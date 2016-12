Ap beskylder regjeringen for barnehagebløff

Neste år får 4000 flere ettåringer rett til barnehageplass. Regningen skyver regjeringen over på kommunene, ifølge Ap. Nei, den er betalt allerede, svarer regjeringen.

I 2017 får også barn som fyller ett år i november rett til barnehageplass. I budsjettavtalen med KrF og Venstre utvidet regjeringspartiene denne retten til også å gjelde novemberbarna, og ikke bare dem som er født i perioden januar–oktober.

Utvidelsen vil ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS gi i overkant av 4000 nye barn rett til barnehageplass. Hvor mange nye plasser som vil måtte opprettes, er usikkert. Arbeiderpartiet mener likevel regjeringen skyver regningen for utvidelsen over på kommunene.

– Vi frykter at vi står overfor en barnehagebløff fra regjeringens side. De trikser og mikser så det ser ut som en barnehagesatsing, mens de i realiteten dytter ansvaret over til kommunene, sier familiepolitisk talskvinne i Ap, Anette Trettebergstuen.

– Underlig at det bare koster penger for Ap



Arbeiderpartiet hadde lagt inn 200 millioner kroner til å opprette 1800 nye barnehageplasser i sitt alternative statsbudsjett for 2017. De ønsket å gi både barn født i november og desember rett til barnehageplass den måneden de fyller ett år.

Kostnaden og behovet for nye plasser var det Kunnskapsdepartementet som anslo etter at Ap hadde spurt om det. Ifølge departementet kostet det altså 200 millioner å utvide retten til barn født i november og desember, mens det ifølge regjeringen ikke vil koste noe å utvide retten bare til novemberbarn.

Det synes Anette Trettebergstuen høres svært underlig ut:

– Det kan jo ikke stemme at det koster penger å utvide retten når Ap gjør det, mens det er gratis når samarbeidspartiene gjør det. De har ikke lagt inn én krone i budsjettforliket til dette, hevder hun.

Høyre: – Ap har misforstått totalt



Statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet mener Arbeiderpartiet har misforstått totalt:

– Som statsråden sa da dette var oppe i debatten i Stortinget, ligger finansieringen allerede inne i rammen til kommunene, sier han.

AVVISER AP: Statssekretær Magnus Thue (H) i Kunnskapsdepartementet mener Ap har misforstått totalt. Foto: Marte Garmann

– Har Arbeiderpartiet dokumentasjon på noe annet, får de komme med det. Denne utvidelsen er finansiert på nøyaktig samme måte som utvidelsen til barn født i september og oktober ble gjort i fjor.

Ifølge Thue finansierte Stortinget de nye plassene i 2015 og 2016 da kommunene fikk nesten 750 millioner kroner til å etablere 3400 ekstra plasser. Da var føringen fra regjeringen at kommunene skulle bruke pengene slik at også barn uten rett kunne få barnehageplass. I tillegg var plassene til en del barn allerede finansiert da man gikk over til rammefinansiering i 2011.

– Fleksibelt barnehageopptak er vel noe annet enn utvidet rett til barnehageplass?

– Det er fortsatt snakk om finansiering av barnehageplasser. Kommunene har fått økt handlingsrom til å kunne utvide retten til også å gjelde barn født i november, og de som ikke har nok plasser vil måtte bygge nye. Men det fikk de penger til i 2015 og 2016, sier statssekretæren.

KS forventer avklaring fra departementet



Heller ikke KS vet hvor mange nye plasser som vil måtte bygges som følge av den utvidede retten til barnehage.

– Det vil avhenge av ledig kapasitet og etterspørsel i den enkelte kommune. Dette vil variere fra kommune til kommune, sier avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling L. Barlindhaug.

Han vet foreløpig ikke om det er slik at det er kommunene som må ta regningen for regjeringens utvidelse.

– Vi er i dialog med Kunnskapsdepartementet om dette spørsmålet og forventer å få avklart hvordan dette er tenkt finansiert, sier Barlindhaug.

