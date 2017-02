Fortvilet musiker rundstjålet for Norge rundt-harper

Noen har stukket av med de uerstattelige harpene til Birger Mistereggen (49). - Jeg betaler dusør til dem som kan gi harpene tilbake til meg, sier han.

14 eksklusive og spesiallagde munnharper er borte etter at tyver brøt seg inn i bilen til Birger Mistereggen på Kampen i Oslo forrige helg.

– De er uerstattelige for meg. Jeg betaler 5000 kroner til den eller dem som kan hjelpe meg, sier musikeren til VG.

På bildet der han nå står frem i VG, holder han den eneste munnharpen han har igjen av den eksklusive samlingen.

– Det var 15 harper. Nå har jeg kun denne ene igjen, sier han fortvilet.

Det var avisen Østlendingen som først omtalte saken.

Tyveriet skaper trøbbel for 49-åringen som har flere turneer på vent der harpene skulle vært i bruk.

Kjenningsmelodi



Han er ganske sikker på at de som sitter på harpene nå ikke forstår hvor viktige disse er for ham. Munnharpene ble laget til Birger fra 2007, og han har siden vært verden rundt med dem.

– Jeg brukte to år på å sirkle inn en harpemaker som sa nei da jeg spurte om han kunne lage en harpe til meg, forteller musikeren fra Rendalen.

Deretter måtte han vise seg verdig og seriøs nok hos en annen harpemaker, som brukte over to år på lage et harpsett med helt spesielle toner for Mistereggen.

SIGNERT: Birger Mistereggen brukte lang tid på å finne en harpemaker som tok arbeidet med å lage et harpesett til ham. Her er det eneste eksemplaret 49-åringen har igjen. Signaturen til harpemakeren er gravert inn. Foto: Per Ivar Strømsmoen

– Dette er et smalt musikermiljø, og jeg tror ikke at de som nå sitter med harpene vil kunne selge dem til noen, sier han.

Selv om harpemusikkmiljøet ikke er det bredeste, er harpene til 49-åringen med på noe av det mest brede og folkelige TV-programmet i landet: Norge Rundt.

– Da NRK skulle freshe opp kjenningsmelodien i 2009, ble jeg med på munnharpe. Du hører det litt subtilt når den spilles av for det norske folk hver fredag. Du må ha litt peiling, men jeg mener harpen er fremtredende, sier Misterggen til VG.

– Jeg har videre brukt harpene med Kringkastingsorkesteret, spilt på dem i Carnegie Hall, sammen med Trio Mediaeval, på turné med Jonas Fjeld, Vamp og Ole Ivars, sier Mistereggen.

Allerede henlagt



Tyveriet av harpene skjedde lørdag 11. februar.

– Jeg kom sent hjem fra jobb, og siden jeg skulle ha et oppdrag dagen etter, så lot jeg instrumentene bare ligge i bilen. Det har jeg kjempedårlig samvittighet for nå, sier han.

Bilen sto parkert på Kampen i Oslo, noe han trodde var et trygt sted.

– Men det var det ikke. Ruter var knust og noen har tatt med seg mye av det som lå i bilen.

Tyveriet er anmeldt til politiet.

– Samme dag som jeg mottok registreringen av anmeldelsen, så fikk jeg også brev om at saken var henlagt. Det var riktignok datert dagen etter at anmeldelsen var registrert. Det er forståelig at det er slik, men man føler seg likevel maktesløs, sier 49-åringen.

Han håper nå at VGs dekning av saken kan føre til at han får harpene tilbake.

– Jeg ville blitt uendelig glad om noen kunne hjelpe meg, sier han.