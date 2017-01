Ap: Kan åpne for mer ulvejakt

Arbeiderpartiet mener at klimaminister Vidar Helgesen (H) øker konfliktnivået rundt den norske ulvestammen, etter at Helgesen satte bom for store deler av lisensjakten på ulv.

Aps syn kan åpne for flere fellinger av ulv enn det regjeringen ville tillate da ulvestriden eksploderte i desember.



– Aps motiv for å inngå i ulveforliket på Stortinget, var å få ned konfliktnivået i ulvesonen, mellom ulven på den ene siden og folk og husdyr på den andre. Det har regjeringen ikke klart, sier Terje Aasland, Aps energi- og miljøtalsmann på Stortinget, til VG.

– Tvert imot har konfliktnivået økt gjennom klimaministerens vedtak. Det vil Ap gi klart uttrykk for når vi møter regjeringen, legger han til.

Overrasket



20. desember forkastet klimaminister Helgesen vedtakene fra de regionale rovviltnemndene om å tillate lisensjakt på til sammen 32 ulv i fire ulverevir. Helgesen ville bare tillate felling av 15 ulver, og ikke inntil 47 som nemndene hadde bedt om.

Bakgrunnen var en uttalelse fra Lovavdelingen i Justisdepartementet, som uttalte at det ikke foreligger tilstrekkelig fare for skade på husdyr og tamrein til å tillate jakt.

– Jeg var overrasket over det høye tallet som nemndene tillot å felle. Men jeg var enda mer overrasket over det lave antallet som statsråden til slutt ville tillate, sier Aasland til VG.

Møter forlikspartiene



Vedtaket førte til opprør i ulvefylket Hedmark, hvor mer enn 30 medlemmer av Høyres fylkeslag har meldt seg ut.

Onsdag har Helgesen invitert partiene bak Stortingets ulveforlik, Ap, Høyre, Frp og KrF, til rådslag om ulven, etter ulveopprøret i Hedmark gjennom julehelgen.

I HARDT VÆR: Klimaminister Vidar Helgesen (H) har måttet tåle hard kritikk etter at han reduserte lisensjakten fra 47 til 15 ulv. Foto: Trond Solberg , VG

Terje Aasland sier at Ap vil «diskutere situasjonen med et åpent sinn», men samtidig være tydelig på hvem som har ansvaret:

– Det er regjeringen som skal gjennomføre ulveforliket, og hele hensikten var jo et lavere konfliktnivå, grunnlaget for en levedyktig ulvestamme, men samtidig å ta sterke hensyn til folk og næringsinteresser til de som bor i områdene med ulv. Det har regjeringen ikke klart.

– Vil Ap kreve at regjeringen gjør om på sitt nei til lisensjakt?

– Den konkrete forvaltningen innenfor ulveforliket er regjeringens ansvar. Men vi mener at regjeringen har et større handlingsrom innenfor både naturmangfoldloven og de internasjonale forpliktelsene, enn det de selv har gitt uttrykk for, sier Aasland.

Stor avstand



På møtet onsdag vil Aasland be statsråden komme til Stortinget og redegjøre for saken.

Partiene som sto sammen om ulveforliket i Stortinget kan ikke uten videre pålegge Helgesen å trekke vedtaket. Men et flertall i Stortinget kan formelt instruere en statsråd til å opptre i tråd med flertallets syn.

– Ankebehandlingen i regjeringen viser at det er en foruroligende stor avstand mellom rovviltnemndenes syn, og det regjeringen med loven i hånd mener de kan tillate, legger Aasland til.

De to andre forlikspartnerne, Frp og Krf, har ikke besvart VGs henvendelser.

Klimaminister Vidar Helgesen sier til VG at han setter pris på at Arbeiderpartiet kommer til møtet med et åpent sinn:

– Jeg har invitert forlikspartiene til møtet for å diskutere den krevende situasjonen der ulvebestanden nå ligger over Stortingets bestandsmål, samtidig som det ikke er dokumentert det skadepotensialet som kreves etter loven for å godkjenne felling, uttaler han.

Møter statsministeren



Helgesen sa til VG lille julaften at «regjeringen må følge norsk lov og internasjonale konvensjoner», og at han derfor ikke kunne tillate felling.

Allerede tirsdag ettermiddag kommer ledelsen i Hedmark Høyre til Oslo for å møte Høyre-leder og statsminister Erna Solberg og klimaminister Helgesen om ulvestriden.

Fylkesleder Lise Berger Svenkerud kommer ikke til å legge skjul på hvor lite populær Helgesens beslutning er i Hedmark:

– Vi vil komme med et tydelig budskap og ønsker oss et konstruktivt møte. Folk skal kunne leve livene sine også i ulvesonen, men vi drar ikke til Oslo for å utrydde en art, understreker hun.

Tillatt i Sverige



Svenkerud har merket seg dommen fra forvaltningsdomstolen i Sverige, som avviste et lignende krav om å nekte lisensjakt. Nå åpnes det for lisensjakt på 24 ulv over grensen.

Lederen i Hedmark Høyre mener dommen gir ytterligere argumenter for å felle inntil 47 ulver i Norge, slik rovviltnemndene har vedtatt.

– Det er den samme ulvestammen det er snakk om. I Sverige konkluderer domstolen med at ulvestammen ikke er truet og at lisensfelling skal gjennomføres som et konfliktdempende tiltak. Det er nettopp det samme det handler om i Norge, sier Svenkerud.

Frykter ulovlig jakt

Også stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) skal være med på møtet med statsministeren og klimaministeren tirsdag. Han reagerte svært sterkt da klimaministerens beslutning ble kjent like før jul.

STOLER PÅ STORTINGET: Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen (H) tror de fire partiene i ulveforliket i Stortinget vil sette en stopper for klimaministerens avgjørelse om å kutt i ulvejakten. Foto: Terje Bringedal , VG

Nå regner Gundersen med at Stortinget står fast på sitt vedtak i ulveforliket:

– Jeg tror ikke Stortinget lar seg vippe av pinnen så lett. Det var et meget veloverveid og godt fundert vedtak som ble gjort etter grundige diskusjoner i alle partier, sier han.

– Frykter du at ulovlig ulvejakt kan bli en konsekvens av dette?

– Ja, det frykter jeg. Når folk føler seg overkjørt og maktesløse, vet man ikke hva som kan skje. Jeg ønsker selvsagt ikke å spekulere i det, men det er ingen tvil om at dette bygger opp harde fronter, sier Gundersen.

Selv om han frykter ulovlig jakt, har han ikke hørt om konkrete planer.

– Nei, og jeg tror ikke noen kommer ikke til meg med det. Men folk er fryktelig fortvilet og synes det er direkte urimelig at det skal lages et reservat der ulven skal settes over alt annet og mennesker skal vike helt, sier Gundersen.