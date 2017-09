Eks-statsråd langer ut mot kvinneopprøret i Ap

Da Lisbeth Berg-Hansen så på Dagsrevyen ble hun så sint at hun ville kaste TV-en ut av vinduet. Uproblematisk at Trond Giske blir finanspolitisk talsmann, mener hun.

– Jeg er fryktelig trist og lei meg over hvordan enkeltpersoner herjer med partiet, bare fordi en person ikke får den rollen hun helst vil ha i Stortinget. Det er det siste vi trenger etter et dårlig valgresultat, sier tidligere fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) til VG.

Vrakingen av Marianne Marthinsen som Aps finanspolitiske talsperson har satt sinnene i kok hos mange i Arbeiderpartiet.

Da det ble klart nestleder Trond Giske overtok den viktige rollen, valgte rådgiverne Harald Jacobsen og Maria Schumacher Walberg å slutte på dagen.

Samtidig har flere Ap-politikere sagt klart ifra om at de er totalt uenige i avgjørelsen. Blant dem er tidligere Ap-statsråd Tove Strand, som skrev følgende på Facebook, ifølge Østlendingen:

«Marianne Marthinsen har gjort en kjempejobb i finanskomiteen og det har vært en glede å oppleve hennes faglighet og hennes rolige og vennlige form. Vi trenger rollemodeller som henne for å motivere unge kvinner til å påta seg verv-også på områder som dessverre fortsatt er dominert av menn. Det er ikke spesielt motiverende når flinke kvinnelige politikere tas av oppgaven ved første anledning».

Mange sinte politikere



Ap-politiker og tidligere statssekretær Laila Gustavsen har også reagert kraftig på Facebook:

«Etter fire år som finanspolitisk talsperson skal Marianne Marthinsen altså være dårligere kvalifisert enn en mann som aldri har hatt vervet. Kiss my ass sier jeg!»

STRIDENS KJERNE: Trond Giske og Ap-leder Jonas Gahr Støre, her under valgkampen tidligere i høst. Foto: Hallgeir Vagenes , VG

Partiets tidligere statssekretær Kristin Bergersen, tidligere stortingsrepresentant og nåværende ordfører i Gjerstad, Inger Løite, og tidligere vararepresentant Nina Mjøberg kritiserer også vrakingen overfor Dagens Næringsliv.

VG har vært i kontakt med Laila Gustavsen, Kristin Bergersen og Inger Løite. De ønsker ikke å utdype sin kritikk overfor VG.

En annen politiker som også er sint er altså Lisbeth Berg-Hansen. Men ikke på grunn av beslutningen om å gjøre Giske til finanspolitisk talsmann.

– Jeg blir sint på alle som gjør en sak av dette. Det mest normale etter fire år, er jo at man rokerer på posisjonene. Det er mange som ønsker seg posisjoner og ikke får dem, sier Berg-Hansen.

Ville kaste TV-en ut av vinduet



Hun mener saken har blitt mye større enn den fortjener å være, og reagerer på partikolleger som heller bensin på bålet.

– At det skal bli første sak på Dagsrevyen at to rådgivere slutter i jobben, det skjønner jeg ikke. Jeg fikk lyst til å kaste TV-en ut av vinduet da jeg så det. For det synes jeg virkelig ikke den saken fortjener, sier hun.

– Er det ikke oppsiktsvekkende at to sentrale rådgivere i Norges største parti slutter på dagen?

– Det er ikke rådgivere i stortingsgruppen som bestemmer hvem som får ulike posisjoner på tinget. Det er ikke dem som skal ha meninger om det. Stortinget er for representantene, sier hun.

– At de slutter fordi den ene representanten ikke får det vervet? Dem om det, sier Berg-Hansen, før hun understreker at hun kjenner begge rådgiverne som dyktige folk fra sin tid på Stortinget.

– Ikke Ap verdig



– Mange er veldig sinte. Oppfatter du dette som en misforstått feministisk kritikk?

– De fleste medlemmer i Ap får aldri de mulighetene jeg, Marianne Marthinsen og Trond Giske har fått. Her er det en ledelse og valgkomite som avgjør hvordan de skal bruke ledelsen frem mot neste valg. Det må de stå fritt til å gjøre.

–Er dette skadelig for partiet?

– Jeg roper fra hornet på veggen. Men jeg er medlem i partiet, og det skal jeg være til jeg dør. Jeg håper og ber om at folk besinner seg og ser hva som gagner partiet. Ikke minst av respekt for våre hardtarbeidende medlemmer. Dette er ikke Ap verdig, sier Berg-Hansen.