Norsk 67-åring siktet i Danmark - skal ha presset Frimurerlosjen for 33 millioner kroner

67-åringen skal ha tatt skjulte opptak av rituelle seremonier i Frimurerlosjen i Norge og Danmark, og deretter presset losjen for millioner.

Det skriver Ekstrabladet.

Mannen ble pågrepet i Norge 23. mai i år, etter at det var utstedt en nordisk arrestordre fra politiet i København.

67-åringen er hjemmehørende på Østlandet.

Mannen er siktet for utpressing av særlig grov karakter ved å ha gjort hemmelige opptak av rituelle seremonier og møter. Dette skal ha blitt gjort uten at deltakerne var kjent med at det ble tatt opp, og 67-åringen skal senere ha presset losjen for 33 millioner kroner for ikke å offentliggjøre opptakene.

I kjennelsen om utlevering fra Oslo tingrett fremkommer det at mannen har tilstått forholdene.

– Det er snakk om en norsk mann som har sittet varetektsfengslet i en tid i Norge, og som ble utlevert til Danmark i går, sier Ja

kob Buch-Jensen til Ekstrabladet.

Det er uklart om losjen har utbetalt pengene de ble utpresset for, og eventuelt hvor stort beløp det da dreier seg om.

Ifølge siktelsen skal forholdene ha skjedd i København mellom 26. januar til 2. november 2016, og også i den norske losjen fra 27. april i år frem til mannen ble pågrepet, skriver avisen.

Buch-Jensen sier til Ekstrabladet at det er avholdt et rettsmøte bak lukkede dører, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Han er fengslet på bakgrunn av en begrunnet mistanke om at han har gjort seg skyldig i siktelsen, sier han.