Ap-Raymond om utflytting: –Nedrakking av Oslo

Byrådsleder Raymond Johansen er nådeløs mot regjeringspartiene og Venstre som vil flytte hundrevis av arbeidsplasser ut av Oslo.

– Regjeringen har ikke har klart å skape en eneste arbeidsplass i privat sektor. Hvis de skal øke sysselsettingen i Norge ved å fjerne statlige arbeidsplasser i Oslo så blir jeg helt oppgitt, sier Raymond Johansen til VG.

Regjeringen har bestemt seg for å flytte 630 arbeidsplasser i staten ut av Oslo. Ytterligere 1200 årsverk og 600 studieplasser på Politihøgskolen vurderes flyttet ut.

Johansen mener at regjeringen ikke har noen faglige begrunnelser for å flytte arbeidsplassene.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner begrunnet flyttingen med at det vil bidra til desentralisering og maktspredning, samt styrke fagmiljøer i kommuner og regioner og legge statlige kompetansearbeidsplasser utenfor Oslo.

Raymond Johansen mener at begrunnelsen ikke holder.

– De har ingen faglige begrunnelser for hvorfor de med et pennestrøk fjerner hundrevis av plasser i Oslo. Dette er nedrakking av Oslo. Familier kommer til å måtte selge sine hus, flytte eller finne ny jobb.

Det er Venstre som har gått i bresjen for regjeringens flytteaksjon.

– Norge er et langstrakt land med mange kloke hoder. To tredeler av norsk ungdom tar høyere utdanning. Da må det være mulig for dem å få en karriere i staten uten å flytte til hovedstaden, sier Venstres kommunalpolitiske talsmann André N. Skjelstad.

Johansen mener at Venstreleder Trine Skei Grande, som er stortingsrepresentant for Oslo, må stå til rette for sitt partis holdning i denne saken.

– Jeg er så oppgitt over Grande. Dette er en holdning til hovedstaden som er helt uakseptabel. Jeg har ikke noe imot at det skal etableres nye og statlige arbeidsplasser, men her er det snakk om å flytte allerede eksisterende arbeidsplasser og miljøer, sier Johansen.

– Er det ikke naturlig at staten tar grep for å sikre kunnskapsarbeidsplasser over hele landet?

– Det er jo statlige arbeidsplasser over hele landet. Det jeg reagerer på er at Oslofamilier blir tvunget til å flytte. Andre steder ville det vært lange demonstrasjonstog mot dette.

VG har torsdag kveld forsøkt å få kommentar fra Trine Skei Grande, men har ikke lykkes med å få kontakt.