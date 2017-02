Derfor nekter minikommunen å slå seg sammen med andre

LEKNES (VG) Lensmannen og legen er bærebjelkene i den vesle kommunen Leka. Nå trues begge av nedleggelse. – Mister de to jobben, kan et helt samfunn forsvinne, sier Per-Helge Johansen (Sp).

– Først forsvant presten, banken og posten. Nå er det jeg som skal nedlegges og så skal kommunen legges ned, sier Ole Kristian Holand som har vært lensmann i det vesle øysamfunnet Leka siden 1981.

Leka er Nord-Trøndelags nordligste kommune, der Helgelandskysten forsvinner opp i Nordland. Kommunen har 580 innbyggere fordelt på hovedøyene Leka og Madsøya, i tillegg til Gutvik som har fastlandsforbindelse. Nå skal Leka, Vikna og Nærøy i Nord-Trøndelag og Bindal i Nordland tvangssammenslås, etter at stortingskompromisset mellom Venstre, KrF og Høyre var et faktum tidligere denne uken.

– Blir kommunen lagt ned, oppretter de et legesenter inne på land. Da forsvinner også jeg, ambulansen og sykestua, forteller lege Glenn Ottomers til VG.

Leknes er administrasjonssenteret i Leka. Det ligger fem mil og en ferjetur fra Kolvereid, som er Norges minste by og som ligger i nabokommunen. Her kan det bli kommunesenter og rådhus for den nye kommunen.

TVINGENDE NØDVENDIG?: Ordfører i Leka, Per-Helge Johansen (Sp)

By mot land



På legekontoret møter VG også lensmann Ole Kristian Holand, som stikker innom. Han fungerer tidvis som prest; det er han som må formidle det tunge budskapet når noen skal varsles om dødsfall. Nå er det også bekymret for bygdesamfunnets overlevelse - politireformen gjør at hans stilling etter hvert vil forsvinne.

– Vi ser dessverre en trend hvor politikerne bevisst vil samle folk i større sentrale områder. Det blir bygd mot land på en måte som ingen er tjent med. Og når de bruker tvang, så forsterker det opprøret mot Oslo og Stortinget, sier Holand.

– Det går utover levende steder som Leka, som jeg frykter vil rakne som samfunn over tid, hvis vi tvangssammenslås. Det høres ut som skremselspropaganda, men det er ikke det. Jeg skjønner ikke hvorfor de skal ødelegge et samfunn som fungerer så godt.

– Jeg bor i en bydel i Oslo med over 30.000 innbyggere; kan du fortelle hvorfor en kommune med 580 innbyggere har livets rett?

– Jeg ser det perspektivet, men vi snakker om en velfungerende kommune som opplever at folk flytter tilbake og hvor vi har de tjenester vi trenger for å ha det bra.

SAMFUNNS-BÆRERE: Lensmann Ole Kristian Holand og lege Glenn Ottomers har jobbet på Leka siden 1991 og 1981. Nå trues de begge av nedleggelse.

– Det er dessverre også min vurdering at dette samfunnet kan rakne. Hvis vi tvangssammenslås med nabokommunene, vil trolig det blir opprettet et helsesenter i Nærøy. Det vil ikke være rom for et legesenter her ute, sier lege Ottomers.

Sjokkert I nabokommunen til Leka i nord, i Bindal i Nordland, sitter en sjokkert ordfører. – Selv om vi fryktet dette, så blir jeg nesten satt ut. Jeg tenker at det ikke går an. Tvang er ikke demokrati, det er ren overkjøring, sier ordfører Britt Helstad (Ap). I forslaget skal Bindal flyttes til Trøndelag. – Hvordan blir det å bli trønder? – Det blir jeg aldri. Følelsesmessig er jeg nordlending og slik vil det være. Jeg må si at det er underlig at Venstre, Høyre og Frp kjører frem dette i et valgår. De vil tape mange stemmer på dette og vi og Sp vil vinne.

– Kjempe med alt jeg har



Den de sender i krigen for å hindre at det skjer, er ordfører Per-Helge Johansen (Sp).

– Mister de to jobben, kan et helt samfunn forsvinne. Jeg skal kjempe med alt jeg har for å sikre at vårt fantastiske samfunn her ute skal få leve videre. Jeg er helt enig i at en sammenslåing sakte, men sikkert, vil føre til fraflytting og at samfunnet vårt på sikt forsvinner.

– Hvorfor skal en kommune med 580 innbyggere ikke slås sammen med tvang?

– Fordi vi i dag har en levende og velfungerende kommune, med god barnehage, som nå skal få nytt bygg, god skole og 24 timers legetjeneste. Og lensmann.

– Diktatur



Han er ikke nådig i sin dom over tvangsbruken.

– Det er ikke demokrati, det er diktatur. Jeg skal love deg at Venstre, Frp og Høyre knapt kommer til å få en stemme i de 13 kommunene som det brukes tvang mot. By og land hand i hand burde gjelde her i landet, men nå ser vi et forsterket distriktsopprør mot Oslo.

SJEKK: Ambulansesjåfør Karstein Pettersen har sin årlige synskontroll når VG er på besøk på legestua, hvor lege Glenn Ottomers fastslår at det ser bra ut.

– Folk har flyttet tilbake



Jokerbutikken er en av to butikker på den vesle øya. Det er en klassisk nærbutikk, her er det både mat og andre småvarer, og en liten gratisavis som forteller faste kunder og besøkende om hva som beveger seg på Leka. Nå snakkes det mest om bekymring over lokalsamfunnets fremtid.

– Frem til for et par år siden balanserte vi på en knivsegg. De to siste årene har folk flyttet tilbake og det er skapt optimisme, butikken går godt. Jeg er redd for at sammenslåing kan fjerne tjenester fra kommunen som gjør at folk vil flytte. Da er butikken i spill, sier leder i butikken, Laila Husby, som står i kassa når VG kommer på besøk.

Linda Ekrem er leder av barnehagen på Leka, hvor det for tiden er 21 barn og fem ansatte.

– Det virker litt skremmende. Vi har en veldig positiv utvikling nå, med tilflytting og unge mennesker som flytter hjem igjen. Jeg får håpe de som vurderer å flytte til Leka, ikke lar seg påvirke av trusselen om tvangssammenslåing.

– Hva er hovedgrunnen til at du er imot?

– Jeg frykter at sykestua og ambulansen kan forsvinne. Det gir trygghet å ha og er viktig å bevare. Og så blir sikkert ikke kommunesenteret liggende på Leka, så mange risikerer å miste jobbene sine her ute, mener hun.

– Det er 55 ansatte i kommunen og 580 innbyggere. Forsvinner de, så er det fare på ferde for samfunnet vårt. De der inne i Oslo må se at en konsekvens at en slik tvangsbruk er at det starter nedleggelsen av et optimistisk og levedyktig samfunn, sier ordføreren.