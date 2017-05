Akevittopprør mot regjeringen

Potetsprit fra Hoff

* Det gis for 2017 en statlig bevilgning til prisnedskriving for potetspritproduksjon tilsvarende 9,50 kr pr liter, begrenset oppad til 18 millioner kroner. Denne ordningen er nå foreslått fjernet i jordbruksforhandlingene for 2018.

* Hoff SA med hovedsete på Gjøvik, eies av 4000 bønder, hvorav ca. 400 er potetprodusenter.

* Hoff har investert over 100 milioner kroner i et moderne anlegg for spritproduksjon.

* Hoff håndterer det meste av såkalt avrenspotet i Norge og tar imot ca. 50.000 tonn hvert år.

* Dette er poteter som ikke tilfredsstiller krav til kvalitet som matpotet.

* Avrenspotet benyttes i produksjon av potetsprit i tillegg til potetstivelse og glykose.

* Det produseres i dag ca 2,2 millioner liter norsk potetsprit årlig.

