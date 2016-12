Aarebrot om etterlønn:– Pinlig av Støre å snu

Valgforsker og Frank Aarebrot (69) mener Aps snuoperasjon i etterlønnsaken er populistisk.

– Poenget mitt er at dette var et godt vedtak, og det var godt begrunnet. Og så tør ikke Støre og Ap å stå imot et oppslag i VG? Jeg er ikke overrasket over at Frp snudde – det er jo slik oppførsel vi venter av populister – de snur kappen etter vinden. Men ikke Ap og Støre, raser Aarebrot.

Mandag skrev VG om stortingspolitikernes julepresang til seg selv: De utvidet etterlønnsordningen for stortingsrepresentanter som sliter med å få seg ny jobb, fra ett til to år.

Nå har imidlertid pipa fått en annen lyd. Oppslaget i VG vakte betydelig oppsikt og i løpet av dagen snudde både KrF, Frp, Venstre – og Arbeiderpartiet, få timer etter at partileder Jonas Gahr Støre forsvarte ordningen.



Verv – ikke arbeid

Aarebrot har aldri lagt skjul på sin tilhørighet til Arbeiderpartiet, men har aldri heller nektet seg å kritisere partiet.

Han peker på at det er forskjell på lønn for lønnet arbeid på på godtgjørelse for offentlige verv:

Etterlønn Stortingsrepresentanter har nå en fast årlig godtgjørelse på kr 906 928,-



Blir representanten ikke gjenvalgt, kan han/hun søke om fratredelsesytelse tilsvarende vanlig godtgjørelse, i inntil tre måneder. De må legge fram dokumentasjon på behovet.



Etterlønn: Representanter som er aktivt arbeidssøkende eller tar nødvendig og relevant utdanning, kan søke om etterlønn i inntil ett år etter perioden for fratredelsesytelse. Etterlønn forkortes mot evt. inntekter, og utgjør 66 prosent av den faste godtgjørelsen.

Kilde: Stortinget.no

– Å være stortingsrepresentant er et offentlig verv. Det er ikke arbeid! Her ligger en stor forskjell! Har du noen gang hørt arbeidsmiljøloven gjelde for stortingsrepresentanter? Nei – fordi de mottar ikke lønn, de mottar kompensasjon for bortfall av lønnen de hadde i jobben de forlot.

Fokus på etterlønn

Frank Aarebrot mener søkelyset i stedet bør rettes mot toppledere i store selskap med offentlig eierskap – hva de får i etterlønn hvis de gjør en dårlig jobb og må gå fra jobben.

Han mener at det ikke er noe særsyn at stortingsflertallet snur fra en behandling til den neste:

– Det har vi opplevd ganske hyppig, etter at Carl I. Hagen og Frp kom inn i de hellige saler. Der vender man kappen – se bare tilbake på behandlingen av saken om stortingsgarasjen, herregud, sier Aarebrot.

Ikke sett på maken

– Men det ligner jo ganske mye på lønn og etterlønn, det stortingsrepresentantene mottar?

– Det er en vesensforskjell, og det var en god ordning at de får kompensert tiden fram til de får seg en jobb igjen etterpå. Vi hadde nettopp en olje- og energiminister som nesten måtte på sosialen, påpeker 69-åringen.

Han sier dette om Jonas Gahr Støres snuoperasjon:

– Det er pinlig. Slikt har vi sett hos Frp, men hos Ap – jeg har ikke sett på maken, sier Aarebrot.

Støre: – Så at det ble feil

