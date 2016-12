Norges fem største byer fyrer av over to millioner skattekroner nyttårsaften

Stadig flere kommuner skyter opp sitt eget fyrverkeri, og har ingen problemer med å forsvare pengebruken.

Nyttårsaften nærmer seg med stormskritt, og selv om meteorologene ikke har særlig gode nyheter for majoriteten av landets innbyggere, ser nok mange frem til storartet fyrverkeri for å ønske 2017 velkommen.

Norge har en av de strengeste lovene i verden om fyrverkeri. Siden forbudet mot raketter med styrepinner kom nyttårsaften 2008/09, har stadig flere kommuner begynt å sende opp sitt eget fyrverkeri. Flere byer har også forbud mot å sende opp fyrverkeri i enkelte områder.

Øyeskader på landsbasis: 2015/16: 17 skader –6 alvorlige og 11 moderat alvorlige 2014/15: 13 skader - 4 alvorlige og 9 moderat alvorlige

2013/14: 15 skader – 7 alvorlige og 8 moderat alvorlige 2012/13: 17 skader - 5 alvorlige og 12 moderat alvorlige 2011/12: 16 skader – 4 alvorlige og 12 moderat alvorlige 2010/11: 17 skader - 6 alvorlige og 11 moderat alvorlige 2009/10: 10 skader - 3 alvorlige og 7 moderat alvorlige 2008/09: 10 skader - 5 alvorlige og 5 moderat alvorlige 2007/08: 21 skader - 6 alvorlige og 15 moderat alvorlige 2006/07: 20 skader - 3 alvorlige og 17 moderat alvorlige 2005/06: 28 skader – 6 alvorlige og 22 moderat alvorlige Definisjoner på skadetypen: Alvorlig øyeskade: Er forventet å gi betydelig synsreduksjon. Moderat alvorlig øyeskade: Kraftig akutt skade, men er ikke forventet å gi betydelig synsreduksjon. Hvor mange som fikk lettere øyeskader vet man ikke, for det føres det ikke statistikk over. Kilde: Haukeland universitetssykehus

Les også: Slik blir nyttårsværet

VG har gjort en gjennomgang av landets seks største byer for å få en oversikt over hvor og hvor mye fyrverkeri som sendes opp, samt hvor mye penger kommunene bruker på det.

Totalt bruker de fem største byene: Oslo, Kristiansand, Bergen, Stavanger, og Trondheim litt over to millioner kroner. Du kan se hele oversikten nederst i saken.

Les også: Ingen grunn til boble-stress

800.000 i Oslo



Oslo topper, ikke overraskende, listen over hvor mye penger som brukes. Her bruker kommunen 800.000 kroner på fyrverkeriet, inkludert det driftsmessige rundt.

Kommunen begynte med å sende opp eget fyrverkeri da forbudet kom for snart ti år siden, og har brukt omtrent samme sum hvert år siden det, opplyser spesialkonsulent Jenny Wallheden Krohn i Bymiljøetaten i Oslo kommune, til VG.

– Hva tenker dere om at dere bruker skattebetalernes kroner på dette?

– Det offentlige fyrverkeriet er ett forebyggende tillatak for å minimere ulovlig bruk av fyrverkeri. Oslo kommune har her valgt å møte ett forbud med ett tilbud slik att Oslo borgere kan få oppleve ett flott fyrverkeri på nyttårsaften, sier Krohn.

Les også: Dyrevernere ber familier droppe fyrverkeri på nyttårsaften

Anslår at kommunene bruker 4 millioner



At stadig flere kommuner begynner med sitt eget fyrverkeri, bekreftes av daglig leder Espen J. Kolstad i Unique Pyrotechnic AS, en av de største leverandørene av profesjonelt fyrverkeri i landet.

– Da rakettforbudet kom i 2008/09, kom mange kommuner på banen, men så roet det seg litt igjen fra 2010. Men de siste årene ser vi at det tar seg opp igjen, hvor flere kommuner kommer etter. Selv har vi tre nye kommuner på vår kundeliste i år, som ikke har sendt opp sitt eget fyrverkeri tidligere, sier Kolstad til VG.

– Kommunene ser nok nå at dette fungerer, og da sprer det seg. Jeg tror vi vil fortsette å se en økning.

Les også: Stjal 600 kilo fyrverkeri

Selskapet leverer i år fyrverkeri til tolv norske kommuner, blant annet Oslo.

Kolstad anslår at norske kommuner bruker rundt fire millioner kroner på nyttårsfyrverkeri, og at rundt 8-10 prosent av landets kommuner sender opp sitt eget.

Nyttårsaften ifjor: Fyll, fyrverkeri og flammer

Artikkelen fortsetter under bildet.

650.000: Stavanger bruker 650.000 kroner på fyrverkeri i år. Bildet er fra en tidligere nyttårsaften. Foto: Alf Ove Hansen , NTB scanpix

Ifølge Norsk Pyroteknisk Bransjeråd (NPB) bruker norske privatpersoner i overkant av 300 millioner kroner på fyrverkeri på nyttårsaften, tilsvarende rundt 350 tonn.

