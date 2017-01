Erna Solberg: Vanskelig å gjennomføre ulveforliket

Statsminister Erna Solberg (H) går langt i å antyde tvil om ulveforliket på Stortinget virkelig kan gjennomføres på den måten Ap, Høyre, Frp og KrF på Stortinget krever.

Fakta om ulveforliket * Ap, Høyre, Frp og KrF ble i mai i fjor enige om bestandsmålene for ulv og hvor de skal leve. Det var en oppfølging av rovdyrforliket i 2011. MDG, SV, Venstre og Sp brøt ut av forhandlingene om en ulveavtale. * Bestandsmålet ble satt til på 4-6 ynglinger per år. Av disse skal tre være helnorske ynglinger. Ynglinger utenfor ulvesonen skal også telle med i bestandsmålet, mens ynglinger i grenserevir skal tillegges en faktor på 0,5. * Partiene ble enige om å ta bort enkelte områder av den daværende ulvesonen samt si nei til å utvide nordover, slik regjeringen anbefalte. Ulvesonen ble dermed redusert med cirka 8 prosent. Kilde: NTB

To uker etter at klimaminister Vidar Helgesen rev opp vedtaket om lisensjakt fra rovviltnemnda i Hedmark og stoppet vinterens planlagte lisensjakt i ulvesonen, leter regjeringen fortsatt etter en løsning som de fire partiene kan godta.

– Det vedtaket vi alle hadde håpet skulle skape ro, har vist seg vanskelig å gjennomføre, slik det ligger an nå, sier statsministeren til VG, dagen etter at hennes klimaminister Vidar Helgesen ikke klarte å roe ned gemyttene i den knallharde ulvedebatten.

Onsdag sa Erna Solberg til VG at det kunne bli noe jakt i vinter, forutsatt at det ble dokumentert skader eller skadepotensial fra ulveflokkene i sonen. Nå sier hun at regjeringen fortsatt leter etter måter å gjennomføre forliket på.

Ap, Høyre, Frp og KrF ble i mai i fjor enige om et bestandsmål på 4-6 ynglinger per år, hvorav tre skal være helnorske ynglinger.

Erna Solberg får nå kontant svar fra Terje Aaasland, Aps miljøtalsmann på Stortinget;

– Nå må regjeringen rydde opp og sørge for at Stortingets vedtak blir gjennomført, sier Aasland til VG.

Erna Solberg var ikke til stede på ulvetoppmøtet, men sier at de fire ulvepartiene må forstå at regjeringens handlingsrom er begrenset, slik hun vurderer det:

– Alle må ta inn over seg at dette må skje innenfor norsk lov. Det jobber vi med nå, å finne grunnlag for at forliket vi har avtale om, ikke skal stå i strid med lovene som vi har, og med internasjonale forpliktelser, sier statsministeren.

– Derfor må vi kartlegge skadepotensialet nøyere. Det er ikke klarlagt nå, i en situasjon hvor vi har flere dyr. Jeg har stor forståelse for det som skjer i Hedmark, at det blir for mye, og at de tar for stor belastning i forhold til storsamfunnet, legger hun til.

Forstår frustrasjonen



– Har det høye støynivået gjort det vanskeligere å finne en løsning?

– Det er mye frustrasjon; Det vedtaket vi alle hadde håpet skulle skape ro, har vist seg vanskelig å gjennomføre, slik det ligger nå. Så derfor må vi se om vi klarer å finne en ordning, sier Erna Solberg.

Ble advart



Ola Elvestuen, Venstre-nestleder og leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, sier imidlertid at Solberg nå setter ord på det Venstre har påpekt: At forliket ikke lar seg gjennomføre innenfor norsk lov og konvensjonene som Norge er bundet av:

– Det manglet jo ikke på advarsler om at dette kunne skje: Ulvene i sonen utgjør ikke noe skadepotensiale mot beitedyr, fordi det ikke er beitedyr i sonen. Da åpner ikke loven for felling. Dyr som derimot forlater sonen og gjør skade utenfor sonen, kan raskt tas ut, og der er Venstre også enig i.

– Så ulveforliket er ikke gjennomførbart?

– Slik de fire partiene tolker det. Å tillate lisensjakt på ulv som ikke utgjør noen trussel om skade, er ikke mulig innenfor norsk lov, sier Elvestuen til VG.

Krever opprydding



Men Terje Aasland (Ap) fastholder at regjeringen må oppfylle ulveforliket, og dermed tillate noe lisensjakt:

– Hver gang statsministeren og klimaministeren uttaler seg, kommer en ny versjon. Nå må det ryddes opp. Vi fastholder at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i naturmangfoldsloven, sier Aasland.

– Kan det være slik at ulveforliket ikke lar seg oppfylle innenfor lovverket?

Helgesen må nokså raskt må komme til Stortinget med et forslag til løsning. Det er viktig at regjeringen nå fjerner tvilen om hvorvidt Stortingets vedtak kan oppfylles, på et område som er så viktig for mange i Norge, sier han.

