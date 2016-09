Eili (22) blir Joachim Triers romantiske skrekkheltinne

Unge, rutinerte Eili Harboe (22) fra Stavanger får utdelt noe skremmende overnaturlige egenskaper i Joachim Triers nye film.

– Jeg gleder meg utrolig mye! Sier Harboe entusiastisk; i morgen, tirsdag, starter opptakene til «Thelma».

HVEM BLIR MINI-THELMA? En liten, men viktig rolle i «Thelma» er ennå ikke besatt: I et par tilbakeskuende scener vil det være behov for en barneskuespiller rundt 6–9år. Forutsetningen er en viss akseptabel fysisk likhet med Eili Harboe. Filmens produsent, Motlys AS i Oslo, tar gjerne imot tips!

– Noen har kalt den en romantisk skrekkfilm, uten at jeg helt vet hvor dekkende det er, sier Joachim Trier (42) om sin fjerde spillefilm – utvilsomt en betydelig sjangerforandring fra det store, eksistensielle alvoret i filmer som «Reprise» (2006), «Oslo 31. august» (2011) og «Louder Than Bombs» (2015).

– Jeg blir nok mer lekende denne gangen, ja, sier Trier, stadig med sin faste partner, Eskil Vogt, på manussiden.

Andre skuespillere i filmen blir Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen og musikeren Kaya Wilkins (også kjent som Okay Kaya).

– Skapt for dette

Eili Harboe fra Stavanger er kanskje ikke Norges mest kjente filmnavn.

– Men det blir hun – etter denne filmen, er både regissør Trier og produsent Thomas Robsahm i Motlys AS enige om.

– Jeg så det helt fra starten, jeg var aldri i tvil om at hun kommer til å bli en av våre store stjerner – hjemme og internasjonalt. Det skjer etter denne filmen; hun er bare skapt for dette! Påstår Robsahm.

– Jeg blir jo glad og takknemlig over å høre slikt, sier Harboe.

NÆRGÅENDE BEGYNNELSE: Eili Harboe og Vegard Enger er enige om et par ting i «Kompani Orheim». Foto: MOTLYS

Starten kom for øvrig da Eili var 16 år, med «Kompani Orheim» (2012). Senere har hun vært med i «Kyss meg for faen i helvete» (2013), «Bølgen» (2015) og «Doktor Proktors tidsbadekar» (2015). Og før sommeren var opptakene fullført for Mikkel Sandemoses eventyr-variant «Askeladden – i Dovregubbens hall».

Når Harboe ikke spiller inn film, er hun opptatt med en bachelor i engelsk ved Universitetet i i Stavanger; det kan bli læreryrke etter hvert.

– Men det er film jeg helst vil jobbe med – det visste jeg allerede på første dag på innspillingen av «Kompani Orheim»: Jeg elsker det! Så får man gjøre hva man kan for å få det til – men heller ikke bare sitte og tvinne tomler for å vente på neste mulighet, sier Harboe. Som ellers forsøker å leve et så normalt liv som mulig med fritid og venner.

Først i Norge

PAR i romantisk skrekk: Hovedrolleinnehaver Eili Harboe og regissør Joachim Trier. Foto: PAAL AUDESTAD/MOTLYS

«Thelma» (foreløpig arbeidstittel), skal handle om ei 20 år gammel jente som flytter til Oslo for å studere. Og samtidig oppdager at hun har skremmende overnaturlige evner. Det blir helt klart visse skrekkelementer. Men også en å-vokse-opp-historie.

– En slik type film har aldri vært laget i Norge tidligere. Det blir skikkelig satsing på det visuelle og med et betydelig innslag av dataskapte effekter; en ikke liten del av budsjettet, sier regissør Trier om sitt prosjekt, som har en kostnadsramme på snaue 48 millioner kroner.

– «Louder Than Bombs» var din første internasjonale film med internasjonale stjerner. Mange hadde ventet at du fortsatt skulle jobbe utenlands?

– Enkelte ville ha denne historien til USA. Men dette er en norsk fortelling og den kan gjøres mye bedre her. Det blir en Oslo-film med scener blant annet på Blindern og i Operaen, sier Trier, som dog skal vil spille inn vesentlige deler av interiør- og studio-scener i Sverige, som et resultat av finansieringspakken:

Filmen har norsk produksjonsstøtte. Men Joachim Trier er en norsk regissør med stor interesse og forventning knyttet til seg ute i verden, så det ligger også betydelig bidrag både fra Sverige, Danmark og Frankrike i potten.

Under vann

– Allerede før noen har lest manus eller sett noe som helst av klipp, kan jeg fortelle at den internasjonale interessen for «Thelma» er betydelig, takket være Joachims regissørnavn. «Louder Than Bombs» er solgt til 100 land. Så får vi etter hvert se hvor langt ut vi kan nå denne gangen, sier produsent Robsahm.

Hverken budsjetter eller fremtidsvyer spiller ellers noen rolle for Eili Harboe akkurat nå:

– Etter mye prøver og forberedelser, er det en jobb som skal gjøres, riktig og best mulig. Joachim er en empatisk regissør jeg lenge har ønsket å jobbe med!

– Har du forberedt deg på noe spesielt?

– Faktisk: Svømming og dykking ved hjelp av en dyktig instruktør. Deler av innspillingen blir under vann.

– Måtte du ikke svømme for livet i «Bølgen», da?

– Nei. Jeg spilte resepsjonisten på hotellet. Og endte opp druknet. I en ødelagt og veltet buss.

«Thelma» skal ha kinopremiere Halloween, 31. oktober, 2017.