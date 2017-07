Disse kjemper om makten i høst

Både Frp, SV og KrF drar ned kvinneandelen på Stortinget. – Det viser at SV er dobbeltmoralske i sin kritikk av Frp, mener likestillingsministeren.

11. september i år skal det avgjøres hvem som skal representere oss alle i Stortinget, og i år som tidligere ligger både kvinner og etniske minoriter an til å bli underrepresentert:

• Kvinneandelen ligger an til å øke noe, fra 41 prosent av direktemandatene i 2013 til 43 prosent i år, ifølge beregningene til pollsofpolls.

• SV, Frp og KrF har lavest kvinneandel. Det hadde de også i 2013.

• Arbeiderpartiet (50 prosent), Høyre (46 prosent) og Senterpartiet (45 prosent) ligger an til å få høyest andel kvinner på tinget, ifølge pollofpolls' beregninger.

• Blant partiene som per nå ligger under sperregrensen ligger Venstre an til å få valgt inn to menn og en kvinne: Abid Raja, Terje Breivik og Trine Skei Grande. Rødt ligger an til å få inn en mann med Bjørnar Moxnes og MDG en kvinne med Une Aina Bastholm (som riktignok vil gå ut mammaperm og erstattes av Per Espen Stoknes kort tid etter valget).

• Andelen kandidater med minoritetsbakgrunn som ligger an til å få direktemandat er på bare 5,3 prosent. Men innvandrere, eller norskfødte med innvandrerforeldre fra land utenfor EU/EØS, USA, Canada og Australia og New Zealand, utgjorde 9,6 prosent av befolkningen i Norge i januar 2017, ifølge SSB.

• Hverken SV, KrF, Rødt eller MDG har kandidater med minoritetsbakgrunn på sikker plass eller som listetopp i noen av landets 19 fylker.

KRITISK: Førstekandidat Solveig Horne på Frps liste i Rogaland mener at andre partier bør rydde opp i eget reir før de kritiserer partiet. Foto: Gøran Bohlin , VG

– Dobbeltmoralsk fra SV



Barne- og likestillingsminister Solveig Horne uttaler seg som førstekandidat for Frp i Rogaland. Hun er en av kvinnene som trolig kommer inn på Stortinget for partiet.

– Vi har kanskje ikke så mange kvinner på topp, men de kvinnene vi har er veldig gode. Partier som SV og KrF har en mye mer aktiv kjønnskvotering på listene sine, men ender opp med de samme utfordringene, sier Horne til VG.

– Er du kritisk til dem?

– Jeg synes det er dobbeltmoralsk. Vi kritiseres gjerne fordi vi ikke kvoterer inn kvinner, men de samme partiene (som kritiserer, journ.anm) setter selv menn på topp i fylkene der kandidatene har størst sjanse for å bli innvalgt på Stortinget, sier Horne.

16 menn og 6 kvinner i Frp ligger an til å få direktemandat - altså 73 prosent menn.

SV: Underlig kritikk fra Frp

Kari Elisabeth Kaski er førstekandidat for SV i Oslo og eneste kvinne som ligger an til å få direktemandat for partiet. De tre andre SV-politikerne i samme posisjon er menn.

FORSVAR: Kari Elisabeth Kaski i SV mener Frps kritikk er feilslått, men skulle selv ønske at flere kvinner lå an til sikker stortingsplass i eget parti. Foto: Helge Mikalsen , VG

– Jeg synes det er underlig kritikk fra Frp. De har en dårligere kvinneandel totalt sett om man ser det over hele linjen. Solveig Horne bør ta tak i eget parti først, sier Kaski.

Ifølge SSB har SV nemlig best kvinneandel, på 54 prosent, når alle listekandidatene er tatt med i beregningen. På bunn finner vi Frp, der 35 prosent av kandidatene totalt sett er kvinner.

Kaski peker på at SV er best blant partiene når det kommer til kvinnelige fylkesledere og har en bedre kjønnsbalanse enn Frp og KrF i lokalpolitikken. Hun mener SV må jobbe enda hardere for å få flere kvinner på trygge plasser, men mener situasjonen er annerledes enn i Frp.

– Vi er et mindre parti og i større grad avhengig av utjevningsmandat. Da er det mer tilfeldig i hvilke fylker vi får innvalgt representanter. Det problemet har ikke Frp, sier Kaski.

Solveig Horne har vært med i Frp siden midten av 90-tallet og mener partiet appellerer like mye til kvinner som menn. Hun mener partiet i dag velger de beste kandidatene uavhengig av kjønn, men håper flere kvinner går til topps.