– Summen har ligget ganske stabilt de siste årene, men vi ser en utvikling i den retningen at folk bryr seg mer om sikkerhet, og kjøper beskyttelsesbriller og bruker tennpinner, sier styremedlem i NPB, Anders Sture.

Her er oversikten over hvor mye kommunene i landets fem største byer bruker på fyrverkeri i år på nyttårsaften:

Oslo

Hovedstadens festfyrverkeri skytes opp både fra Oslo Havn og Furuset idrettspark.

Fyrverkeriet starter ved midnatt og varer i cirka ti minutter. I sentrum skytes fyrverkeriet opp fra en flåte i havnebassenget like sør for Rådhuset, og i Groruddalen er det Furuset idrettspark som er oppskytingssted.

Fyrverkeriet sees best på avstand, ikke fra oppskytningsbasene, oppfordrer kommunen på sine hjemmesider.

Innenfor Ring 2 og i trehusbebyggelsen på Vålerenga og Kampen er det totalforbud mot alle typer privat fyrverkeri.

Pris: 800.000 kroner

Pris per innbygger: 1,21 kroner

Trondheim

I Trondheim blir det både vardetenning, festfyrverkeri og familiefyrverkeri ved Kristiansten Festning, skriver kommunen på sine nettsider.

Forbudssonen i Trondheim. Foto: , Trondheim kommune

Utenfor forbudssonen (se bilde) er det tillatt å bruke fyrverkeri fra kl. 18:00 nyttårsaften til kl. 02:00 nyttårsdagen.

Før forbudet som kom i 2008/09, og før forbudssonen ble utvidet, opplevde byen flere ulykker.

– Dette har endret seg betraktelig siden kommunen begynte å skyte opp. Trondheim er en by med forholdsvis stor brannfare, sier driftsleder for idrett, park og skog i Trondheim kommune, Odd Arne Nilsen.

Kommunen er ikke i tvil om at investeringen er verdt det.

– Folket setter pris på fyrverkeriet, og mange lar være å sende opp selv. At skattebetalerne betaler 150.000 kroner er ikke mye når man tenker på hva for eksempel øyeskader koster, sier Nilsen.

Pris: 150.000 kroner

Pris per innbygger: 0,8 kroner.

Bergen

I Bergen blir det i år sendt opp fyrverkeri fra en lekter litt utenfor tollbodkaia.

Kommunen har siden 2012 arrangert offentlig fyrverkeri på nyttårsaften. Bakgrunnen for dette var at det samme år ble nedlagt forbud mot privat oppskyting innenfor bompengeringen. Årsaken til forbudet er at området har brannsmittesoner med svært sårbar trehusbebyggelse.

Ifølge Trond Landås i brannvesenet skal man fyre opp 425 kilo fyrverkeri, fordelt på rundt 700 enheter.

Pris: 300.000 kroner

Pris per innbygger: 1,1 kroner

Kristiansand

I Kristiansand sender kommunen opp fyrverkeri fra toppen av Odderøya.

Som tidligere år er det også denne gangen lov å bruke privat bakkefyrverkeri nesten over hele kommunen. Unntaket er i Kvadraturen og det nærmeste området rundt, skriver kommunen.

Pris: 100.000 kroner

Pris per innbygger: 1,1 kroner

Stavanger



Stavanger kommune sender opp fyrverkeri fra seks steder nyttårsaften: Madlatua, Prixbanen på Hundvåg, Varden, Byhaugen, Vålandstårnet og Jåttåvågen.

For noen få år siden ble forbudet i Stavanger utvidet til å gjelde hele trehusbebyggelsen.

Forbudssonen i Stavanger. Foto: , Stavanger kommune

Kommunen har sendt opp sitt eget fyrverkeri i over ti år.

– Det er mange som kommer for å se, også fra andre byer. Alle er velkomne, for da slipper folk å sende opp selv, tenker vi. Vi har aldri hatt noen skader i forbindelse med vårt fyrverkeri, sier rådgiver Stein Bethuelsen i Stavanger kommune til VG.

Han sier kommunen heller aldri har opplevd motstand når det gjelder å bruke såpass mye penger på fyrverkeri.

– Vi vet jo at et øyteskade kan koste mer enn alle disse oppskytingene. Jeg synes politikerne i Stavanger kommune har vært veldig fremsynte med satsningen på felles fyrverkeri, nettopp for å få vekk skadene, sier Bethuelsen.

Fyrverkeriet vil vare i cirka elleve minutter.

Pris: 650.000

Pris per innbygger: 5 kroner

Dugnadsånd i Tromsø



Tromsø skiller seg ut fra de fem største byene ved at de har et felles fyrverkeri, som finansieres av folket, og sponsing fra industrien.

I år bruker de rundt 200.000 kroner, hvor kommunen bidrar med rundt 15.000 kroner.

– Dette er en tradisjon som nærmer seg 70 år. Da var det to stykker som sendte opp fyrverkeri i fjellet, og så eskalerte det. Dette er nok det største fyrverkeriet i Nord-Norge, og kanskje det stedet i landet hvor man har flest store effekter, sier pyrotekniker Erlend Halsensen.