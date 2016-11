Erna inviter Hareide og Grande til nye møter

Statsminister Erna Solberg inviterer KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande til nye møter.

Det borgerlige dramaet om statsbudsjettet for 2017 ruller videre på overtiden av overtiden, etter at KrF i dag valgte å følge Venstre og bryte budsjettforhandlingene.

Budsjettkrisen *Regjeringspartiene Høyre og Frp har en samarbeidsavtale med KrF og Venstre. Den innebærer at partiene skal forhandle om statsbudsjettet. *For første gang i denne stortingsperioden, er partiene ikke blitt enige. Venstre og KrF har brutt. *Finansdebatten i Stortinget er mandag 5. desember. De fire partiene, eller de tre, dersom KrF velger å fortsette forhandlinger uten Venstre, kan i teorien forhandle videre helt til tidlig mandag morgen. *Kl 08.30 mandag er siste frist for å melde inn en budsjettenighet før finansdebatten samme dag. *Hele budsjettet skal være ferdig behandlet i Stortinget 20. desember.

KrF og KrF-leder Knut Arild Hareide brøt, men ga klare signaler til statsminister Erna Solberg om at de ønsker en videre budsjettprosess med alle de fire borgerlige partiene.

Nye møter



Han fikk sitt ønske oppfylt da Solberg og Frp-leder Siv Jensen møtte pressen i statsministerboligen klokken 1415.

– Jeg vil invitere Hareide og Grande til nye møter for å diskutere situasjonen og for å se om vi kan finne en vei videre. Vi er åpne for nye løsninger, sier Solberg.

– Dette har blitt en litt annen prosess enn det vi så for oss. Vi forstår at mange er utålmodige, og vi jobbet for å gi Stortinget og landet de svarene som trengs, sier Erna Solberg på pressekonferansen.





– Vi mener at vi har strukket oss lang for å møte kravene som Venstre og KrF har kommet med, men KrF og Venstre mener at det ikke er nok, sier Solberg, som legger til at hun fortsatt mener det er mulig å finne en budsjettløsning som kan gi lavere klimautslipp, sier hun.

Solberg fikk flere spørsmål om dette betyr at de åpner den såkalte bilpakken.

Det nektet hun å svare på flere ganger.

– Regjeringen hører hva som sies og at utslippsreduksjoner er viktig.

Skrøt av Frp



Hun skrøt av Frp.

– Frp har vært med på å øke drivstoffavgiftene. Det skal de ha honnør for. Vi foreslår en økning som er mer enn det de rødgrønne fikk til på åtte år.

– Er det en mulighet at Høyre eventuelt regjerer alene?

– Vi har nå fem dager på oss å finne en løsning. Jeg har fortsatt tro på at vi skal finne en løsning. Jeg må virkelig si at vi har forsøkt, og vi forsøker fortsatt. Derfor vil jeg ikke gå inn i spekulasjoner om hva som skjer på mandag.

Dette dreier det seg om



Dramaets tunge politiske bakteppe er kampen mellom Venstre og Frp.

Venstre har valgt klima som sin viktigste sak foran neste års stortingsvalg, hvor de krever at Norge etter å ha knyttet seg til EUs klimamål etter Paris-avtalen, skal greie å kutte i CO2-utgiftene.

Venstre-leder Trine Skei Grande har gjentatte ganger vist til at regjeringen også har forpliktet seg til at det grønne skatteskifte skal komme i statsbudsjettet for 2017.

Stortinget i dag Høyre 48 Frp 29 KrF 10 H/Frp/KrF 87 Venstre 9 ------------- Ap 55 Sp 10 SV 7 De rødgrønne 72 De Grønne 1

På den andre side står Fremskrittspartiet, som greide å få med Solberg og Høyre på et ultimatum om at den såkalte bilpakken til regjeringen ikke er forhandlingsbart i budsjettforhandlingene.

Lettelser



Bilpakkens hovedelement er en økning av bensinavgiften med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre.

På den andre side reduseres bilistenes kostnad foreslått redusert årsavgift, pendlerfradrag, en reduksjon i bompenger. Lettelsene skal utgjøre opp mot 900 millioner kroner.

Det er disse lettelsene Venstre ikke kan være med på, fordi det undergraver muligheten for at redusert bilbruk kan gi mindre CO2-utslipp.

Bomdrama



Både Hareide og Skei Grande har lagt nesten all skyld på Frp og Siv Jensen for at det ikke har vært mulig å finne en løsning.

Hareide sier til VG at det er et meget stort problem at økningene i drivstoffavgiftene blir spist opp av reduserte belønningsordninger, blant annet reduserte bompenger.

– Ja, da vil regjeringen kunne holde avtalen vi er blitt enige om, hvor vi skal få til et grønt skatteskifte.

