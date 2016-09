Carl I. Hagens oppgjør med Erna: – Hun ydmyker Frp-statsråder og det norske folk

Frp-nestor Carl I. Hagen (72) er rystet over det han tror er strategi fra Erna Solberg for å fremheve seg selv som statsminister.

– Erna ydmyker Frp-statsrådene i saker som er viktige for Frp og for det norske folk, sier Hagen til VG.

Den siste uken har det stormet rundt to av Frps statsråder: innvandringsminister Sylvi Listhaug og olje- og energiminister Tord Lien.

Listhaug måtte si at regjeringen ikke vil foreslå noe nasjonalt niqab-forbud i utdanningsinstitusjoner, mens Lien fredag måtte legge seg paddeflat og innrømme at han hadde feilinformert statsministeren i saken om oljeleting i Lofoten og utenfor Mørekysten.

Bakgrunn: Åpnet Lofoten for oljeselskapene

Mot KrF og Venstre

Carl I. Hagen, som frem til 2006 var Frps formann, er dypt skuffet over Høyre-statsministerens evne til å forsvare Frps statsråder.

– Jeg synes hun faller sine statsråder i ryggen. Den siste uken har vi sett to eksempler på det. Først med Sylvi Listhaug i niqab-saken og så Tord Lien i saken om Lofoten og Mørekysten. Først måtte Sylvi gå ut og si at hun ikke ville foreslå et forbud, åpenbart fordi Erna Solberg har instruert henne til det. Deretter unnskylder hun at Tord Lien har sagt at oljeselskapene kan få samle inn kunnskap. Det er ingenting å unnskylde! Tordner Frp-nestoren.

FÅR STØTTE: Olje- og energiminister Tord Lien og innvandringsminister Sylvi Listhaug. Foto: , FRODE HANSEN/TROND SOLBERG/VG

Tvert imot mener Hagen at statsministeren burde ha gått i strupen på Kristelig Folkeparti-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande.

– Istedenfor burde hun ha bedt KrF og Venstre om å dempe seg og vist til at det ikke er noen punkter i samarbeidsavtalen som var i nærheten av å bli brutt, sier Hagen.

– Overkjørte ham

Hagen, som fortsatt er aktiv lokalpolitiker og leder av Frps bystyregruppe i Oslo, har også en klar formening om at Solbergs oppførsel er bevisst strategi.

– Jeg går ut ifra at Erna Solberg gjør dette fordi hun ønsker å fremstå som en sterk statsminister som styrer og som er tydelig. Det har sin pris, sier Hagen.

Søndag krevde Venstre og KrF at regjeringen kommer med en detaljert og grundig forklaring på hvordan bråket med oljeleting i Lofoten og utenfor Mørekysten kunne skje, til tross for at oljeministeren fredag kveld la seg flat og beklaget.

– Dette må vi til bunns i, sa Hareide til VG.

FÅR PEPPER: Statsminister Erna Solberg. Foto: , TROND SOLBERG/VG

Hagen mener årsaken til Liens beklagelse ikke var at han faktisk hadde gjort noe feil, men at han ikke hadde noe reelt valg på grunn av Erna Solbergs oppførsel.

– Erna Solberg overkjørte Tord Lien istedenfor å støtte ham. Da hun gjorde det, så hadde Tord Lien bare to mulighet. Enten å gå av eller å si at han gjorde en feil. Han valgte det siste, og det synes jeg det står respekt av, sier Hagen.

Erna etter olje-skandalen: Har full tillit til Tord Lien

– Samarbeider godt

Statsminister Erna Solberg ville ikke kommentere denne saken. Det ville derimot Frp-leder og finansminister Siv Jensen.

– Erna og jeg samarbeider godt i regjering. Jeg tror Frps statsråder oppfatter Erna som en raus leder, som gir rom for at vi er to ulike partier. Når det gjelder Tord, er jeg glad for at Erna har vært tydelig på at hun har tillit til ham. Det er vi enige om. Så tror jeg ikke det vil overraske noen at Fremskrittspartiet og Høyre er uenige om flere politiske saker, som blant annet synet på forbud mot niqab. Selv om vi samarbeider i regjering, er vi to ulike partier, skriver Jensen.