Enige om statsbudsjettet – nå blir det dyrere bensin

De borgerlige partiene har kommet til en løsning for neste års statsbudsjett i ellevte time. Nå skal engangsavgiften økes.

Selv om regjeringens bilpakke blir stående, så har Frp gått med på å øke engangsavgiften med hele 390 millioner kroner. Dette skjer blant annet ved å redusere det øvre innslagspunktet for fradrag i CO₂-komponenten med 10 gram til 75 gram per kilometer.

Dette har Frp akseptert mot at det innføres en panteordning for campingvogner, motorsykler, gamle varebiler og lignende på rundt 300 millioner kroner.

– Jeg vil ikke underslå at årets budsjettarbeid har vært mer krevende enn tidligere. Man må gi og ta for å få på plass en enighet, sier statsminister Erna Solberg under pressekonferansen på Asko i klokken 19.00 i dag.

Hareide: – Ikke et sekund for tidlig



Hun forteller at de valgte Asko fordi bedriften har stått i front for å få på plass grønne løsninger innen samferdsel.

– Enigheten kom ikke et sekund for tidlig, sa partileder Knut Arild Hareide i KrF under pressekonferansen.

Han understreker at han er glad for at partene endelig har kommet til enighet.

Det er også Venstres leder Trine Skei Grande som trakk et tydelig lettelsens sukk før hun begynte å prate.

– Avtalen innebærer et stort grønt skifte som vil bidra til kutt i klimautslippene, men som også vil skape arbeidsplasser, sier Grande.

Solberg: – Vanskelige diskusjoner



De fire partiene har blitt enige om en løsning for budsjettet for neste år. Det skjer etter hektisk møtevirksomhet lørdag ettermiddag.

KrF og Venstre skal ha fått flyttet på 6,3 milliarder kroner bokført og 7,2 milliarder påløpt i budsjettet, opplyser kilder til VG.

– Budsjettet kutter utslippene mer enn det vi la frem opprinnelig. Det er ingen hemmelighet at diskusjonene om klimatiltak har vært det vanskeligste, sier statsminister Solberg under pressekonferansen.

– Venstre og KrF har fått større gjennomslag på klimatiltak enn noen partier har fått tidligere, sier hun.

Mer biodrivstoff gir dyrere bensin



Partene har også kommet til enighet om et innblandingskrav i bensin på 20 prosent for biodrivstoff innen 2020.

Venstres leder Trine Skei Grande svarte bekreftende på spørsmål om at pumpeprisen ville øke som følge av innblandingskravet.

– Ja, det vil det helt klart, sa Grande.

Hun får støtte av forsker Judit Sandquist ved SINTEF.

– Biodrivstoff er dyrere enn vanlig bensin, så prisen kommer nok til å øke litt. Det er vanskelig å si nøyaktig hvor mye, sier Sandquist til VG.

Samtidig påpeker hun at størstedelen av bensinprisen i dag er avgifter, og at prisutslaget derfor ikke nødvendigvis kommer til å bli veldig stort.

Frp-leder Siv Jensen mener på sin side at det er for tidlig å si at pumpeprisen vil bli høyere som følge av de økte drivstoffavgiftene.

Den skattefrie satsen på kjøregodtgjørelser kuttes med 30 øre per kilometer. Totalt betyr det reduserte godtgjørelser på 200 millioner kroner.

CO₂-avgiften heves til 450 kr. per tonn CO₂, men dette gjelder ikke for fiskerinæringen.

Totalt økes de grønne avgiftene med 282 millioner kroner. Dette er primært en økning i HFK/PFK-avgiftene.

LEGGER FREM AVTALE: Statsminister Erna Solberg ankommer Asko Norge. Hun legger straks frem budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre. Foto: Trond Solberg , VG

Bilpakken er uendret



Det har lenge vært stor usikkerhet knyttet til om regjeringspartiene Høyre og Frp ville lykkes å komme i mål med budsjettavtalen sammen med Venstre og KrF. Den såkalte bilpakken har vært en viktig årsak til at forhandlingene har blitt vanskelige.

Det er ikke blitt gjort endringer i bilpakken i årets statsbudsjett, ifølge VGs kilder. Venstre og KrF har fått gjennomslag for andre klimatiltak.



Allerede før regjeringen fremla sitt forslag til statsbudsjett la de ned et ultimatum at denne pakken ikke skulle endres. Bilpakken innebærer høyere avgifter på bensin og diesel, men kompenserer bilistene i andre enden, blant annet gjennom lavere bompenger.

Finansminister Siv Jensen talte også under pressekonferansen lørdag. Hun understreker at hovedlinjene i budsjettet er uendret eller forsterket. Samtidig la hun vekt på viktigheten av å belønne dem som tar miljøvennlige valg.