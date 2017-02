Disse statlige arbeidsplassene skal flyttes ut av Oslo

Regjeringen har bestemt seg for å flytte 630 arbeidsplasser i staten ut av Oslo. Ytterligere 1200 årsverk og 600 studieplasser på Politihøgskolen vurderes flyttet ut.

– Med dette vil vi desentralisere og spre makt, styrke fagmiljøer i kommuner og regioner og legge statlige kompetansearbeidsplasser utenfor Oslo, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) da han presenterte planene torsdag ettermiddag.

630 årsverk er allerede besluttet flyttet ut av Oslo eller etablert utenfor hovedstaden:

** Sykehusinnkjøp HF til Vadsø (50 årsverk)

** Forbrukerrådet til Tromsø (15 årsverk)

** Vernepliktsverket til Harstad (23 årsverk)

** Norsk kulturråd til Bodø (10 årsverk)

** Sykehusbygg HF og Kreativt Norge til Trondheim (65 årsverk)

** Statlige oppgaver, herunder Politiets Lønns- og regnskapssenter til Kristiansund (70 årsverk)

** Norsk helsearkiv til Tynset (58 årsverk)

** Partistøtte til Leikanger (ett årsverk)

** Parkeringstilsynet til Lillehammer (6 årsverk)

** Vernepliktsverket til Hamar (35 årsverk)

** Klageorgan for helse, Nasjonal IKT HF og Konkurranseklagenemnda til Bergen (123 årsverk)

** Skatteklagenemnda til Stavanger (55 årsverk)

** Nye Veier AS til Kristiansand (60 årsverk)

** Valgdirektoratet til Tønsberg (27 årsverk)

** Sivil klareringsmyndighet til Moss (20 årsverk)

** Regelrådet til Hønefoss (åtte årsverk)

Vurderer å flytte Politihøgskolen



I tillegg skal rundt 1200 årsverk og cirka 600 studieplasser på Politihøgskolen vurderes flyttet ut. Sanner er ikke tydelig på hvilke type jobber dette er, men viser til at både kunnskap, landbruk bistand, tilsyn, justis og kultur kan bli berørt.

– Vi vil vurdere å flytte arbeidsplasser både til Nord-Norge, Vestlandet, Stavanger, Agder, Trøndelag og Innlandet, sier han.

Sanner planlegger å flytte ut flere statlige arbeidsplasser enn den rødgrønne regjeringen klarte i løpet av sine åtte år. Mellom 2005 og 2013 ble det flyttet ut og opprettet til sammen 1371 nye årsverk utenfor Oslo.

56 prosent av disse var flyttingen av Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet til Ås like utenfor hovedstaden, viser tall VG har fått fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Venstre fikk viljen sin



Det er Venstre som har stått i bresjen for regjeringens flytteaksjon. Da partiet inngikk en avtale med regjeringspartiene om nytt inntektssystem for kommunene, krevde Venstre omfattende utflytting av statlige arbeidsplasser.

Det var derfor en fornøyd kommunalpolitisk talsmann som uttalte seg da Sanner hadde presentert planene:

– Norge er et langstrakt land med mange kloke hoder. To tredeler av norsk ungdom tar høyere utdanning. Da må det være mulig for dem å få en karriere i staten uten å flytte til hovedstaden, sier André N. Skjelstad.

Han sier han har forståelse for at mange statsansatte nå er usikre på hva som skal skje med jobbene deres:

– Men vi har gode ordninger som sørger for ordentlig oppfølging og tilrettelegging, sier Skjelstad.