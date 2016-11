Erna avbryter reise for å redde budsjettet

Budsjettprosessen på Stortinget

* Regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett 6. oktober. Forhandlingene mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF startet 2. november.

* I finansdebatten 5. desember blir rammene for de enkelte politikkområdene i statsbudsjettet for neste år lagt. Budsjettbalansen blir også avklart.

* Skulle de fire partiene bli enige om et budsjettforlik innen 5. desember, vil dette legges fram for Stortinget som et eget forslag før finansdebatten finner sted. Forlikspartnerne vil da stemme for dette forliket i salen.

* Siste møtedag før Stortinget tar juleferie er 20. desember. Presidentskapet har til nå avvist å utsette finansdebatten, men skulle det likevel skje, vil sesjonen kunne bli forlenget. (©NTB)