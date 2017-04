Ap hørte på Jonas: Endrer ikke utlendingsloven

Lørdag morgen ligger det an til at Ap vil fastholde hovedregelen om at asylbarn uten beskyttelsesbehov, må forlate Norge når de fyller 18 år.

Det skjer etter at Ap-leder Jonas Gahr Støre i klare ordelag ba landsmøtet om ikke å røre dagens utlendingslov:

«Jeg mener at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring, for det bør den ikke være», sa Ap-lederen fra landsmøtets talerstol fredag ettermiddag.

Vil ikke endre loven



Innstillingen som landsmøtet skal behandle lørdag ettermiddag, slår redaksjonskomiteen fast at Ap ikke vil ta initiativ til noen lovendring for å sikre flere barn permanent opphold i Norge.



Men Ap-forslaget åpner likevel for å endre praksis og vurdere hvor sårbart det vil være for den enkelte mindreårige asylsøkeren å bli returnert til hjemlandet.

«Det er innenfor dagens lovgivning behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen», heter det i det siste programutkastet.

Sårbarhet



Forslaget er enstemmig fra redaksjonskomiteen, og det er derfor god grunn til å tro at det blir vedtatt og skrevet inn i Aps stortingsvalgprogram.

Torsdag ble en gruppe sentrale fylkeslag, etter det VG erfarer, enige om å kreve at Ap-ledelsen gjeninnførte rimelighetsvilkåret. Det ville bety færre midlertidige tillatelser, og at et stort antall av de enslige mindreårige fikk opphold.

Men det forslaget er nå ute av programprosessen på Ap-landsmøtet.

Men i kompromissforslaget ønsker Ap at saksbehandlerne i utlendingsforvaltningen også foretar en «vurdering av sårbarhetskriterier som skal legges til grunn for forvaltnings vedtak i forhold til unge som mangler omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser i hjemlandet».

