Ap-Støre avviser Venstres krav om høyere bensinavgifter

Ap er mer enig med regjeringen enn med Venstre, og sier at økte bensin- og dieselavgifter ikke gir noen stor klimaeffekt.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke hjelpe Venstre i kampen for at dyrere bensin og diesel skal tøyle bilbruken.

Når ingen andre partier enn SV og MDG ønsker drastisk økning av disse veibruksavgiftene, kan det gjøre Venstres kamp for et grønt skatteskifte som omfatter drivstoffavgifter, enda vanskeligere.

Ap-leder Støre varsler i sitt alternative budsjett, at partiet ikke vil øke bensinavgiften – ut over regjeringens forslag på 15 øre.

15 øre mer på diesel



Støre vil stemme for en forsiktig økning av avgiften på diesel: I sitt forslag til statsbudsjett, legger Ap 15 øre på toppen av regjeringens 35 øres økning av dieselavgiften, for å redusere forskjellen i pumpepris mellom bensin og diesel.

Dette er marginalt mer enn regjeringen, men mindre enn KrF, som i sitt alternative budsjett foreslo å heve drivstoffavgiftene med ytterligere 20 øre på diesel og 15 øre på bensin.

Lav effekt



– Effekten av å øke drivstoffavgiftene alene er relativt sett lav, skriver Ap-leder Jonas Gahr Støre i partiets alternative budsjettopplegg, som Ap-ledelsen presenterte torsdag morgen.

Venstre har krevd økning av dieselavgiften med 65 øre ut over regjeringens forslag, slik at avgiften øker med en krone per liter i 2017, og øke bensinavgiften med 35 øre ut over regjeringens forslag.

Ap vil heller skru til avgiftene på nye biler som slipper ut mer enn 85 gram CO2. De ikke med på regjeringens forslag om å redusere årsavgiften, og vil heller ikke starte innføringen av halv årsavgift på elbiler i 2017.

Øker skattene



– Ap ønsker ikke noe grønt skatteskifte. Tvert imot øker de skattene på dette feltet uten å gi noe tilbake. Ut fra forventningene de har skapt om en grønn omlegging, var ikke Aps opplegg mer enn det måtte være, sier Venstre-nestleder Terje Breivik til VG.

– Vi har ikke laget dette budsjettet for å hjelpe Venstre, men for å svare på hovedutfordringene, hvor klima, arbeid og en ansvarlig økonomisk politikk er viktigst. Men vi har fått noen gode ideer fra KrF og Venstre, og jeg vil berømme Venstre for mye godt arbeid med klima, sier Støre til VG.

Grønnere enn regjeringen



– I lys av klimautfordringene er Aps budsjettopplegg bedre enn regjeringens forslag, men på langt nær så bra som Venstre sitt, sier Marius Holm i klimastiftelsen Zero.

I VG onsdag oppfordret han Venstre-leder Trine Skei Grande til å felle Solberg-regjeringen dersom de ikke klarer å gjøre neste års statsbudsjett mye grønnere.

For første gang har Ap laget et veikart for hvordan klimagassutslippene må kuttes for å nå målene innen 2030, og publiserer en konkret kuttplan for mer enn 10 millioner tonn CO2, utenfor kvotepliktig sektor, de neste 14 årene.

Vil ha mer biodrivstoff



Ap ser for seg at den siste nye bilen i Norge med fossilt drivstoff blir solgt i 2025, men samtidig foreslår de å øke iblandingen av biodrivstoff gradvis, helt opp til 40 prosent i 2030. Partiet tror dette kan stimulere til norsk produksjon av biodrivstoff.

I 2009 fjernet Stoltenberg-regjeringen avgiftsfordelen på biodiesel, dermed ble produksjonen av biodiesel i Norge lagt ned etter kort tid.

– Vi er ikke bundet av den historien, men av fremtidens forpliktelser og hva som skal til. Vi mener at iblanding av biodrivstoff er et bedre alternativ for den delen av bilparken som fortsatt vil bruke fossilt drivstoff, sier Jonas Gahr Støre til VG.

– Var det feil av Ap å fjerne disse fordelene i 2009?

– Dette er ikke en historiekommisjon om 2009, men men et alternativt budsjett for 2017, svarer Støre.

Men han får ros fra Venstre for å støtte opp om norsk produksjon av biodrivstoff:

– Det er positivt at Ap har snudd i synet på biodrivstoff, og er enig med Venstre om ambisiøse mål om iblanding. Biodrivstoff er en del av løsniongen, og det er viktig for norsk skognæring, sier Terje Breivik.