Eks-statsråd refser regjeringen og Stortinget for oljepengebruken

Eks-statsråd Morten Andreas Meyer (H) svinger pisken over regjeringen og Stortinget, etter at handlingsrommet for økt bruk av oljepenger er borte, og oljefesten er over.

– De har pøst på med penger, i stedet for å prioritere hardt hva fellesskapet skal bruke sine ressurser på. Den dagen regjeringen og Stortinget blir tvunget til prioritere, vil det ramme hardere og kommer til å gjøre vondt, sier Meyer til VG.

Oljefesten er over, skriver VG fredag, og omtaler et arbeidsnotat fra embetsverket til finansminister Siv Jensen (Frp). Der slås det fast at det ikke er rom for ytterligere økning i bruken av oljepenger.

Forsynt seg av sparegrisen



Den tidligere statsråden har tidligere kritisert Høyre og Frp for at de har latt offentlig sektor ese ut og latt byråkratiet vokse gjennom nesten fire år med borgerlig styre.

Nå fillerister han politikerne enda en gang, for oljepengebruken:

– De har forsynt seg for grovt av sparegrisen som var ment å vare til evig tid, nemlig oljefondet. Dermed har de overlatt til neste generasjon politikere å gjøre de vanskelige valgene, sier Meyer.

Kler dem dårlig



Meyer var moderniseringsminister for Høyre i Kjell Magne Bondeviks andre regjering fra 2004 til 2005. Og før det var han Erna Solbergs statssekretær i Kommunaldepartementet fra 2001. Nå er han partner i First House.

I vinter skrev Morten Andreas Meyer i Aftenposten at «det kler Høyre og Fremskrittspartiet dårlig at staten på deres vakt blir en stadig viktigere del av økonomien».

Meyer mener det har vært riktig å bruke mer oljepenger i perioder med krise i økonomien, i finanskrisen og krisen som oppsto med fallet i oljeprisen.

– Da har pengebruken blitt kjørt opp til stadig nye nivåer. Problemet er at de ikke har klart å ta ned pengebruken igjen når krisen avtar, sier han.

I februar ble politikerne på Stortinget enige om å endre handlingsregelen for oljepengebruk fra fire til tre prosent.

Må kutte om 13 år



BURDE HOLDT IGJEN; Øystein Dørum er sjeføkonom i NHO. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, er enig med Meyer, og sier at det ikke har manglet på advarsler underveis:

– Etter 2030 må vi begynne å kutte i budsjettene, med mindre vi lykkes med å effektivisere eller få opp sysselsettingen i Norge. Medvinden som har gitt som for satsing på velferd har løyet, og den vil fortsette å være svak, sier Dørum til VG.

Han mener at oljepengebruken har vært trappet opp for raskt, smurt av svekket kronekurs og raskt vekst i oljeformuen.

– Man burde ha holdt mer igjen. Muligheten for å fortsette å bygge velferdsstaten i samme tempo er blitt dårligere, med mindre man øker skattebyrden vesentlig, sier Øystein Dørum.

Misforhold



– Etter partienes landsmøter, hvordan vurderer du sjansen for at politikerne vil moderere oljepengebruken?

– Det er et misforhold mellom virkeligheten Siv Jensen beskriver som finansminister og løftene hun tillater seg som partileder, svarer Dørum.

– Har regjeringen vært flink nok til å prioritere?

– Nei, det kan man ikke si. Men jeg tror ikke de er enestående. Begge sider i det norske politiske landskapet bør merke seg det som står i perspektivmeldingen, at mulighetsrommet nå er mindre, sier han.

Solgt dyrt og kjøpt billig



Morten Andreas Meyer sier at dette er det store norske dilemmaet:

– Når man har handlefrihet til å gjøre justeringer som ikke vil være dramatiske for samfunnet, så har man latt det være. Man utsetter og utsetter med å gjøre nødvendige tilpasninger. Men en dag vil det være tvingende nødvendig, og da vil tiltakene måtte bli brutale.

Han viser til at to store reformer, Forsvarets langtidsplan og Nasjonal Transportplan, vil spise opp hele det økonomiske handlingsrommet i mange år framover.

– Tiden for flaks er over. I 15 år har vi solgt dyrt og kjøpt billig. Nå prises vårt hovedprodukt, olje og gass, mer normalt. Da må det kunstig høye uttaket av penger stoppe, advarer Morten Andreas Meyer.

