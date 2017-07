Få partiledere går i årets Pride-parade

Trine Skei Grande og Rasmus Hansson er de eneste partitoppene som kommer til å gå på Pride-paraden lørdag.

– Dette er viktig å gjøre for politiske ledere. Vi har langt igjen å gå for at folk kan leve livene sine uten å bli møtt av fordommer. Pride er en viktig banebryter i dette arbeidet. Det finnes ikke noe viktigere å gå for en sommerdag enn å gå for kjærligheten, sier Trine Skei Grande.

Venstre-lederen har deltatt på paraden flere år på rad, og omtaler den som et sommerritual. Men hun mener det er plass til flere partiledere i toget.

– Jeg utfordrer de andre partilederne til å delta. Jonas og Siv får gjerne gå sammen med meg om de ikke vil gå alene. Og Trygve Slagsvold Vedum bør også få oppleve Oslo på en dag som dette, sier hun.

Kampanje-ja og parade-nei



Det har ikke alltid vært ukontroversielt å gå i Pride-paraden. Da KrF-leder Knut Arild Hareide deltok i fjor, ble han møtt med utmeldelser og krass kritikk fra den konservative fløyen i eget parti.



Denne sommeren prioriterer han altså annerledes. Det gjør også Frps likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne, som i 2016 fikk en kake i ansiktet da hun deltok på Pride-paraden.

Statsminister Erna Solberg var en av de mange kjente personlighetene som stilte opp for FRI (tidligere LLH) sin kampanje Gå for meg, hvor mottoet er «hver grunn til å la være er en grunn til å delta». Der ber de folk gå i lørdagens store markering for dem som ikke kan.

«Det er mange som ikke tør å være åpne om legningen sin og som heller ikke tør å gå i paraden. Derfor ønsket jeg å være med på Gå for meg-kampanjen», skriver Erna Solberg i en SMS gjennom sin kommunikasjonsrådgiver.

«Det er viktig å feire mangfoldet og kjempe mot diskriminering og hets. Nettopp derfor håper jeg mange vil gå i paraden lørdag», oppfordrer hun.

Det skal være «allerede inngåtte avtaler» som sto i veien for paradevandringen, men Solberg poengterer at hun deltok på paraden på Regnbuedagene i Bergen i fjor.

Ferie foran Pride



Også Ap-leder Jonas Gahr Støre stilte opp i FRI-kampanjen. Han prioriterer likevel ferie med familien og arrangementer på Sørlandet foran Pride, skriver han på en tekstmelding via sin kommunikasjonsrådgiver.

«Jeg har gått tidligere og kommer til å gå igjen», skriver han videre.

Foruten Trine Skei Grande er det kun én partileder til som deltar, eller i dette tilfellet: nasjonal talsperson. Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne lar seg ikke stoppe av at paraden kommer noe ugunstig i ferieavviklingen.

– Jeg utsetter ferien min for å gå i dette toget. Det viser seg at vi og Venstre prioriterer dette høyere enn de andre partilederne, sier Hansson.

Han mener det politiske klimaet i Norge og utlandet gjør det ekstra viktig å markere dette standpunktet akkurat i år.

– De skeive verdiene ligger helt i front i kampen for toleranse og åpenhet. Det får man med partier som tror på en bedre fremtid, ikke det motsatte, som er tilfelle med Fremskrittspartiet og Senterpartiet, sier Hansson.