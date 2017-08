Hedda (9) har flyskrekk: Fikk være flyvertinne

Hedda var livredd for å fly, men en flyvertinne reddet dagen.

Berit Skovli hadde med seg barna og bestemor på ferietur til Kroatia, men før flyet lettet fra Norge, begynte datteren Hedda (9) å gråte.

I en kommentar på Norwegian sin Facebook-side skriver Berit at datteren klamret seg fast og ba henne si fra til kabinpersonalet at de måtte lande flyet, slik at datteren kunne gå av.

STORFORNØYD: Hedda (9) gledet seg over å få være flyvertinne. Foto: Privat

– Jeg tenkte at dette blir tre fine timer i luften. Vi hadde med filmer som barna kunne se på, men hun klarte ikke å roe seg ned, forteller Berit til VG.

Fikk uniform og tralle

Hedda var redd for å krasje og for all humpingen. Berit fikk tak i en av flyvertinnene og spurte om hun ikke hadde noen gode råd om hva hun kunne si til datteren.

Flyvertinnen spurte Hedda hva hun var redd for og fortalte at turbulens var akkurat som humper i veien eller bølger på vannet og niåringen ble roligere med en gang.

Fikk du med deg: Født om bord på et fly

– Jeg var egentlig fornøyd med det, men så spurte hun om datteren min ikke ville bli med bak i flyet og sitte med kabinpersonalet og om hun ikke ville være med å jobbe litt. Da lyste øynene til datteren min opp.

Hun fikk utdelt hansker og Norwegian-jakke og fikk bli med rundt med trallen og dele ut menyer og samle søppel.

Det lille ekstra

– Det er jo ikke sikkert at det gjorde jobben til flyvertinnen noe lettere, å ha en niåring på slep, men det betydde veldig mye for datteren min. Hun hadde ikke trengt å gjøre det, men det at hun gjorde noe ekstra var bare så fantastisk, sier Berit.

Flyvertinnen, Ine Arnesen, forteller at en viktig del av jobben er å ta vare på passasjerene og dersom noen er redd stiller kabinpersonale alltid opp.

– Dette er jo egentlig noe vi gjør hver dag, alle sammen. Hun var veldig redd så jeg tenkte det kanskje ville være litt stas å få være med oss, sånn at hun fikk tankene bort fra å være redd, sier Arnesen.

Skal du ut å fly: Denne ukedagen er rimeligst

Flyvertinnen forteller at kabinpersonalet setter pris på at de sier ifra om at de er redde.

– Det er mange som er redde for å fly og det skal ikke så mye til for å roe dem ned. Enten om det er å sitte på huk og holde de i hånden eller gjøre det lille ekstra. For oss er det viktig at de som er redde får en god opplevelse med å fly, for det er ikke farlig, forklarer Arnesen.