DAB-drama på Stortinget nå: Ap krever svar fra regjeringen

Arbeiderpartiet vil ikke støtte regjeringens forslag om å gå over til DAB-radionettverk neste år før de har fått forsikringer fra fire statsråder.

DAB • Forkortelse for Digital Audio Broadcasting. • Skal etter planen bli det eneste radioformatet i Norge når FM-nettet slokkes neste år. • FM-nettet stenges i Nordland 11. januar, i Trøndelag og Møre og Romsdal 8. februar, i Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland 26. april, i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland og Agder 21. juni, i Østfold, Vestfold, Oslo og Akershus 20. september og i Troms og Finnmark 13. desember. (Kilde: Radio.no og Klassekampen)

Det bygger seg opp til DAB-drama i Stortinget tirsdag formiddag, når slukkingen av FM og innføring av DAB neste år skal voteres over.

Stortinget skal behandle et representantforslag fra Senterpartiet om å utsette slukkingen av FM-nettet.

Ib Thomsen i Frp varslet i forrige uke at også han vil fremme et forslag om å stanse hele slukkingen av FM-nettet når Stortinget skal behandle saken.

Etter planen skal slukkingen igang fra 11. januar 2017, men nå har også Arbeiderpartiet bestemt seg for å gå for en strategi som kan bety utsettelse.

Partiets talsmann, Arild Grande, sier til VG at de krever at fire statsråder uttaler seg i saken før de eventuelt støtter regjeringens forslag.

– Stortinget har fått forsikringer fra regjeringen om beredskap og dekningsgrad. Men så kommer plutselig regjeringspartiet Fremskrittspartiet på banen og og sår tvil om prosjektet. Det er naturlig å spørre om Frp har fått kunnskap som Stortinget ikke har fått, sier Grande før dagens votering på Stortinget.

Stridens kjerne er spørsmålet om beredsskap i krisesituasjon og om DAB-dekningen er god nok.

– Før Ap eventuelt kan støtte regjeringens forslag, ønsker vi derfor at en rekke av de berørte statsrådene informerer Stortinget om status. I tillegg til kulturminister Linda Hofstad Helleland, gjelder det ansvarlig statsråd for beredskap, justisminister Anders Anundsen, samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og fiskeriminister Per Sandberg, sier Grande.

Senterpartiet, Frp og MDG har allere varslet at de ønsker en utsettelse av slukkingen av FM-nettet. Aps stemmer kan derfor avgjøre i denne saken.

Klinge er ikke i forkant av behandlingen i Stortinget optimistisk:

– Jeg har ingen forventinger til at de tar til fornuften, dessverre. Det er all grunn til at de burde endre mening. Det handler ikke om at alle trenger å bli omvendt fra DAB til FM, men å utsette det til man er trygge på at alle får samme dekning, sier Klinge til VG.

Uenige om dekning



Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) har blant annet pekt på at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) har fastslått at DAB har bedre befolkningsdekning enn FM-nettet.

Klinge er uenig i hvordan målingene er gjennomført.

– Det er ikke bare en utfordring hvor folk bor, men hvor de er. Man hører på radio der man ferdes, på hytta, i bilen eller i båten, sier hun.

I 2011 besluttet Stortinget at FM-nettet skal slukkes i løpet av 2017. Frp var på det tidspunktet som eneste parti mot slukkingen. Senere snudde Sp.