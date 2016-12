DAB-utsettelse på Stortinget avslører sprekk i Frp

Stortinget utsetter debatten om FM-slukking til de har fått forsikringer fra fire statsråder. Det er full sprik i Fremskrittspartiet.

DAB • Forkortelse for Digital Audio Broadcasting. • Skal etter planen bli det eneste radioformatet i Norge når FM-nettet slokkes neste år. • FM-nettet stenges i Nordland 11. januar, i Trøndelag og Møre og Romsdal 8. februar, i Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland 26. april, i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder 21. juni, i Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus 20. september og i Troms og Finnmark 13. desember. (Kilde: Radio.no og Klassekampen)

Stortinget skulle tirsdag behandle et representantforslag fra Senterpartiet om å utsette slukkingen av FM-nettet.

Etter planen skal slukkingen igang fra 11. januar 2017, men Arbeiderpartiet krevde at fire statsråder må uttale seg i saken før de eventuelt støtter regjeringens forslag.

Høyre gikk som eneste parti inn for at saken skulle behandles i Stortinget som planlagt.

– Stortinget har fått forsikringer fra regjeringen om beredskap og dekningsgrad. Men så kommer plutselig regjeringspartiet Fremskrittspartiet på banen og og sår tvil om prosjektet. Det er naturlig å spørre om Frp har fått kunnskap som Stortinget ikke har fått, sa Aps talsmann på Stortinget, Arild Grande, før dagens votering på Stortinget.

Aps forslag ble vedtatt.

Disse må svare



– Før Ap eventuelt kan støtte regjeringens forslag, ønsker vi derfor at en rekke av de berørte statsrådene informerer Stortinget om status. I tillegg til kulturminister Linda Hofstad Helleland, gjelder det ansvarlig statsråd for beredskap, justisminister Anders Anundsen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og fiskeriminister Per Sandberg, sier Grande.

Frp-sprik



Frps mediepolitiske talsperson på Stortinget, Ib Thomsen, og Sp har fremmet forslag om at slukking av FM-båndet utsettes.

– Jeg har støtte fra landsmøtet i Fremskrittspartiet som vedtok at vi ikke ønsker å stenge ned FM-nettet, sier Thomsen.

– Men dine egne statsråder i regjeringen sier sikkerheten og dekningen er god nok til å skifte til DAB?

– Dette dreier seg at 11 millioner radioer og to millioner bilradioer. Det er en stor kostnad.

– Så forbrukerperspektivet er viktigst?

– Ja, og at store lokalradiostasjoner må legges ned.

– Så beredskapsproblemet er ikke viktig?

– Jo, vil har fått inn mange meldinger om at folk ikke får inn DAB på vidda og hytta. Da kan det være et problem.

– Har du kontakt med dine egne statsråder i denne saken?

– Nei.

– Er ikke det rart?

– Jeg legger landsmøte-vedtaket til grunn. Statrådene stemte også for det vedtaket, sier Frps stortingsrepresentant Ib Thomsen.

Han avviser at han står bak noe opprør.

– Frp-statsrådene stemte for



Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier regjeringen, inkludert Frp-statsrådene, står bak regjeringens forslag om å bytte FM med DAB.

– Jeg har ikke opplevd motstand i regjeringen og opplever at alle statsrådene, også de fra Fremskrittspartiet, er lojale overfor vår innstilling. De stemte for.

Hun kritiskerer alle de andre partiene.

– Alle som bidrar til politisk spill skaper usikkerhet ute blant folk og det er uheldig.

– Frps Thomsen bestrider at sikkerheten er ivaretatt og at mange har tatt kontakt og meldt det motsatte?

– Det er overhodet ikke grunn til å stille spørsmålstegn ved beredskapen.

– Han gjør det?

– Jeg vet ikke hva slags informasjon han har fått fra hvem, sier Helleland og gir klart uttrykk for at hun fester mer lit til fagfolkene som har vurdert sikkerheten.

Hun har pekt på at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har fastslått at DAB har bedre befolkningsdekning enn FM-nettet og at en rapport fra Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap viser at dekningen er så god at sikkerheten også er det.

Hun legger til:

– Regjeringen vil bidra med de opplysninger som Stortinget måtte ønske, sier hun.

Solvik-Olsen eller Anundsen har foreløpig ikke svart på VGs henvendelser.

– I løpet av uken



Stridens kjerne er spørsmålet om beredsskap i krisesituasjon og om DAB-dekningen er god nok.

Etter debatten sier Grande til VG at behandlingen må skje raskt, helst innen få dager.

– Vi bør få fattet et vedtak i løpet av uka. Slukkingen 11. januar står fast.

Han sier at det ikke er til å leve med at regjeringen har to ulike syn på spørsmålet om beredsskap og dekning.

– Denne usikkerheten må vi få ryddet av veien en gang for alle, sier Grande.

– Vi mener Norge er bedre tjent med at FM fortsetter, men har ikke hatt flertall for vårt utsettes-forslag. Men vil opplever at de uroen vi har følt, nå har spredd seg til alle andre partier enn Høyre. Så får vi se om den midlertidige utsettelsen som ble vedtatt i dag, vil bli permanent. Vi håper på det, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Med mulig sprik mellom regjeringspartiene kan det bli spennende.

I 2011 besluttet Stortinget at FM-nettet skal slukkes i løpet av 2017. Frp var på det tidspunktet som eneste parti mot slukkingen. Senere snudde Sp.

Norske lokalradiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM-nettet. Fram til 2022 vil 215 nærradioer fortsette FM-sending.