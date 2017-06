Aps nye veikart: Selvkjørende biler kan stoppe veiutbygginger

Ap vil bygge enda mer vei enn regjeringen. Men transport-talsmann Eirik Sivertsen (Ap) tar et tydelig forbehold om at fremtidens transport vil skje langs helt andre veier enn dagens.

Partiet viser nå fram transportplanen som vil være partiets veikart dersom Jonas Gahr Støre (Ap) blir statsminister etter valget.

Det største opposisjonspartiet plusser på seks veistrekninger ut over regjeringens forslag til NTP, nasjonal transportplan, for årene fram mot 2029.

– Vi er grunnleggende opptatt av å fortsette løftet på samferdsel fra Stoltenberg-regjeringen, da vi tredoblet bevilgningene til samferdsel. Folk og næringsliv skal ha trygge veier, god fremkommelighet, men også en plan som rigger oss for fremtiden, sier Sivertsen.

Siste bensin- og dieselbil



Men samtidig tar han høyde for at noen av veistrekningene i planen kanskje ikke blir nødvendig, hvis fremtidsvyene for moderne transport slår til:

– Det er grunn til å vente at mange av oss har kjøpt vår siste bensin- eller dieselbil. Både overgangen til utslippsfrie kjøretøy og selvkjørende biler øker nå usikkerheten for hva som er de kloke investeringene. Vi snakker om enorme investeringer som det er vanskelig å anslå lønnsomheten i. Dermed øker risikoen for veldig kostbare feilinvesteringer, sier Eirik Sivertsen til VG.

Ingen kutt nå



Partiet ønsker imidlertid ikke å legge bort ett eneste av regjeringens 140 nye foreslåtte prosjekter. Sivertsen sier at stamveinettet, de viktige reiseveiene innen og mellom landsdelene, må forbedres, og legger regjeringens liste til grunn.

I tillegg løfter partiet inn seks nye veiprosjekter fra forrige plan, som regjeringen ikke tok med i sin plan:

** E8 fra Skibotn ril riksgrensen.

** riksvei 4 Hagan-tunnelen i Nittedal.

** riksvei 15 Strynefjellet.

** E16 Oppheim til Skulestadmo i Hordaland.

** riksvei 13 Vikafjellet

** E39 Eikefet til Romarheim bro i Hordaland

Ap vil også fremskynde flere skredsikringer og utvide noen flere havner enn regjeringen har foreslått.

Overbyr kollektivandelen



Partiet gjentar også løftet fra partiprogrammet om å øke statens andel i kollektivavtalene i byen til 70 prosent, anslått til 9,6 milliarder kroner over regjeringens forslag som er 50 prosent statlig dekning.

Ved å bygge smartere og planlegge mer effektivt, regner Ap med å kunne finansiere store deler av sine påplussinger gjennom effektivisering.

Regjeringens nye «konkurrent» til Statens vegvesen, statsselskapet Nye Veier AS, fikk ikke støtte fra Ap da det ble opprettet. Men Jonas Gahr Støre har tidligere sagt at selskapet ikke nødvendigvis skal avskaffes om Ap får regjeringsmakt:

«Nye Veier har ikke bygget en eneste meter vei ennå. Men vi vil ikke og kan ikke risikere at blir igangsatte utbygginger blir satt tilbake eller utsatt» sa Støre til VG i mars.

Smartere biler

Den store forskjellen fra regjeringens NTP er ifølge Sivertsen å kunne korrigere planen etter hvert som nye transportløsninger blir tilgjengelig. Det kan koste arbeidsplassene til flere tusen ansatte i transportbransjen.

Varsellampene på: Oljefesten er slutt – Ap frykter oppvasken

Ap fastholder at teknologiske endringer som kommer, bør omfavnes:

– Det vil komme autonome biler som er smartere og mer effektive. Transport slik vi nå kjenner den, kommer til å endres dramatisk de neste årene. Allerede om tre-fire år kan endringene gjøre det nødvendig å se over hva som er unødvendig, og hva mer som må til, sier Sivertsen.

– Mercedes sier at de i fremtiden ikke vil selge biler, men transportløsninger. Det som skal frakte oss rundt, vil ikke være hver vår privatbil, men diverse kjøretøyer som har et kollektivt eierskap, og som samtidig sørger for at vi har like god mobilitet, legger han til.

Tre prosent er nok



Han viser til scenarioer for en by som Lisboa, og som antyder at fremtidens reisebehov kan dekkes av en kjøretøypark som er bare tre prosent av dagens.

– Dagens bilpark står stille i 23 av døgnets 24 timer i gjennomsnitt. Om vi kan erstatte dette med kollektive kjøretøy som kan dekke det samme transporttilbudet som i dag, men med tre prosent av dagens bilpark, tenk hva vi kan spare av areal, av forurensing og av plass, sier Sivertsen.

– Men samtidig må vi være trygg på at det finnes løsninger på transport også utenfor de store byene, hvor transportbehovet er annerledes. Kollektivtransport kan ikke dekke transportbehovet på Hamarøy, selv om det vil fungere i storbyene, legger han til.

