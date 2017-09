– Det er en skam om ikke dette valget blir underkjent

Da Kaja-Regine og Maja Stina Bientie skulle stemme i Sametingsvalget, var ikke partiet de ønsket å støtte å finne på lista.

Fakta om Sametingsvalget: * Valget avvikles samtidig med stortingsvalget, 11. september 2017. * For å kunne stemme, må en være registrert i Sametingets valgmanntall. * For å bli registrert må en avgi erklæring om at en oppfatter seg som same og enten har samisk som hjemmespråk eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk eller er barn av en person som står eller har stått i valgmanntallet. * Velgere som bor i kommuner med færre enn 30 i sametingsvalgmanntallet, må forhåndsstemme mellom 1. juli og 8. september. * Stemmeberettigede mottar valgkort med informasjon om valglokale. * Det første valget til Sametinget var i 1989.

Både Kaja-Regine og tantebarnet Maja Stina Bientie kommer fra Mo i Rana, men er begge bosatt i Oslo. Torsdag denne uken fikk de seg et sjokk da de dro for å stemme i Sametingsvalget.

På stemmeseddelen de fikk utdelt i valglokalet på Majorstua fant de ikke partiet de på forhånd hadde bestemt seg for å stemme på, Åarjel-Saemiej Gïelh.

– Vi ble ganske stressa og rådville begge to. Vi endte opp med å stemme på et annet parti for å få brukt stemmeretten, sier Kaja-Regine Bientie (29) til VG.

Kjempefrustrert



Hun forteller at hun først i ettertid ble klar over at det hadde vært mulig å selv skrive navnet på partiet, etter å ha hørt om andre som ble nødt til å velge denne løsningen.

– Det slo meg ikke at det kunne være en mulighet. Jeg skriver og snakker ikke samisk, og var redd for at stemmen min skulle bli underkjent, sier 29-åringen.

– Når vi kom ut var vi som to store spørsmålstegn begge to. Er ikke Åarjel-Saemiej Gïelh med i valget? Er det et uoffisielt navn?

Maja Stina forteller at de ikke henvendte seg til valgfunksjonærene i lokalet. Hun sier hun er veldig lei seg for at ikke fikk gitt stemmen sin til riktig parti.

– Det er helt forferdelig. Valget er jo ugyldig, fordi min stemme gikk til et annet parti enn det jeg ønsket. Jeg er kjempefrustrert over det som skjedde, sier hun.

– Burde bli annulert



Kaja Regine Bientie mener det hele fremstår som uprofesjonelt og at det svekker troverdigheten til Sametinget.

– Det har konsekvenser for hvilke stemmer som blir hørt på Sametinget. Jeg mener valget burde bli annullert, det er en skam om dette valget ikke blir underkjent, sier hun og legger til:

– Det er en katastrofe. Når folk ikke får stemme på det partiet de ønsker å stemme på er det er alvorlig problem.

– Katastrofe

REAGERER: Ellinor Marita Jåma, sametingsrepresentant og førstekandidat for Åarjel-Saemiej Gïelh. Foto: Ingo Danielsen

Ellinor Marita Jåma er Sametingsrepresentant og førstekandidat for Åarjel-Saemiej Gïelh (ÅaSG). Partiet stiller kun til valg i sørsamiske valgkretser, og har der to av fire representanter på Sametinget.

Hun liker dårlig at partiet kan ha tapt stemmer fordi valgsystemet ikke fungerer.

– Jeg synes det er kjempetrist. For oss har det mye å si. Om det er én eller fem stemmer vi mister, så er det viktig for oss. Jeg synes det er en katastrofe at systemene ikke er i orden, sier Jåma.

Før neste Sametingsvalg må det endringer til, mener hun.

– Vi hørte lignende historier i 2013, og jeg trodde vitterlig at dette var rettet opp i. Men også i år har jeg hørt fra flere som har hatt problemer med å få stemt. Vi har blant annet fått tilbakemeldinger fra folk som stemte ved forrige valg, men som nå plutselig ikke står i manntallet lenger, og derfor ikke får stemt.

– Vi kan ikke rettlede hver enkelt



Avdelingsdirektør for plenumsstaben på Sametinget, Ravdna Buljo Gaup, sier til VG at ikke alle valglistene i sametingsvalget distribueres til alle de syv valgkretsene hvor det er sametingsvalg.

– Det er så mange lister at da hadde vi fått organisatoriske problemer og forvirring. De som vil stemme på et parti som ikke står på stemmeseddelen, må selv skrive på det aktuelle partinavnet. Om noen er usikre på hvordan dette fungerer, må de henvende seg til valgfunksjonærene.

– Er informasjonen deres om valgavviklingen god nok?

– Informasjonen kan garantert bli bedre. Men det vil alltid være noen velgere som ikke har fått med seg alt. Vi kan dessverre ikke rettlede hvert eneste menneske som står i sametingets manntall. Velgeren har også selv et ansvar for å sjekke at de har skjønt valgreglene, sier Gaup, og legger til:

– Jeg synes det er fryktelig synd at de som ønsker å stemme ved sametingsvalget ikke får gjort det på riktig måte. Jeg kommer til å ta hendelsen med i evalueringen vår.

– Ikke ansvar



Bystyret i Oslo understreker overfor VG at det er Sametinget som er ansvarlige for gjennomføringen av Sametingvalget.

– Oslo kommune mottar som alle andre kommuner stemmeseddelsett som legges ut i valglokalene fra Sametinget. Vi har ikke noe ansvar for å kvalitetssikre materialet vi får fra dem, sier Ingvild Åsgård, informasjonsrådgiver i Bystyrets sekretariat, til VG.