasert og raust ordskifte i Norge ved å avdekke falske nyheter, og faktasjekke påstander i den offentlige debatten.

Redaksjonen, som består av journalister fra de konkurrerende mediehusene, ledes av ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg, som tidligere har vunnet Skup-prisen for Dagbladet.

Onsdag ble de første 20 faktasjekkene publisert. Av dem har åtte av de 20 påstandene blitt vurdert som «faktisk delvis feil» eller «faktisk helt feil».

Blant dem er både Trond Giske og Siv Jensen, som begge tar helt feil, ifølge nettstedet.

– Jeg har rett

– For det første mener jeg at jeg har rett, og for det andre mener jeg at de går glipp av det større bildet. Etter mitt skjønn bidrar denne faktasjekk-redaksjonen til å legitimere en voldsom oppbygging i Politidirektoratet, sier Ola Borten Moe (Sp) til VG.

Under Senterpartiets landsmøte i vår uttalte Borten Moe at antallet ansatte i Politidirektoratet hadde fordoblet seg de siste årene.

Denne påstanden vurderer Faktisk-redaksjonen som «faktisk helt feil».

Borten Moe stiller jeg kritisk til faktasjekk-satsingen, som han tviler på om vil tilføre det offentlige ordskiftet noe.

– Så hviler det på forutsetningen om at det finnes en objektiv journalistikk som formidler en faktisk sannhet, hvilket jeg mener er helt åpenbart at det ikke gjør. Journalister er også mennesker og har sine personlige preferanser og utgangspunkter for jobben de gjør, akkurat som oss politikere og folk i andre stillinger rundt forbi, sier han.

– Oppdragende

Carl I. Hagen har flere ganger irritert seg over det han mener har vært uriktige påstander fra andre partier, men medgir at han selv også noen ganger har dratt en påstand lenger enn det kanskje har vært dekning for.

HAR BLITT FAKTASJEKKET: Tidligere formann i FrP, Carl I. Hagen, mener det kan være skjerpende for politikerne at påstandene deres blir gått nærmere etter i sømmene. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Jeg vet at jeg noen ganger har tatt hardt i, og kommet med utsagn som ikke alltid er 100 prosent korrekte. Det er bra for alle politikere, inkludert meg selv, å bli mer nøye med påstandene, sier han.

– Jeg håper faktakontrollen kommer til å gjøre det bedre, og at det vil ha en oppdragende virkning, legger FrP-politikeren til.

«Fake news»

Venstre-leder Trine Skei Grande er også blant politikerne som har fått påstanden sin vurdert som «delvis feil».

Pressesjef i Venstres stortingsgruppe, Jan-Christian Kolstø, mener de fleste politikere i Norge er ærlige og snakker sant, men at det er helt greit at politikere faktasjekkes.

– Men jeg håper at Faktisk tar for seg det som kanskje er et vesentlig større problem. Nemlig «fake news» og ren hets fra useriøse Facebook-grupper og nettaviser, der noen ser ut til å operere fra Tallin i Estland. Sakene herfra spres ganske heftig og ukritisk i sosiale medier uten at noen ettergår dem, skriver han i en epost til VG.