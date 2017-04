Ap-kilder: Kan ofre SV for å få med KrF i regjering

Sentrale politikere i Ap sier at de kan være villig til å holde SV utenfor et regjeringssamarbeid etter valget, dersom det må til for å få KrF med i en eventuell Støre-regjering.

På Arbeiderpartiets landsmøte forrige helg flørtet Ap-leder Jonas Gahr Støre åpenlyst med sentrumspartiene, uten å nevne SV i landsmøtetalen.

Sentrale kilder i Ap sier at dette kan leses som et klart strategisk valg fra Ap, opp mot stortingsvalget til høsten, om å lokke til seg flere sentrumspartier enn bare det sterkt voksende Senterpartiet.

Opp til SV selv



Partistrategene legger ikke skjul på at appetitten er stor for å lokke over KrF, selv om det vil bety at Ap må droppe politiske saker som er viktig for SV, og at SV dermed velger å stå utenfor en koalisjonsregjering.

– Gitt den store politiske avstanden mellom KrF og SV, vil det ikke være opp til SV å bestemme om Ap skal samarbeide med KrF eller ikke, sier en Ap-politiker med inngående kunnskap om partiledelsens strategiske diskusjoner.

Fellesskapsløsninger



– Det er nok mer snakk om at SV selv mener de blir for svake til å delta i en Støre-regjering, enn å direkte utelukke partiet fra regjeringssarbeid, sier en annen sentral kilde i Ap.

– SV har selv sagt at de vil være med på å felle Høyre-Frp regjeringen og sette inn en Ap-ledet regjering dersom flertallet gjør det mulig. Dermed kan vi ta SVs støtte for gitt. Men det vil gi et rødgrønt prosjekt en helt annen bærekraft dersom KrF blir med i tillegg til Sp, sier en ledende Ap-politiker.

De er overbevist om at Støre og Hareide vil finne felles grunn i store spørsmål om velferd, utjevning og fellesskapsløsninger, og i å avvise større skattelettelser.

Varm anbefaling



KrF har torsdag formiddag startet sitt landsmøte i Trondheim. I salen sitter mange lokalpolitikere som i det daglige samarbeider med Ap gjennom politiske avtaler.

– Ut fra vår erfaring i Bergen, etter snart to år i byrådssamarbeid med KrF og Venstre, kan jeg på det varmeste anbefale regjeringssamarbeid med sentrumspartiene, sier Harald Schjelderup (Ap), byrådsleder i Bergen og medlem av Aps sentralstyre, til VG.

FLØRT: Under et VG-intervju i august 2015 flørtet Harald Schjelderup (Ap) og Dag Inge Ulstein (Frp) åpenlyst. Få måneder senere dannet de byråd i Bergen sammen, Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

KrF deltok i byrådssamarbeid med Høyre og Frp i Bergen fram til 2014. Etter kommunevalget i 2015 inviterte Schjelderup Venstre og KrF, pluss SV, til forhandlinger.

SV i Bergen trakk seg ut av forhandlingene om nytt byråd i 2015 fordi de ikke ville samarbeide med Venstre. Sp har bare en plass i bystyret og var dermed ikke aktuelle for byrådssamarbeid.

Tok en halv dag



– Det tok oss en halv dag å bygge ned gamle fronter. Og resten av dagen til å bli enig med KrF og Venstre om å prioritere ansvarlig økonomisk styring for å skape nye jobber, sosial utjevning og et løft for klima og miljø, sier Schjelderup.

Fra Porsgrunn har Ap-ordfører Robin Kåss sendt ut et ordfører-opprop for å få avklart partienes syn på om kommunene vil få penger til velferdsproduksjon i neste stortingsperiode.

Oppropet er sterkt politisk vinklet mot Høyre og Frp, og debatten om nye skattelettelser:

320 ordførere



«Både vi og landets velgere bør derfor få vite i god tid før stortingsvalget om det er kommunene som skal ta regningen for skattekutt og utgiftsøkninger i en tid med mindre oljepenger, skriver Kåss i oppropet.

– 320 ordførere og fylkesordførere har til nå skrevet under, blant dem åtte fra KrF, men ingen fra Høyre og Frp. De øvrige er ordførere fra Ap og Sp, sier Koss til VG.

– Er dette en del av jakten på et felles verdigrunnlag med KrF?

– Det finnes allerede et felles verdigrunnlag, ordførere fra Ap, KrF og Sp fremstår gjerne som mer edruelige og tydelige på prioritering av fellesskapet. Vi sender et tydelig budskap fra ordførerne om at vi må få et statsbudsjett som setter kommunene først, og at man ikke kan fortsette med store skattelettelser inn mot trangere tider. Det er et viktig verdifellesskap for de tre partiene,selv om vi er uenige i andre saker, sier Kåss.

Døren åpen for alle



Ap-leder Jonas Gahr Støre avslo VGs forespørsel om et intervju om forholdet til KrF foran KrF-landsmøtet.

– Fram til valget vil Støre neppe si noe annet enn at Ap går til valg på en Ap-ledet regjering, og at døren står åpen for alle som deler verdigrunnlaget. Men dersom vi har et annet flertall på Stortinget etter valget, vil det åpenbart komme en tydeligere invitasjon til KrF, sier en sentral Ap-politiker.

Ap tenker annnerledes



KrF-leder Knut Arild Hareide sa til VG før KrF-landsmøtet at han var overrasket over Ap-lederens formulering i hans landsmøtetale om «Ap og sentrum», uten å nevne SV:

– Ap i dag tenker helt annerledes enn for fire år siden – de peker mer mot sentrum. Det er ikke bare på grunn av KrF – det er også et Sp i vekst. Jeg tror ikke nødvendigvis det skyldes kun en eventuelt ønsket tilnærming til KrF – jeg tror det og skyldes et Sp som har blitt så store at Ap forstår at de må ta de med for å oppleves troverdige, svarte Hareide.