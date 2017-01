Brygger til ølkrig med flere bryggerier etter Rema-nekt

Flere bryggerier mobiliserer til ølkamp fordi de frykter å forsvinne fra mange Rema-hyller.

Det brenner ikke bare et blått lys for Mack-ølet utenfor Troms.

Får Rema det som de vil, kan du snart bare få kjøpt Hansa i Hordaland, og da kun de mest solgte produktene. Utvalget av CB-øl kan også bli begrenset, og Aust-Agder blir helt tørrlagt for dette lokale ølet. Hvis du velger å handle hos Rema.

Da folk forsto hva Remas bestevenn-strategi kan bety for Mack bryggeriet - at Mack-ølet kan bli borte i 18 av 19 fylker - begynte det å koke i sosiale medier.

– Ræva 1000



Politisk redaktør i Nordlys, Skjalg Fjellheim, skriver i sin kommentar «Rema er ikke min bestevenn».

– I løpet av helgen har den nye markedsførings-gimmicken Ræma 1000 raskt blitt døpt om til det omtrent like folkelige Ræva 1000 i nord, skriver han.

Fjellheim mener Rema 1000 har tråkket rett på det nordnorske hjertet.

– På 24 timer kan hele Rema sitt omdømme være mer eller mindre knust i Nord-Norge fordi de kødder med den sterkeste nordnorske merkevaren vi har bortsett fra Hurtigruten. Det å velge en internasjonal bryggerigant med dansk eierskap og kaste ut små lokale norske bryggerier har forståelig nok vakt sterke reasjoner i Nord-Norge. Dette er et totalt bomskudd, sier Fjellheim til VG.

Øl- og brusprodusenten Ringnes, som er heleiet av danske Carlsberg Group, er som kjent blitt «bestevennen» til Rema.

Det kan få konsekvenser i store deler av landet.

– Uakseptabelt forslag

Hansa Borg Bryggerier sier nå søndag kveld at de ikke har noen avtale om levering til Rema 1000 butikker i 2017.

– Vi mottok forslag et forslag fra Rema før helgen om hvor våre produkter skal selges og plasseres, og vi ga Rema 1000 beskjed om at det på ingen måte kan aksepteres. Vi har ingen enighet med Rema 1000, sier Lars Midtgaard, administrerende direktør i Hansa Borg Bryggerier til VG.

Selskapet eier ikke bare Hansa, men også Borg i Sarpsborg, CB i Kristiansand og 54 prosent av Nøgne Ø i Grimstad.

– Rema vil bare la oss selge Hansa i Hordaland, men med svært begrenset sortiment og liten hylleplass. Folk kommer nærmest til å måtte gå på bakrommet for å få tak i vårt øl, sier Midtgaard.

– På Sørandet får vi bare selge en type CB øl og det kun i Vest-Agder mens vi i dag selger alle typer CB-øl i både Aust- og Vest-Agder, sier Midtgaard.

I Fredrikstad, forteller han, vil de bare få selge Fredrikstad pils og to varianter Borg i Sarpsborgområdet.

– Også her blir det svært begrenset hylleplass. Dette kan vi ikke akseptere, sier Midtgaard.

Han sier at situasjonen med Rema er fullstendig uavklart.

– Vi kommer til å ta kontakt med dem på mandag for å få vite hva som gjelder i 2017. I verste fall vil ikke våre produkter være å finne i Rema 1000 forretninger i det hele tatt, sier Midtgaard.

Rema sier til VG at det var Hansa Borg som selv sa opp avtalen med dem i fjor.

– De best selgende variantene vil være tilgjengelige i lokalmarkedene - Hansa i Hordaland, CB på Sørlandet og Borg i Østfold. At Hansa Borg ønsker å ha en større andel produkter inne er forståelig, men vi beholder de aller viktigste produktene. Vi opplever å være enige om avtalen, sier Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør for innkjøp i Rema 1000.

Møte mandag



Harald Bredrup, administrerende direktør i Mack, skal mandag kveld møte Rema 1000 ledelsen i Oslo for å diskutere den betente striden.

– Vi har en avtale som går ut i februar og vi er ikke enige om en ny avtale. De har valgt Carlsberg som er den dominerende aktøren i Norge på vann, øl og brus. Skal Carlsberg få større volum i Rema må det gå på bekostning av regionale bryggerier som Mack, Aass og Hansa, sier Bredrup til VG.

Han mener Rema krydrer det hele ved å si at de skal gi hylleplass til mikrobryggerier.

– Men en del av disse er eid av Rema selv. Premissene for forhandlingene med oss innebærer at vårt volum skal reduseres dramatisk, sier Bredrup som forbereder nedbemanning i bedriften som i dag har 120 ansatte.

Hvor mange som må gå, vet han ikke.

– Tilgjengelig i nord



Lindberg i Rema 1000 mener Mack har skapt unødvendig usikkerhet ved, slik han ser det, å forsøke å forhandle gjennom media.

– Mack-ledelsen har skapt et voldsom engasjement og det viser hvor mye regionale varer og øl betyr for folk. Men vi har aldri hatt noen annen plan enn at Mack skal være tilgjengelig i våre butikker i nord, sier han til VG.

Han bekrefter at Mack i siden i fjor har distribuert øl til Rema butikker i hele landet, men viser til at Mack har økt prisen med 25 prosent.

– Vi skal diskutere nivået på omsetningen mandag. Hvis det er noen misforståelser eller noe vi er uenige om skal vi ta det da. I stedet for å snakke med oss direkte har Mack gått rett ut i media, men vi kan ikke forhandle i media. Vi er veldig opptatt av ha en god dialog og tror det aller meste løses ved å prate over bordet, sier Lindberg.

Mack mener det må være opp til forbrukerne å avgjøre om de er for dyre.

– Vi er opp mot en en gigant som er markedsleder i alle kategoriene og har noen vanvittige stordriftsfordeler. Å tro at vi har et kostnadsnivå som er likt Carlsbergs, er som å tro på julenissen, sier Bredrup.

– Herje fritt



Bredrup forteller at de i dag selger Mack både hos Coop, Norgesgruppen og Rema - også i Sør-Norge. Salget i Rema-butikker sørpå startet i fjor.

– Vi lå an til tidenes år, men når en dominerende aktør får herje fritt med plassen i butikken slik som her, blir det vanskelig for de små leverandørene. Dette er historieløst, sier Bredrup og peker på at folk har et bankende hjerte for sitt lokale øl.

– Det er et fantastisk at forbrukerengasjement. Det hele koker ned til at «bestevennen» får eksklusivitet og frihet til å fjerne konkurrende produkter. Det er pent pakket inn, men pakken inni er ikke spesielt pen. Det er den brutale virkeligheten, sier Bredrup.

Vil slippe til de små

Rema sier at de gjennom bestevenn-strategien over tid vil redusere antall større leverandører for å oppnå bedre betingelser samtidig som de åpner for flere regionale og lokale leverandører.

– Vi vil gjøre mikrobryggerier tilgjengelige i lokalmarkedene der de betyr noe for våre kunder, sier Lindberg og legger til at de i Oslo vil ta inn øl fra Sagene Bryggeri og øl fra Berentsen Brygghus i Rogaland.

Rema har selv en eierandel i Sagene Bryggeri gjennom Norske Bryggerier.

Videre er Rema i dialog Rena Bryggeri samt Borg og Nøisom i Østfoldsregionen.