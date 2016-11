Eksperter: Dyrt å få til satsing på biodrivstoff

Biodrivstoff kan bidra til å løse budsjettfloken. Men å tro at man får på plass en nasjonal industri for dette innen 2020, er naivt, mener Bellona.

Høyre, Frp, Venstre og KrF har fortsatt ikke kommet til enighet om hvordan statsbudsjettet for 2017 skal se ut. Den største nøtten har vært å få en grønn profil på budsjettet som Venstre kan godta. Spesielt har konflikten stått om det omstridte bilpakke-forslaget, som regjeringspartiene ikke vil forhandle om.

FAGSJEF I BELLONA: Hallstein Havåg. Foto: BELLONA

VG kjenner til at partiene nå ser på andre løsninger for å få senket Norges totale klimagassutslipp, blant annet å senke avgiften for biodiesel, som Venstre er forkjemper for.

Et av kravene fra partiet er økt omsetningskrav for biodrivstoff. I sitt forslag til statsbudsjett har de foreslått en økning til 20 prosent innen 2020.

Kilder VG har snakket med, mener at det kan være god miljøpolitikk å senke avgiftene for biodrivstoff, men da må det også legges til rette for norsk, bærekraftig produksjon – og det vil koste.

– Det er viktig å bygge opp en bærekraftig, nasjonal industri for biodrivstoff, sier fagsjef Hallstein Havåg i Bellona.

– Naivt



Han legger til at en slik satsing i stor grad i første ledd må bli basert på importert biodiesel og er ikke ubetinget positiv til et så høyt omsetningskrav til biodrivstoff på så kort tid, selv om han mener det vil gi en formidabel omsetning sammenlignet med i dag.

BILPAKKEN DE KRANGLER OM Regjeringen la 30. september fram sitt forslag til et grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2017.

Den såkalte bilpakken, som er blitt en hard nøtt i budsjettforhandlingene mellom de fire borgerlige partiene, er en del av dette opplegget.

Pakken innebærer at bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften med 35 øre.

Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere.

Det innføres en tilskuddsordning for å redusere bompengetakster utenfor de store byene. Regjeringen vil bruke 500 millioner kroner på dette formålet, noe som ifølge regjeringen vil gi en reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og fylkesveiprosjekter.

Totalt gir de to punktene netto skatte- og avgiftsreduksjoner for bilister på i overkant av 900 millioner.

Venstre har til nå sagt at de ikke kan gå med på en slik pakke. Partiet krever større avgiftsøkninger på bensin og diesel, eller lavere kompensasjon. Kilder: Finansdepartementet

– Det er naivt å tro at man kan bygge opp en nasjonal industri for dette innen 2020, mener han.

Havåg oppfordrer politikerne til å komme med en klar definisjon på hva som er bærekraftig biodrivstoff.

– Dette finnes ikke i dag. Uten en sånn politikk kan det føre til økte utslipp og miljøødeleggelser, sier han.

– I tillegg er det viktig at det ikke blir noen sovepute. Det er en begrenset ressurs, og kan ikke gå på bekostning av nullutslippsteknologi, sier han.

– Risikofylt å investere



– I Norge bruker vi stort sett importert biodrivstoff, fordi vi har få egne anlegg for å produsere selv. Det som er viktig når en ser på miljøeffektene av biodrivstoff, er hvilke råstoff som brukes for å lage disse, sier Judit Sandquist, forsker ved forskningsorganisasjonen SINTEF.

Problemet i dag, mener hun, er at det ikke finnes nok risikokapital til å opprette nye anlegg.

– Investorer ønsker ikke å bruke pengene sine på noe så risikofylt, sier Sandquist.

– Teknologiene for produksjon av drivstoff av disse råstoffene finnes, men er ikke kommersielle, og dermed trengs det store mengder risikokapital for å kommersialisere disse. Jo høyere kvalitet, desto dyrere ser teknologiene ut til å være, sier Sandquist.

Om økt omsetningskrav for biodrivstoff er god miljøpolitikk, mener hun avhenger av to ting: Om det er nok biodrivstoff tilgjengelig for å tilfredsstille et eventuelt økt mengdekrav, og hvilket biodrivstoff som brukes.

Et eksempel på biodrivstoff med god miljøgevinst, er det som fremstilles av avfallstrømmer, ifølge forskeren.

Hun mener det ikke har noen hensikt om regjeringen øker omsetningskravet, uten å legge til rette for bærekraftig produksjon lokalt. Gjøres ikke dette, vil Norge fortsette å importere billig drivstoff fra utlandet.

Kan hjelpe norsk økonomi



Venstre sitt forslag om økt omsetningskrav forutsetter bruk av lokale ressurser.

– Hvis regjeringen støtter norsk industri med å gi langsiktige, gode rammevilkår og andre incentiver, kan det ikke bare bidra til bedre miljø, men også til å hjelpe norsk økonomi, lokalbefolkning og fremme grønt skifte i Norge, sier Sandquist.

Hun sier at det i dag planlegges flere initiativer for å produsere norsk biodrivstoff, og at disse bør støttes.

– I Norge har vi råstoffressurser som krever de nyeste teknologiene for å lage biodrivstoff. På andre siden har vi potensial til å produsere drivstoff med høy kvalitet og miljøgevinst. Blir alle eller noen av dem vellykket, kan det bety starten på et nytt og grønnere eventyr, sier Sandquist.

Zero: – Kan kutte 2 mill tonn



Miljøorganisasjonen Zero er positiv til forslaget fra Venstre. De anslår at et slikt omsetningskrav vil kunne redusere utslippene med 2 millioner tonn.

– Dette er et av de klimatiltakene som kan fungere på kort sikt, sier Kåre Gunnar Fløystad, fagansvarlig for industri i Zero.

Han mener også tiltaket er politisk mulig.

– Finland er allerede på 20 prosent i dag, og Sverige er rett bak finnene, sier Fløystad.

