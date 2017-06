Arbeiderpartiet mener regjeringspartiene driver med valgkampsutspill når de ikke går med på Ap-forslaget om at politiet skal prioritere vold- og overgrepssaker.

– Å sikre at politiet prioriterer voldtektssaker, vold i nære relasjoner, overgrep mot barn og overgrep dokumentert på nett, er viktig for å gi ofrene rettferdighet. Det ville betydd langt mer for de utsatte enn hvor lange straffer de få dømte får, sier Arbeiderpartiets Kari Henriksen.

– Rent valgkamputspill



Tirsdag i forrige uke glapp regjeringens ønskevedtak om å få økt maksstraffen til gjerningspersoner som har begått flere grove lovbrudd, blant annet vold og overgrep, til 26 år. Bare Høyre og Fremskrittspartiet stemte for økningen i Stortinget.

Dagen etter stemte Høyre og Fremskrittspartiet mot et forslag fra Arbeiderpartiet, om at vold- og overgrepssaker skal prioriteres hos politiet. Henriksen er skuffet.

– Det ville sørget for at flere saker ble etterforsket, kom til domstolene og at flere gjerningsmenn ble dømt.

Hun mener regjeringspartiene med dette ikke egentlig tenker på å styrke ofrenes situasjon.

– Når justisministeren ikke vil være tydelig på at politiet skal prioritere den typen etterforskning, sier det at dette med straffelengde bare er et rent valgkamputspill. Det hjelper ikke å si at overgripere skal sitte lenge i fengsel hvis de ikke blir dømt, sier Henriksen.

Hun mener regjeringen driver med symbolpolitikk.

– De er flinke til å si at de ønsker ting gjort, og til å beskrive situasjonen, men de er mindre flinke til å følge opp med praktisk politiske vedtak som faktisk fører til det beste for ofrene, sier Henriksen til VG.

Frp: – Som å stemme for å følge Norges lover



– Det er ingen som er imot en grundig etterforskning, eller å prioritere vold og overgrep, sier medlem av justiskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet, Ulf Leirstein.

Han viser til et rundskriv fra Riksadvokaten som ble sendt ut i februar, hvor det blant annet står at blant annet vold og overgrep skal «vies særlig oppmerksomhet» i 2017.

– Det Arbeiderpartiet ville vi skulle vedta, har Riksadvokaten allerede gjort. Grunnen til at vi ikke stemte for dette vedtaket, er at det er helt unødvendig; det er som å fremme et forslag om å følge Norges lover, sier Leirstein til VG.

Han mener Arbeiderpartiet egentlig er mot å øke maksstraffen, og bruker dette som en avledingsmanøver.

– Dette vedtaket er ikke noe Arbeiderpartiet har funnet på - det er jo ingen på Stortinget som sitter og er for voldtekt og overgrep, sier han.

Leirsteins anklager får Henriksen til å reagere.

– Ulf Leirstein taler mot bedre vitende. Hvis regjeringspartiene vil gjøre den jobben som trengs, hva er da i veien med å stemme for dette forslaget? spør hun retorisk.

Hun mener tallene som viser at de fleste overgrepssaker blir henlagt, og at det dessuten finnes store mørketall, viser at det trengs flere signaler enn brevet Riksadvokaten sendte ut i februar.

– Det er dessverre slik at brevet fra Riksadvokaten har vist seg å ikke være nok til å få politiet til å prioritere alle disse sakene. Hadde Høyre og Frp stemt for forslaget, ville dette vært et tydelig signal på at de tar den manglende anmeldelsesgraden og oppklaringsprosenten på alvor.

Hun mener det nå må flere signaler til for å få gjort noe med problemet.

– Ingenting tyder på at antallet henleggelser er på vei ned. Dette er realpolitikk, det som skal til for å få dømt flere overgripere, sier hun.