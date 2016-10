180.000 flere er uten jobb - LO advarer mot trygdebombe

En voksende andel av nordmenn i arbeidsfør alder, er uten jobb. LO har beregnet at det trengs 180.000 nye jobber for å få yrkesdeltagelsen tilbake til nivået i 2008.

Bare noen timer før regjeringen legger fram statsbudsjettet for 2017, slår LO alarm om den fallende yrkesdeltagelsen:

– Dette er en potensiell trygdebombe, sier Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO, til VG.

– Regjeringens manglende evne til å skape nye jobber er en trussel mot velferdssamfunnets evne til å sørge for gode skoler, eldreomsorg og barnehageplasser, legger han til.

Sysselsettingsfall: Fire prosent



I en fersk rapport fra samfunnsøkonomene i LO, påpeker de at andelen som er i jobb, har sunket med fire prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år.

I 2008 var over 70 prosent av denne gruppen i lønnet arbeid. Yrkesdeltagelsen har siden falt til 67,3 prosent. I Oslo er 71,7 prosent av alle i arbeidsfør alder i arbeid, i Østfold er bare 61,8 prosent i jobb.

I absolutte tall er 180.000 flere personer utenfor arbeidsmarkedet, sammenlignet med 2008, ifølge LO.

– Bare en liten del av denne nedgangen fanges opp av ledighetstallene, sier Gabrielsen.

– De er på trygd, går hjemme, eller er i utdanning, forklarer han.

Rammer hele landet



Fallet i sysselsetting rammer alle fylker. Største er fallet i Vest-Agder med 6,6 prosentpoeng, minst i Troms hvor yrkesdeltagelsen er 1,3 prosent lavere.

Tallene har LO hentet fra SSBs arbeidskraftundersøkelse.

Ifølge LO burde de vært i jobb, og dermed betalt skatt til fellesskapet:

– Velferdsstaten holdes ikke oppe av oljepenger, men av at folk er i jobb og betaler skatt. I flere tiår har Norge vært verdensmestere i jobbskapning og stadig høyere sysselsetting. Nå faller dette, og det faller i alle fylker. Oljeprisfallet kan dermed ikke forklare alt. Her snakker vi om manglende jobbskapning, ikke minst i privat sektor, sier Hans Christian Gabrielsen.

Vil ha budsjett-tiltak



LO-nestlederen mener at regjeringen, allerede i statsbudsjettet som kommer torsdag formiddag, må pøse på med innsats for å få flere i jobb.

Han vil ha styrket grunnopplæringen slik at flere kan fullføre videregående skole, og systematisk voksenopplæring for å få flere ut i jobb.

– Dette er en råtten planke i gulvet som holder velferdsstaten oppe, sier LO-nestlederen.

– Får vi ikke folk i jobb, vil flere måtte lande på trygd. Dermed øker gapet mellom de som er innenfor og de som er utenfor. Regjeringen har valgt satse på skattelettelser i stedet for systematisk støtte til å få folk inn i arbeidslivet. Skattelettelsene fra Høyre og Frp-regjeringen har ikke virket, tvert imot kunne pengene vært brukt til 15 000 flere jobber, sier Gabrielsen, og viser til rapporten SSB laget for Ap i mai 2016.

Rødgrønt medansvar



TAR GREP:Arbeidsminister Anniken Hauglie avviser LOs kritikk og sier at regjeringen har tiltak for å motvirke den store nedgangen i sysselsetting. Foto: Odin Jæger , VG

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) sier til VG at hun er enig med LO i at andelen sysselsatte nå er for lavt og må opp.

– Men den rødgrønne regjeringen har et betydelig medansvar for at dette gapet har økt. Vi ser et fall fra 2008. I årene som fulgte kom en betydelig jobbskaping, men de aller fleste nye jobbene ble besatt av arbeidsinnvandrere. De rødgrønne satset ikke på innovasjon og nyskapning, og etter at vi overtok i 2013 kom smellen i olje og gass-sektoren med et betydelig tap av arbeidsplasser, sier hun.

– Hva er regjeringens plan for å demme opp for trygdebomben?

– Vi gjør alt vi kan for å få folk i jobb, og for å stimulere fram nye jobber. Vi har gjennom tiltakspakker sørget for økt sysselsetting, og vi ser vekst, blant annet i bygg og anlegg, service og reiseliv. Regjeringens vei og bane-satsing betyr alene 4300 årsverk i år. Flere skal få påfyll av kunnskap, og vi skal tette hullene for de som ikke har fullført videregående. På lang sikt satser vi hardt på forskning og innovasjon for å få fram nye arbeidsplasser og næringer, ser Hauglie.

– Jeg har også åpnet for at de som mottar ledighetstrygd, i større grad kan kombinere dette med utdanning og grunderskap, legger hun til.

–LO hevder at regjeringens skattelettelser har kostet Norge 15 000 færre jobber?

– Det er en altfor ensidig lesing av statistikk. Skattelettelsene vil tvert imot føre til flere jobber fordi det stimulerer til langsiktig norsk eierskap, sier Hauglie.

Varsellamper blinker



ENIG MED LO: Ap-leder Jonas Gahr Støre, her med LO-nestleder Hans Christian Gabrielsen på oljemessen i Stavanger. Foto: Marie Von Krogh , VG

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar, ikke uventet, parti med LO i denne saken. Han mener uttrykket trygde-bombe er høyst berettiget og dekkende:

– Nå blinker det varsellamper som i liten grad har vært diskutert. På Høyre og Frps vakt har vi den laveste jobbskapningen på flere ti-år. Dette er veldig alvorlig fordi det rammer inntektene til velferdsstaten. Politikken virker ikke, sier Støre til VG.

– Hva er Aps svar?

– Svaret for de som står utenfor er tidlig innsats, og spesielt å hjelpe de som ikke kom igjennom den videregående skolen, særlig menn. Har du gått inn i 30-årene uten jobb, er det veldig stor fare for at du forblir utenfor, sier Støre.

– Hva har regjeringen gjort feil?

– Jeg forventer at finansminister Siv Jensen (Frp) omtaler dette i budsjettet i Stortinget torsdag formiddag. Regjeringen må se disse faresignalene. Politikken for å møte rekordhøy ledighet og nesten ikke skaping av nye jobber i privat sektor er ikke god nok. Alt statsministeren sier er at endringene tar lang tid. Skattelette er i alle fall ikke svaret, sier Støre.