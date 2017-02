Ap åpner for skilsmisse for sammenslåtte fylker etter valget

Tvangssammenslåtte fylker og kommuner kan komme til Ap etter til høsten og få ekteskapet oppløst. Det lover Ap-leder Jonas Gahr Støre, forutsatt at de rødgrønne vinner stortingsvalget.

Støre er onsdag på reise i Rogaland, som sammen med Møre og Romsdal vil bestå som egne regioner etter at Høyre, Frp, Venstre og KrF nå har rullet ut det nye norske regionkartet.

19 fylker skal bli til ti eller 11 regioner, alt etter om Nord-Norge skal bli én eller to regioner.

– Det virker som om de har låst seg til tallet ti regioner, men inndelingen som de nå foreslår er jo helt vilkårlig. Frp og Høyre i Rogaland har klart å få beholde sitt fylke. Mens Hedmark og Oppland, der begge fylkestingene har gått imot å slå seg sammen, ikke ble hørt, påpeker Ap-lederen overfor VG.

Sier nei til nytt kart



Ap-lederen sier at partiet vil stemme imot denne regioninndelingen som flertallet i Stortinget nå sier at de vil stille seg bak.

På spørsmål om Ap vil annullere alle sammenslåinger av fylkene dersom de rødgrønne vinner valget til høsten, svarer Ap-lederen slik:

– Fylker som forsatt ikke ønsker å bli slått sammen slik dette knappe flertallet nå foreslår, kan komme til oss om vi vinner valget. Da vil vi sette oss ned og lytte til dem, slik at de selv kan bestemme sin egen fremtid, sier Støre.

Han presiserer at Ap støtter de nye regionene som dannes etter lokale vedtak i Trøndelag og Agder, og på Vestlandet hvor Hordaland og Sogn og Fjordane har ønsket å slå seg sammen:

– Vår tilnærming er at vi først må bestemme fylkenes arbeidsoppgaver, og legge til grunn det lokale synet, før vi kan danne grensene mellom fremtidens regioner, sier han.

De fire borgerlige flertallspartiene i Stortinget presenterte onsdag det nye fylkeskartet, som Stortinget dermed vil vedta i vår. KrF står bak regionreformen, men har reservert seg mot å slå sammen kommuner med tvang.



Frivillig

Støre sier at den samme angrefristen som Ap lover fylkene, også vil gjelde for tvangssammenslåtte kommuner:

– Kommuner som ikke ønsker å gå sammen med naboene, men som nå blir tvunget av et knapt flertall i Stortinget, kan også komme til oss om de vegrer seg, og da vil vi være åpne for at de fortsetter på egen hånd, sier Ap-lederen.

De nye fylkene



** Finnmark, Troms og Nordland skal utredes til én eller to regioner. Finnmark og Nordland ønsker å bestå som egne regioner, mens Troms ønsker å slå sammen alle de tre fylkene.

** Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har allerede vedtatt å slå seg sammen til Trøndelag.

** Møre og Romsdal skal være en egen region.

** Sogn og Fjordane og Hordaland skal slås sammen til Vestlandet. Begge fylkestingene har godtatt dette.

** Rogaland skal være en egen region.

** Hedmark og Oppland skal slås sammen til Innlandet. Begge fylker har vedtak mot sammenslåing.

** Aust-Agder og Vest-Agder har allerede vedtatt å slå seg sammen til Agder.

** Akershus, Buskerud og Østfold skal slås sammen til Viken. Buskerud vil inn i en slik region, men det vil ikke Akershus og Østfold.

** Oslo skal stå alene.

Tror tvang blir OK



Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sier at oppdraget fra Stortinget nå vil bli å gjennomføre både kommunereformen og regionreformen. Nå når kartet blir kjent, legger han merke til at flere kommuner enn man kanskje kunne vente, sier at de vil godta å bli slått sammen med naboene.

LAGET NYTT KART: Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) deltok i presentasjonen av kommunereformen og regionreformen på Stortinget onsdag. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

– 170 års administrativ inndeling i fylker er overmoden for endring. Nå vil jeg legge til grunn det et bredt flertall i Stortinget stiller seg bak. Så vil et ekspertutvalg se nærmere på oppgavefordelingen for disse forsterkede regionene, sier Sanner til VG.

Målet er at de nye regionene skal være i arbeid fra 2020.

– En vesentlig del av det videre arbeidet vil være å se på måten de statlige etatene også er organisert på. 36 statlige etater har tilsammen 32 ulike nedslagsfelt. Det er utrolig lite effektivt, sier Sanner.

Oppgavene



Ap har sammen med Senterpartiet og SV fremmet forslag i Stortinget om hvilke oppgaver et regionalt folkevalgt nivå skal ha.

De tre partiene mener blant annet at regionene skal ha ansvar for videregående opplæring og tannhelse, slik fylkeskommunene har i dag. Partiene mener også at ansvaret for planlegging og drift av fylkesveier bør overføres fra Statens vegvesen og til et regionalt nivå.

Ap og Sp foreslår i tillegg at forvaltningsoppgaver som i dag ligger hos Fylkesmannens miljøavdeling og landbruksavdeling skal overføres til regionene. Det regionale nivået bør også få ansvar for fordeling av skjønnsmidler til kommunene, ifølge de to partiene.