– Det gror godt i Frp under toppen. Vi har kvinnelige statsråder, statssekretærer, politiske rådgivere og talenter i ungdomsorganisasjonen. Etter ti år med kvinnelig leder håper og tror jeg det er en stor inspirasjon for unge kvinner i partiet, sier hun.

Minoriteter underrepresentert

Når det gjelder kandidater med minoritetsbakgrunn tar imidlertid Kaski selvkritikk på partiets vegne.

– SV har vært dårligere på minoriteter enn på kvinner. Vi har noen som kan møte som vara etter valget, men vi var bedre for 10-15 år siden. Det viser at vi må jobbe hardt og systematisk hele tiden. Vi ønsker helt klart et større mangfold blant politikerne våre, sier Kaski.

Det er Ap som har flest kandidater med minoritetsbakgrunn, viser en rundspørring VG har gjort hos partiene. Ap har fem kandidater som ligger an til fast plass. I Høyre kan Mudassar Kapur komme inn på Oslo-benken og for Venstre i Akershus, Abid Raja. I tillegg er Venstres listetopp i Buskerud, Rebecca Borch, innvandrer fra Tyskland.

Frp sier til VG at de ikke fører opplysninger om etnisk opphav, men partiets listetopp i Akershus Himanshu Gulati er norsk med indisk opphav. Senterpartiets listetopp i Oslo, Aisha Naz Bhatti, har også minoritetsbakgrunn.

Sp, Høyre, MDG, Rødt og KrF har en kandidat hver som står i samemanntallet.

FÅ KVINNER: Krfs generalsekretær Hilde Frafjord Johnsen sammen med den eneste kvinnen som ligger an til sikker plass på Stortinget, nestleder Olaug Bollestad, og KrF-leder Knut Arild Hareide, en av tre menn i samme posisjon. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

KrF: Tallene kan ikke sammenlignes

Generalsekretær Hilde Frafjord Johnsen i KrF mener det er for tidlig å konkludere med at partiet får en lav kvinneandel før utjevningsmandatene er fordelt.

Hun mener det blir store prosentvise utslag med så få som fire direktemandater.

– Det går derfor ikke an å sammenligne KrFs eller SVs prosentandel med partier som får inn 30 eller 50 direktemandater. Blant listetoppene våre har vi en fordeling på 11 menn og åtte kvinner, noe som utgjør en kjønnsfordeling på 58 prosent menn og 42 prosent kvinner, skriver Frafjord Johnson i en epost til VG.

Frafjord Johnson avviser Hornes kritikk om at menn er listetopper i fylkene med størst sjanse for stortingsplass. Hun peker på at fylkene selv nominerer kandidater og at partiet ikke pålegger enkeltfylker å velge mann eller kvinne på topp.

– Det er en sentralstyring som ville vært helt fremmed for KrF. I denne perioden har KrF direktemandater fra fire fylker, hvorav to av dem (altså halvparten) hadde kvinnelig listetopp. For neste periode er 42 prosent av listetoppene kvinner, og blant de to øverste kandidatene i hvert fylke er det 50 prosent kvinner, skriver hun.

Stort alderssprik



Det er stort sprik i alder mellom listekandidater til årets stortingsvalg: Den yngste som stiller, er ennå ikke myndig, mens den eldste er 92 år, skriver NTB.

Snittalderen til kandidatene ved stortingsvalget er 47 år, opplyser Valgdirektoratet.

Den yngste kandidaten stiller for Miljøpartiet De Grønne i Hordaland. Hun heter Øyunn Stokkeland Kåset og er 17 år. Den eldste kandidaten heter Edel Müller. Hun er 92 år, og stiller for Kystpartiet i samme fylke.

– Ungdommer må mer fram i det politiske spillet. Gjennomsnittsalderen på Stortinget er høyere enn i samfunnet for øvrig, noe som er ganske dumt. At jeg er den yngste listekandidaten er synd, men det viser samtidig at MDG tar ungdom på alvor, sier Øyunn Stokkeland Kåset, til NTB..

4.437 personer stiller til stortingsvalg i 2017. Det er 358 flere kandidater enn ved forrige stortingsvalg.

PS! I denne saken brukes pollsofpolls.no sine beregninger nedbrutt på fylkesnivå. Pollofpolls sine nasjonale beregninger kan gi et noe annerledes utslag på mandatfordelingen.