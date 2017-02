Ap: Vet ikke om den skadelige e-posten ble åpnet

Det var 9.november i fjor at Arbeiderpartiets stortingsgruppe mottok e-posten som ifølge PST var et forsøk på cyberangrep mot det største opposisjonspartiet.

Ifølge VGs opplysninger ble e-posten sendt til postmottaket i Ap's stortingsgruppe, som er portalen til partigruppen inne i Stortingets e-postsystem.

Innenfor denne epostadressen ligger det tilgang til e-postadressene på Stortinget til Ap-leder Jonas Gahr Støre, samtlige stortingsrepresentanter og alle ansatte i stortingsgruppen til partiet.

Så langt VG har bragt på det rene, har ingen av de andre partiene på Stortinget mottatt lignende e-post fra samme avsender.

Det var TV2 som først meldte om hackerangrepet mot Ap torsdag kveld.

Sendt til postmottaket og slettet



Ap ble alarmert av PST, Politiets Sikkerhetstjeneste, i januar, etter at en samarbeidende tjeneste i utlandet hadde tipset dem. Da ble det også oppdaget at postmottaket i PST hadde mottatt en tilsvarende e-post samme dag, onsdag 9.november i fjor.

Hans Kristian Amundsen er leder for sekretariatet i Ap's stortingsgruppe. Han bekrefter at det var andre som oppdaget skadeforsøket og varslet dem.

– Vi vet at den aktuelle e-posten er slettet. Men vi kan ikke helt sikkert vite om den ble åpnet her. Det jobber myndighetene nå for å finne ut av, sier Amundsen til VG.

Uklart formål



Det er så langt usikkert hvilken type skade som inntrengerne var ute etter å forårsake, men det verserer flere teorier:

• Kan formålet ha vært å skaffe seg tilgang til e-postkontoene til partiets stortingsrepresentanter?

• Var inntrengerne på jakt etter notater, posisjonsdokumenter eller annen type politisk informasjon?

• Eller var formålet å legge igjen skadelig programvare som senere kan blokkere hele e-poststystemet, eller gjøre annen skade i Stortingets datasystemer?

Knyttes til Russland



– Aktørene som det pekes på, som har gjennomført angrepet, omtales som APT29, som har gjennomført en rekke angrep mot vestlige mål de siste årene. APT29 knyttes til russiske myndigheter, sier Martin Bernsen i PST til VG.

Dette er den samme gruppen som amerikanske myndigheter mener prøvde å påvirke det amerikanske valget. Berntsen understreker at ingen av kontoene som ble utsatt for hackingen har tilgang på gradert informasjon.

Partiene får data-hjelp



Partiene på Stortinget har fått tilbud fra PST og Nasjonal Sikkerthetsmyndighet om bistand til å øke sin egen datasikkerhet og bevisstheten i organisasjonene om at de er høyaktuelle mottakere for dataangrep i valgåret 2017.

Justisminister Per-Willy Amundsen bekreftet denne bistanden overfor VG tidligere denne uken:

«Mye handler om bevisstgjøring. De vil tilby partiene råd om hvordan de skal sikre sine IKT-systemer, gjøre dem oppmerksomme på hva som kan skje og om hvordan de skal forholde seg. Selv om man er stortingsrepresentant og jobber på et fagområde som ikke oppleves som sensitivt, kan det likevel være noen med uhederlige hensikter som tar kontakt», sa Amundsen.